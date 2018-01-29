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"Лучше надо охранять вождя, товарищи!". Мысли о сотрудничестве с КНДР от канадского архангелогородца

"Толстячок Ким Третий" уже в поезде"- известили китайские социальные  сети о неофициальном режиме северокорейского лидера в Пекин  а этой неделе. по приглашению китайского руководителя Си Цзиньпина.

Архангельскую область, северо-запад России и Корейский полуостров разделяют многие тысячи километров и мало что связывает.

Но это только на первый взгляд. Представительная делегация Республики Южной Кореи побывала на Арктическом саммите в Архангельске в марте прошлого года, а северо-корейские рабочие давно трудятся на просторах нашей необъятной Родины.

После замалчиваемой у нас войны 1950-1953 г.г. на небольшом корейском полуострове, который едва ли больше по территории любой нашей северной области, были созданы два государства. Северная и Южная Кореи. Лучше сказать - два непохожих мира. Один закрытый, где мнение одного человека стало истиной в последней инстанции. И второй - открытый для инвестиций, развития, с корейской спецификой. который нам еще предстоит изучить в ходе возможного делового сотрудничества. Иная бизнес-культура, взгляды на повседневную жизнь совсем не означают, что мы живем на разных планетах. Корейские мужчины каждый месяц дарят своим любимым цветы, как правило, 14 числа, включая и февраль, который пришел и к нам вместе с днем святого Валентина.

Южная Корея у нас "на слуху" как страна с мировым уровнем судо- и автостроения. Мало кто из нас теперь не ездил на корейском "стальном коне" - надежном и относительно недорогом. Наш общественный транспорт активно пополняется корейскими автобусами. Корейские новости с северной части полуострова в последнее время больше напоминали предвоенные сводки об испытании новых ракет, сопровождаемые военными маршами по типу сталинских: "Если завтра война, если завтра в поход!..".

24 миллиона плачущих у трибун северокорейского лидера жителей вызывают больше страх, чем симпатии.

В 1984 году двух месячные армейские курсы в Москве познакомили меня с журналом "Корея сегодня", издаваемом и на английском языке тоже. Правда, другой версии журнала и других различных западных изданий у нас и быть не могло для повышения квалификации курсов военных переводчиков. А вот вам, читатель Руснорда, история из того корейского журнала о дедушке нынешнего корейского президента Ким Ир Сене Первом, который вышел в сопровождении своих боевых охранников просторы своей необъятной земли.

Задержавшись у чудесного озера, мудрый Ким позволил отдохнуть своим соратникам. Глядя вдаль необъятной корейской земли, долго думал великий Ким о своем народе. А его усталые боевые товарищи, присев не землю, задремали и не услышали, как к ним подкрался тигр. Мощным ударом лапы тигр разбудил одного из охранников. Тигра первым заметил несравненный Ким и строго посмотрел на хищника. Тигр попятился назад, и вдруг, уходя, подняв лапу, произнес, с укоризной глядя, на боевых товарищей Кима:" Лучше надо охранять вождя, товарищи!".

Журнал «Корея сегодня» лично мне доставлял немалое удовольствие, потому что тогдашний "Крокодил" казался сущей юмористической безделицей. Но все не так уж вышло весело с нашим северокорейским соседом, коли дело дошло до умиротворения Северной Кореи старшим азиатским братом Китаем. Об этом я лишь кратко написал, потому что детали недавней встречи остались неизвестными до сих пор...

Но выход и надежда на сотрудничество есть всегда. Особенно, когда на последним Олимпийских играх 2018 года играла объединенная корейская хоккейная команда. Когда наши РЖД заявили о твердом намерении построить новую железную дорогу в Северную Корею и продолжать сотрудничество по улучшению приграничной транспортной инфраструктуры. 

Нужно активно избегать превращения дальневосточного соседа в еще одного "заклятого друга" Их у нас и так хватает.

Северо-западный российский бизнес, включая Архангельск, получил приглашение поехать в Южную Корею для выяснения возможностей сотрудничества. А почему бы и нет? Тогда и не надо будет следовать совету корейского тигра как лучше охранять вождя.

Согласны?

Владимир Харлов

(на фото: малыш Ким Чен Ын)

30 март 09:15 | : Политика / Экономика

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