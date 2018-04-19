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"Кто бы что ни говорил...". Общероссийский народный фронт высказался по поводу пенсионной реформы

Как мы уже сообщали, сегодня Госдума рассматривала скандальный проект к пенсионной реформа. Как ожидалось, парламентская оппозиция в основном высказывалась против – «уж если принимать, то с многочисленными поправками. Однозначно «за» была «Единая Россия».

А вот мнение Общероссийского народного фронта, или, как их еще называют, «опричников Путина»:

Координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме, член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко:

«Что бы кто ни говорил, изменения в пенсионном законодательстве необходимы. Это диктует демографическая и экономическая ситуация. Это недопустимо, что большинство пенсионеров получают 8 тысяч рублей. И ситуацию нужно менять: реально добиваться не только повышения пенсий, но и зарплат трудящихся. Чтобы решить те задачи, которые поставил президент, - рост экономики и благосостояния граждан - стране понадобится много рабочих рук. Нужно, чтобы все они нашли точку приложения своих сил и достойное вознаграждение за это не когда-то, а уже сейчас.

Отдельно нужно заниматься повышением качества здравоохранения. Понимание назревших изменений не отменяет того факта, что правительство все же недостаточно качественно проработало предлагаемые изменения. Вопросы есть. Эксперты ОНФ обозначили критику и направления совершенствования законопроекта, ко второму чтению направим их во все ответственные ведомства и Госдуму.  Мы будем последовательно отстаивать их реализацию ко второму чтению».

 

Член Центрального штаба ОНФ, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль:

 «Я очень рад, что Госдума приняла такое решение. Оно очень осторожное, взвешенное и правильное. Необходимо спокойное обсуждение этого законопроекта. Он нужен, и сегодня в этом нет сомнений. Средняя продолжительность жизни значительно выросла со времени создания у нас пенсионной системы, и пенсионный возраст должен сдвигаться. Сегодня люди в возрасте 60 лет являются более работоспособными, чем были раньше. Мне уже 85 лет, а объем дел не уменьшается, а увеличивается.

Нужно подумать, как изменения в законодательстве скажутся на разных группах населения, представителях профессий. Нагрузка на здоровье у всех разная. Меня волнует вопрос, который касается возраста выхода на пенсию для женщин. Это нужно тщательно обсудить. Также стоит подумать о возрасте выхода на пенсию врачей разных специальностей. Надо посмотреть на демографию, продолжительность их жизни. Экспертам необходимо все тщательно продумать».

 

Член Центрального штаба ОНФ, ректор Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана Анатолий Александров:

«Люди прекрасно понимают, что изменения назрели, потому что изменился возрастной состав населения. Сегодня в возрасте 60 лет и более люди продолжают работать, ведут активную жизнь. Продолжительность жизни поднялась и продолжает расти. Однако при рассмотрении законопроекта об изменениях в пенсионной системе необходимо уделить внимание всем нюансам этого документа. Законопроект требует активного и широкого общественного обсуждения. При таком серьезном переходе на новую пенсионную систему государству необходимо взять на себя очень много гарантий, чтобы потом не оказалось брошенных наедине со своими проблемами людей. Об этом обязательно сегодня надо думать и обсуждение должно быть, к следующему чтению должны быть приняты поправки. Должно быть сделано все для того, чтобы в будущем не было неприятных последствий в первую очередь для людей».

19 июль 17:20 | : Политика

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