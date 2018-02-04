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Новиков и его мёртвые души. "Вольное дело" разоблачает АРО КПРФ

Участник Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело» общественно-политический сайт Архсвобода оценивает электоральную поддержку местных коммунистов:

Для многих современных политиков основным показателем работы является количество созданных информационных поводов. Некоторых политиков природа обделила мозгами и способностью к созидательной деятельности.

И что таковым делать, чтобы их не забывали? Приходится «красиво пиариться», создавая безумные законопроекты или резолюции.  Всех их инициативы идут от бессмысленного существования, направленные на потеху людям.

Так вот, один из таких Сашка Новиков решил на местном пленуме КПРФ истребовать деньги с Английского правительства за интервенцию. Уже и применение деньгам нашел.  Зарплаты всем поднимет, дороги отремонтирует, экономику наладит…

…А вы думали, как коммунисты собираются спасать страну. По реалистическому или фантастическому плану?

Фантастический план, то когда коммунисты сами пойдут работать, а реалистический, когда они будут требовать деньги у других — инопланетян, англичан, индейцев южной дакоты. Без улыбки данную новость невозможно воспринимать, если бы не было так грустно, за других приверженцев данной идеи.

Ведь оставшиеся  «коммунисты» в партии единодушно поддержат данную глупость.

А Новиков не зря годами подбирал цвет глупости Архангельской области, тех от кого шарахаются нормальные люди.

А предстоящий пленум является  еще и  отчетно-выборным.  Отчитываться Новикову за бездарное четырехлетнее правление по существу не придется. Расскажет, как обычно про интриги, скандалы, которые сам провоцирует.  О сокращение в партии подло умолчит.

На бумаге коммуняк в области числится примерно 800 членов.

…Примерно, как и у ЛДПР или у той же АРО Справедливая Россия, про фиктивные списки которой хорошо рассказали на АрхСвободе бывшие функционеры СР http://arhsvoboda.ru/?p=39681 в материале «Криминальный скандал в Архангельской Справедливой России»)

А  по факту в составе АРО КПРФ не больше 300 человек. Остальные «мертвые души».

Афериста Чичикова-Новикова данный факт не смущает. В крови у них приписками заниматься. На майских мероприятиях, мы увидим, те малочисленные группы коммунистов (не смотря на жен, детей, собак).

Вспомнят и прошедших выборах. Результаты последних президентских выборов Новикова удовлетворяют.

Вот их потолок амбиций — 9%.  И это достижение!!

Полный текст читайте здесь: http://arhsvoboda.ru/?p=41620

13 апрель 12:05 | : Политика / Скандалы

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