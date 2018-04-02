Не завидуй! Какая пенсия будет у Елены Вторыгиной и Ольги Епифановой

После многочисленных разговоров о том, что богатые депутаты и сенаторы не понимают бедных россиян, Госдума решилась раскрыть цифры – чем страна одарила российского парламентария, удалившегося на покой.

Пенсия депутата Госдумы со стажем работы больше десяти лет составляет около 63,5 тыс. руб в месяц.

Напомним, что среди депутатов от Архангельской области десять лет госдумовского стажа в этом созыве будет только у Елены Вторыгиной и Ольги Епифановой. Дмитрий Юрков и Андрей Палкин в этом смысле только начинают свою карьеру.

Депутаты, проработавшие в Госдуме больше пяти лет, имеют право на доплату к пенсии. При стаже от пяти до десяти лет суммарное пенсионное обеспечение (с учетом страховой пенсии по старости) составляет 46,6 тыс. руб. Если гражданин был депутатом менее пяти лет, то доплату к пенсии он не получает.

При этом средняя пенсия среднестатистического россиянина в настоящий момент составляет 14.1 тысяч рублей.

Наблюдатели прогнозируют, что обнародованные цифры вряд ли принесут умиротворение в обществе. Отработавшие всю жизнь у станка или школьной доски зададутся естественным в такой ситуации вопросом – с хрена ли?!