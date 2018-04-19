Рейтинг «Единой России» упал до минимума с 2011 года

Согласно результатам опроса ВЦИОМа, рейтинг «Единой России» по состоянию на 22 июля снизился до 37,1%, упав на 1,5 процентных пункта по сравнению с результатами неделей ранее. В начале года (на 14 января) рейтинг партии составлял 53,2%.

Рейтинг парий ВЦИОМ ведет с 2006 года. Ниже 40% показатель «Единой России» опускался в конце 2011 года, минимальный результат был зафиксирован 25 декабря того года — 34,4%. Тогда падение рейтингов было связано с протестами на Болотной пощади против заявленных оппозицией фальсификаций на выборах в Госдуму. В 2017 году показатель держался в районе 50%, снижавшись минимум до 47,4%.

Напомним, 14 июня правительство объявило о пенсионной реформе и повышении НДС. После этого рейтинги властей начали резко падать. По данным ВЦИОМа, уровень одобрения деятельности президента упал с 80,3% в мае до 62,5% в конце июня, правительства — с 45,4% до 31,1%. В июле рейтинги стабилизировались.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3701280