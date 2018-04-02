Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

За мох не сажают. Проправительственное издание выступило в защиту экс-главы Шенкурского района

Как мы сообщали ранее, дело экс-главы Шенкурского р-на Архангельской области Виктора Парфенова уходит в суд.

Молодому чиновнику инкриминируется превышение должностные полномочий, что грозит реальным заключением до 7 лет.

Однако сотрудники издания «Регион29» (проправительственного, между прочим) начали свое журналистское расследование и пришли к выводу, что Парфенов страдает… за народное благо.

В нашей суровой реальности «сделал лучше для людей» — это ещё не гарантия, что тебя за это не посадят. Год спустя после строительства нового участка дороги нашлись внимательные чиновники, обратившие взор бдительных контролирующих органов на саму процедуру перевода земли. Органы провели проверку и установили, что участки являлись землями лесного фонда, хотя и не имели четкой границы. Следовательно, лес, по версии следствия, на них вырублен незаконно. Кроме того, участки расположены у реки, где действует водоохранное законодательство, которое также было нарушено.

По запросу следствия эксперты дали заключение, что в результате переноса дороги наибольший ущерб был нанесён напочвенному слою земли, на которой рос мох: из семи миллионов рублей ущерба в шесть с лишним миллионов рублей оценен именно это растение.

Подробности этого дела читайте здесь.

И действительно, есть ли смысл из-за какого-то мха ломать жизнь и карьеру молодому перспективному чиновнику из своих?

Вопрос, конечно, риторический, но…

03 июль 11:27 | : Политика / Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Раскрыта тайна северодвинского медведя-шатуна – это … «Сказки бабушки Галины», выпуск 37
Итоги работы Министерства культуры Архангельской области за 2017 год (ВИДЕО)
Прости их, Пенза, или «Поморье» заварило отбеливатель. «Сказки бабушки Галины, выпуск 36
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2018 (25)
Июнь 2018 (273)
Май 2018 (245)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)


Деньги


все материалы
«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20