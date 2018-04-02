Вглядитесь в это лицо. Архангельский депутат обвиняет чиновника в бездействии и отфутболивании

Депутат Архангельского областного Собрания Юрий Шаров, несмотря на желание завязать с законотворческой деятельностью, продолжает выявлять и обличать:

Посмотрите на фото.

Этого чиновника зовут Анатолий Лукин, и он будет, вероятно, наказан. Он руководит жилищной инспекцией региона. Вся деятельность этой организации должна сводится к надзору за работой управляющих компаний.

На деле они местами выступают адвокатами жуликов, забывая о своем прямом предназначении. Так вышло и с моим депутатским обращением в интересах жительницы Архангельска. Она просила содействия в проведении проверки деятельности одной управляющей компании на Левом берегу, вместо этого Лукин мне прислал ответ, что, дескать, он не будет проверять, запрос, по его мнению, не соответствует закону.

Далее я отправил жалобу на действия чиновника в прокуратуру Архангельской области. Так вот, мало того, что они заставили Лукина провести проверку, так еще и по моему заявлению сегодня в районе 17.00 будет рассматриваться вопрос о привлечении этого чиновника к административной ответственности.

Ему грозит штраф 5000 руб. за такой подход к делу. А следом еще точно такой же запрос и точно такой же штраф, инициированный мною. Далее вероятно дисквалификация (запрет занимать должность). Я публично передаю ему привет и пожелание более внимательно относиться к своим должностным обязанностям!