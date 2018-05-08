А начинал с дорожного рабочего. Гидаят Шукюров возглавил Северный округ Архангельска

До этого он занимал пост заместителя окружной администрации.

Гидаят Гусейнович родился 24 мая 1983 года в посёлке Березник Виноградовского района Архангельской области. В 2005 году окончил Архангельский государственный технический университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы», квалификация – инженер путей сообщений.

Начал свою трудовую деятельность в 2003 году дорожным рабочим 2 разряда в ОАО «Трест Спецдорстроймеханизация». С 2003 по 2004 года работал в МУП «Роспечать» уборщиком служебных помещений, в 2004 году - в ОАО «Дорстроймеханизация» дорожным рабочим 4 разряда. С 2005 по 2006 года занимал должность инженера 2 категории отдела геоинформационных технологий отделения автоматизированного проектирования в государственное предприятие «РОСДОРНИИ». С 2006 по 2009 года продолжил свою деятельность в качестве инженера 1 категории отделения проектно-изыскательных работ, ведущего специалиста в ЗАО «Транспорт и Партнеры». С 2009 по 2011 года работал в ООО «ТрансДорПроект» главным инженером. С 2012 по 2017 года занимал должность начальника производственного отдела, заместителя директора по производству и главного инженера в МУП «Архкомхоз».

С 2017 года перешел на работу в Администрацию муниципального образования «Город Архангельск» на должность заместителя главы администрации Северного территориального округа - начальника отдела ЖКХ и благоустройства.

Женат, воспитывает сына.



