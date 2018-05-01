Куда вынесет мэра? Национальный рейтинг глав российских городов (апрель-май)

Опубликован свежий Национальный рейтинг (апрель-май) мэров российских городов.

Он особенно актуален в связи с последними кадровыми перестановками – место главы Республики Саха занял глава республиканского центра, ему это место давно прочили.

Однако, по мнению ряда политологов, перспективы некоторых мэров стать губернаторами после оглашения состава нового кабинета министров и вхождения туда ряда глав регионов вряд ли станут тенденцией карьерного роста градоначальников. Очень редко руководители городов становятся губернаторами, хотя это кажется вполне логичным продолжением карьеры успешного городского управленца. Если он эффективно управлял городом, почему бы ему не стать успешным губернатором? Тенденция же, которая лежит на поверхности и продолжает развиваться в корпусе мэров, пока одна — всё меньше и меньше среди градоначальников попадается ярких политических деятелей. Это связано с очень малым количеством возможностей для кандидатов в мэры избираться всенародно. Таких городов, где руководителя выбирают прямым голосованием, в России практически не осталось.

Впрочем, вышесказанное отнюдь не касается бывших мэров, успевших побывать в ином качестве… например, сенаторском.

Первые три места нынешнего рейтинга заняли: Александр Моор (Тюмень), Ирек Ялалов (Уфа), Сергей Собянин (Москва).

Последние три: Владислав Ховалыг (Кызыл), Абусупьян Гасанов (Махачкала), Евгений Коростылев (Биробиджан).

Сити-менеджер Архангельска Игорь Годзиш на 60-м месте.