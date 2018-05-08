Кидок на 7 миллионов. Дело бывшего главы Шенкурского района Парфенова уходит в суд

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению сотрудника администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствием установлено, что летом 2016 года обвиняемый, исполняя обязанности главы муниципального образования, желая выполнить поставленную задачу по строительству участка автомобильной дороги в кратчайшие сроки, издал заведомо незаконное постановление о переводе земель лесного фонда в другую категорию без соблюдения необходимой процедуры. В результате превышения должностных полномочий при строительстве участка автомобильной дороги незаконно вырублены лесные насаждения в водоохраной зоне, уничтожен напочвенный слов, что повлекло причинение ущерба лесному фонду Российской Федерации на сумму более 7 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Расследованием занимался Вельский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.