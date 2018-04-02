За мох не сажают. Проправительственное издание выступило в защиту экс-главы Шенкурского района

Как мы сообщали ранее, дело экс-главы Шенкурского р-на Архангельской области Виктора Парфенова уходит в суд.

Молодому чиновнику инкриминируется превышение должностные полномочий, что грозит реальным заключением до 7 лет.

Однако сотрудники издания «Регион29» (проправительственного, между прочим) начали свое журналистское расследование и пришли к выводу, что Парфенов страдает… за народное благо.

В нашей суровой реальности «сделал лучше для людей» — это ещё не гарантия, что тебя за это не посадят. Год спустя после строительства нового участка дороги нашлись внимательные чиновники, обратившие взор бдительных контролирующих органов на саму процедуру перевода земли. Органы провели проверку и установили, что участки являлись землями лесного фонда, хотя и не имели четкой границы. Следовательно, лес, по версии следствия, на них вырублен незаконно. Кроме того, участки расположены у реки, где действует водоохранное законодательство, которое также было нарушено.

По запросу следствия эксперты дали заключение, что в результате переноса дороги наибольший ущерб был нанесён напочвенному слою земли, на которой рос мох: из семи миллионов рублей ущерба в шесть с лишним миллионов рублей оценен именно это растение.

Подробности этого дела читайте здесь.

И действительно, есть ли смысл из-за какого-то мха ломать жизнь и карьеру молодому перспективному чиновнику из своих?

Вопрос, конечно, риторический, но…