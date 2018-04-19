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Архангельск: Полпред Беглов снова здесь

Как сообщает издание «Регион 29» с ссылкой на свои источники в правительстве региона, основной целью визита куратора станет исполнение все тех же «майских указов» президента.

Кроме того, полпред в СЗФО оценит готовность к реализации национальных проектов и программ, заложенных в новом «майском» указе главы государства. В программе полномочного представителя Президента РФ в СЗФО — посещение ряда социальных объектов Новодвинска, знакомство с современным производством Архангельского целлюлозно-бумажного комбината, сообщает пресс-служба правительства региона.

Архангельская область является территорией опережающего развития в сфере лесовосстановления, поэтому при посещении одного из крупнейших предприятий лесопромышленного комплекса запланирована посадка саженцев сосны.

Как руководитель рабочей группы при президенте Российской Федерации по вопросам восстановления объектов культурного наследия религиозного значения, иных культовых зданий и сооружений Александр Беглов примет участие в заседании попечительского совета по воссозданию комплекса зданий Николо-Корельского монастыря.

Наблюдатели полагают, что этот визит полпреда президента в столицу Поморья можно считать вполне рядовым… по графику.

12 июль 12:21 | : Политика

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