Стабильность или застой? Белый дом определился со списком вице-премьеров

Первым вице-премьером в новом кабинете министров будет Антон Силуанов, экономист либерального толка, что, как бы, определяет общую направленность правительства на ближайшую шестилетку.

Список остальных вице-премьеров таков: Татьяна Голикова (соцблок), Алексей Гордеев (агропромышленный комплекс), Дмитрий Козак (промышленность и энергетика), Виталий Мутко (строительство), Юрий Борисов (оборонно-промышленный комплекс), Ольга Голодец (культура и спорт), Максим Акимов (цифровая экономика, транспорт и связь), Константин Чуйченко (руководителя аппарата правительства).



Из революционных решений – Минобрнауки разделен на два ведомства, грубо говоря, на среднее и высшее образование.

По персоналиям станет понятно 18 мая. Пока подтверждают уже опубликованный сведения – свои посты сохранять Лавров, Шойгу, Мединский и Мантуров, ранее часть экспертов отправляли их в отставку.

В целом же наблюдатели… не видят ничего нового. В правительство вернулись отдохнувшие на других постах Голикова и Гордеев, что можно расценивать, как нехватку ценных кадров или ставку на проверенных соратников. Стабильность или…?