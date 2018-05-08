Наша - первая! Депутат Госдумы Ольга Епифанова стала рекордсменом по бесполезности

Коллеги из агентства REGNUM провели журналистское расследование эффективности работы некоторых депутатов Государственный Думы.

Напомним, на прошлой неделе депутаты и сенаторы волевым решением оставили себе зарплаты на уровне министерских, хотя было внесено предложение приравнять их к средней по стране - 35 000 руб/мес. Для миллионов людей это целое состояние. Для десятков тысяч — не прожить на эту сумму и неделю.

Забавно, что м инициативой обрезания выступили именно члены фракции «Справедливая Россия». Хотя в их рядах…

Цитируем строки, посвященные Ольги Епифановой, региональному лидеру эсеров, представляющей в российском парламенте интересы Архангельской области:

Рекордсменом в законопроектном конвейере по производству текстов «в корзину для бумаг» в данном комитете стала О. Епифанова.

Ольга Николаевна — заместитель председателя Госдумы. Депутатский мандат получила, оказавшись на первом месте в региональном списке партии «Справедливая Россия» (Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ).

Журналистов разных печатных и интернет-изданий в разное время интересовали разные факты биографии О. Епифановой, начиная с продажи косметики и парфюмерии и открытия в Архангельске сети магазинов «Шик» до безосновательных описаний сомнительной истории — поддержки местного депутата-справоросса и бизнесмена, осужденного на двадцать лет как глава ОПГ и заказчик убийств двух партнеров.

О. Епифанова — женщина обеспеченная. Будучи депутатом Государственной думы, сохраняет традиционно высокий годовой доход. За 2017 год задекларировано 24,2 млн рублей.

На самом деле всё это не так интересно. Судя по всему, О. Епифанова — способный предприниматель. Но как она как законотворец? По числу отклоненных или снятых с рассмотрения по профилю комитета по госстроительству и законодательству ей нет равных.

В этом списке полно фамилий членов разных партий… но наша-то первая!

Отметим, что Ольга Николаевна любит корить журналистов за предвзятое к ней отношение. Возникает законный вопрос – а что она хотела, идя в политику?



