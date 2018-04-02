За бугор! Треть молодых россиян не страдает патриотизмом

Это практически вечная тема. По крайней мере, для автора Итогов.

Если детей практически всех поколений родители увещевали: «Ешь манную кашу - вырастешь большим, умным и сильным», то пятилетнему Лёне мама твердила: «Ты должен жениться на иностранке, тогда ты будешь счастливым и богатым… и старую мамочку к себе выпишешь».

(Я, конечно, всё сделал наоборот… но это глубоко личное).

Тут требуется пояснение для несведущих. Почему обязательно жениться? Потому что официальной эмиграции из СССР до начала 70-х в принципе не существовало. И только поправка американских сенаторов… тех самых пресловутых Джексона-Веника… приоткрыла щелочку на госгранице. Сначала для евреев, потом в неё же стали нырять этнические немцы с греками. Всё это преподносилось под соусом «воссоединение с семьёй». Советская власть просто не могла признать, что люди бегут именно от неё. Кто за свободой, кто за комфортом, кто за колбасой, за национальной самоиндентификацией… не важно.

Для остальных категорий советских граждан оставалось два пути порвать отношения с родиной – жениться на иностранке (иностранце) или сбежать во время зарубежной командировки (турпоездки).

И то, и другое сделать было архисложно. Чтобы жениться, надо, как минимум, познакомиться с иностранным гражданином. А как это сделать в условиях «железного занавеса» и отсутствия такой безграничной штуки, как интернет? Вот откуда эта охота на иностранных студентов – хоть чёрных, хоть жёлтых, хоть буро-малиновых. Нашим дурёхам казалось – лишь бы границу в «Шереметьево-2» пересечь, а там… а там они частенько попадали в ещё худшую тюрьму под названием гарем.

Иногда неожиданно. Очень показателен пример знакомой нашей семьи, все пять лет учёбы планомерно охотившейся на иностранных студентов своего геолого-разведочного факультета. Разочаровавшись в пяти африканцах, трёх арабах и обломавшись на одном голландце, она захомутала в свои любовные сети болгарина. Который действительно увёз её в Софию. Но… по прошествии нескольких лет болгарский муж признался русской жене в тайне своего рождения – он только по паспорту болгарин, а фактически турок, которому одной жены мало. Тем более что у них тоже перестройка, демократия, гласность и всё такое. Так что познакомься, дорогая, с твоей молодой товаркой… на тебе морковку и ни в каких удовольствиях себе не отказывай. С ней с тех пор и живёт (периодически обновляя)… а как вы думали.

С загранвыездами всё тоже непросто. Абы кого представлять советскую страну за бугор не отправляли. Только после тщательной проверки и с соответствующим сопровождением… а то Большой театр часто после таких гастролей возвращался Малым. Опекали плотно… но люди ухитрялись сбегать в последний момент из окна аэропортовского сортира. Причём осознавая, что они навсегда портят жизнь и карьеру членам своей семьи. Отказывайся потом от отщепенца, не отказывайся… всем выезд навсегда закрыт, вплоть до двоюродного родства.

Ну, а потом вы знаете. Перестройка. Падение «железного занавеса». Если ты вчера не чертил чертёж новой подводной лодки – вали куда хочешь.

Сначала отвалили все отказники. Потом неожиданно выяснилось, что не всем на Западе рады. Рады только угнетаемым на родине (а это ещё попробуй докажи), талантам (товар везде и всегда штучный), а также носителям профессий, обладатели которых там в дефиците. То есть, менеджерам (самому большому профессиональному классу современности) можно не беспокоиться.

Нет, упорные каким-то боком пробираются. Но это очень индивидуально и нервно-затратно. Меня часто спрашивают, почему в Америке не остался, если там понравилось. А как? Виза была гостевая, пять месяцев жизни нелегалом оптимизма не прибавили, жил как в клетке, уж лучше обратно, тут веселее. Отрезал бы пути к отступлению – тогда конечно.

Совсем недавно мы разбирали оптимистические прогнозы Светы из Котласа, касающиеся её канадского будущего. Я писал и думал – вот наивная дурёха, как же жизнь её опустит. Оказывается, таких Свет по стране пруд пруди…

Если собрать воедино всё, что нам ежедневно рассказывают в теленовостях (что в утренних, что в вечерних), то можно сделать один вывод – сейчас самое время жить в России. Однако… Число россиян в возрасте от 18 до 24 лет, заявивших о желании переехать за рубеж на постоянное место жительства, достигло максимума за последние пять лет. В последнем опросе ВЦИОМ, об этом сообщили 31% респондентов. В 2014-2017 годах доля тех, кто предполагал вариант эмиграции для себя, колебалась в диапазоне 21-26%.

Но желать ещё не значит мочь. Другие опросы показывают, что количество эмигрантов в последние годы не увеличивается, а стоит на месте. С одной стороны, принимающие страны поняли для себя, сколько примерно россиян и с какими личностными показателями они безболезненно могут интегрировать в своё высокоразвитое западное общество.

С другой - не все ответившие готовы завтра сорваться на ПМЖ. Одно дело, в сердцах ляпнуть – надо валить. С этой мыслью, как просыпалась, так и просыпается активная часть населения либеральных взглядов. Но, почистив зубы, вспоминают про расходы на первое время (слышал, надо иметь не меньше миллиона в рублях), о разности менталитетов, об английском, который прогуливали в школе, о маме, о завтрашней зарплате… в итоге едут на опостылевшую работу. И так изо дня в день. Тоска? Нормально…

Здесь другая опасность. Именно для государства. Этих молодых людей можно смело вычёркивать из списка патриотов России. Конечно, если не война… но экстремальные ситуации разбирать не будем. Но учтём, если такие и радуются футбольным победам нашей сборной, то только поддавшись стадному чувству. Для социальных институтов это серьёзный сигнал тревоги. И не сваливайте всё на пенсионную реформу, в этом нежном возрасте сложно поверить, что переживёшь хотя бы своё сорокалетие.

Какие побудительные причины? Как ни странно, гласность. Если в новостях и рассказывают об империалистических происках вашингтонских ястребов, то сопровождают картинкой не помоек Гарлема, а офисов Wall street, аккуратных коттеджных посёлков, счастливых лиц американских пенсионеров в океанских круизах… и всё становится на свои места.

Однако наша молодёжь уже догадывается, что для такой жизни там нужно пахать… а ещё лучше там родиться. Поэтому, если боишься пенсии в 65, лучше сиди на попе ровно дома.

Да, рыба ищет, где глубже… но и океан от речки очень отличается.

Леонид Черток