Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Вглядитесь в это лицо. Архангельский депутат обвиняет чиновника в бездействии и отфутболивании

Депутат Архангельского областного Собрания Юрий Шаров, несмотря на желание завязать с законотворческой деятельностью, продолжает выявлять и обличать:

Посмотрите на фото.

Этого чиновника зовут Анатолий Лукин, и он будет, вероятно, наказан. Он руководит жилищной инспекцией региона. Вся деятельность этой организации должна сводится к надзору за работой управляющих компаний.

На деле они местами выступают адвокатами жуликов, забывая о своем прямом предназначении. Так вышло и с моим депутатским обращением в интересах жительницы Архангельска. Она просила содействия в проведении проверки деятельности одной управляющей компании на Левом берегу, вместо этого Лукин мне прислал ответ, что, дескать, он не будет проверять, запрос, по его мнению, не соответствует закону.

Далее я отправил жалобу на действия чиновника в прокуратуру Архангельской области. Так вот, мало того, что они заставили Лукина провести проверку, так еще и по моему заявлению сегодня в районе 17.00 будет рассматриваться вопрос о привлечении этого чиновника к административной ответственности.

Ему грозит штраф 5000 руб. за такой подход к делу. А следом еще точно такой же запрос и точно такой же штраф, инициированный мною. Далее вероятно дисквалификация (запрет занимать должность). Я публично передаю ему привет и пожелание более внимательно относиться к своим должностным обязанностям!

03 июль 11:52 | : Политика / Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Раскрыта тайна северодвинского медведя-шатуна – это … «Сказки бабушки Галины», выпуск 37
Итоги работы Министерства культуры Архангельской области за 2017 год (ВИДЕО)
Прости их, Пенза, или «Поморье» заварило отбеливатель. «Сказки бабушки Галины, выпуск 36
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2018 (25)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (245)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)


Деньги


все материалы
«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20