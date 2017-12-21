Арктическая инициатива Епископа Иакова. Нужна ли нам Земля Николая II?

24 января федеральные СМИ опубликовали заявление одного из иерархов Русской Православной Церкви с предложением вернуть «коммунистическим» островам архипелага Северная Земля их исторические название. Речь идет об идее руководителя Патриаршего проекта «Русская Арктика» епископа Нарьян-Марского и Мезенского Иакова (Тисленко).





«География и наименования земель должны запечатлеть путь созидания, а не разрушения. Комично смотрятся в Русской Арктике эти наименования: Комсомолец, Большевик, Пионер. Надо посерьезнее относиться к собственной истории, уважать и любить свою землю… Я даже думаю, что пусть она останется Северной Землей. Мне не совсем понравилась попытка всем островам придать исключительно имена царской семьи, у них нет в этом особенной заслуги… Может быть, главный остров назвать именем Николая II, а остальные в честь исследователей Арктики», – заявил епископ.





Красный «парад» на карте

За словами Владыки хлынул вал статей с заголовками: «РПЦ предложила переименовать…», «Пионер в Арктике – это комично!» итд. Саркастическим комментариям не было конца и края. Кто-то хотел выдать предложение епископа за официальную позицию всей Церкви. Но чаще «хайп» пытались словить, просто придираясь к словам.

Конечно, ничего откровенно комичного в названии островов нет... Но зачем к этому цепляться?! Все мы, и епископ Иаков тут не исключение, учились в школе. Владыка, как и многие из нас родом из СССР. Ходил в самую обычную среднюю школу. Как любой из нас, за исключением разве что безнадежных двоечников, увлеченно рассматривал «Атлас России» … ну или РСФСР. А там на страничке «Физическая география Восточной Сибири» - те самые Пионер с Большевиком.. И что «красный парад» советизмов никого не озадачил? Среди романтических названий «Море Лаптевых» «Горы Быранга», сурового Таймыра и могучего Енисея...Большевик, Комсомолец, Октябрьская Революция! Никому не хотелось задать вопрос учителю: откуда и почему?

Кстати, для тех, кто повнимательнее, там в Атласе есть еще и маленький, почти незаметный, остров Крупской. Той самой Надежды Константиновны – первого наркома образования. Ей Ильич подарил выкованное из монетки медное колечко, вместо золотого. Революционная целесообразность, товарищи! Большевистская скромность! То-то и оно...

Земля Николая II – последнее

Великое географическое открытие России

Поход Б.А. Вилькицкого, более известный как Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана 1912 – 1915 гг. – событие вообще-то выдающееся. Это последнее по-настоящему Великое географическое открытие не только для России, но и, пожалуй, в мировой истории. Потому нет ничего удивительного что открытые земли назвали в честь августейшей особы. Но не все так просто. По итогам экспедиции вплоть до начала 1930-х гг. все считали, что Земля Николая II – один большой остров. Его очертания на ранних картах размыты. Точных границ не знал никто. Даже сам первооткрыватель.

Справедливости ради следует сказать - позиции России в Арктике еще до падения монархии оспаривались по всему периметру. Общеизвестный факт: остров Северный архипелага Новая Земля в начале XX в. де-факто был территорией Норвегии, а Баренцево море – «Клондайк» для норвежских рыбаков и зверобоев. Остров Врангеля в Чукотском море, как, впрочем, и саму Чукотку США рассматривали как зону своих притязаний. Продолжение Аляски. С Норвежцами ситуацию удалось переломить только на кануне 1914 г…Незадолго до начала Первой Мировой Войны. Но это совсем другая история…





«Советский Фронтир» в Арктике

Что заставило Советскую Россию в 1926 г. переименовать безлюдный участок суши, названный в честь русского царя в Северную Землю? Все та же революционная целесообразность. Но дело тут конечно не в партийной идеологии, не только в стремлении уничтожить всякое упоминание о старом строе. Гражданская война в России завершилась к 1922 г. Однако Интервенция не закончилась, просто перешла из активной в холодную фазу. Американский промышленный капитал в это время по-прежнему рассматривает прибрежные земли Сибири и Дальнего Востока как новые, перспективные колонии. Открытый Россией к северу от Таймыра остров – не исключение.

Президиум ВЦИК своим постановлением о переименовании подтвердил суверенитет России над этим участком суши. Более того, в этом же году Владимир Ленин провел на карте знакомый нам по глобусу пунктир от мыса Рыбачий на западе и мыса Дежнева на востоке до Северного полюса. Спешными темпами страна стала строить Краснознаменный Северный Флот. Так был создан наш Фронтир в Арктике

В 1931-1934 гг. советские полярники Николай Урванцев и Георгий Ушаков фактически заново открыли миру архипелаг. Вдруг оказывается, что это не один остров, а несколько. Каждому из которых они на правах первооткрывателей дают изв естные нам названия: Пионер, Комсомолец, Большевик, Октябрьской Революции итд. Северная Земля - бывшее название крупнейшего из островов архипелага стало общим для всего архипелага. Это было время Homo Soveticus. Время совсем других героев…Шмидта, Челюскина, Воронина и Папанина.

Завоевания царей в Ледовитом океане и ленинский пунктир до Северного полюса оставались незыблемыми вплоть до лихих 90-х. До того момента, пока Борис Ельцин не подписал межгосударственную конвенцию в Арктике. С тех пор владения России ограничены отрезком в 200 миль от берега вглубь океана. Конвенцией было допущено расширение на 150 миль в случае, если страна докажет, что арктический шельф является продолжением сухопутной территории. После этой диверсии наша страна постоянно вынуждена доказывать, что Российская Арктика на самом деле российская, а не международная.

Одним из последствий дипломатии уступок, стала передача в 2011 г. Норвегии 90 тыс. кв. км. морской акватории в Баренцевом море, с богатейшими запасами нефти на шельфе. Это решение, принятое Д.А. Медведевым, понятное дело, в России не афишировалось. А вот Норвегия отметила его как национальный праздник. Реально Россия потеряла еще больше - передача этих территорий влечет отказ от прав еще на 240 тыс. кв.км площадей Арктики в районе Шпицбергена. А ведь Норвегия – еще и член НАТО.

Геополитическая реальность и проблема топонимов





Еще одно последствие - попытка заставить Россию передать Северный морской путь (СМП) под международную юрисдикцию. Поскольку с разбегу в 1990–е это сделать не получилось, в ход пошли самые благовидные предлоги. От расширения природоохранных зон на стратегически важных участках СМП до защиты прав малочисленных народов Севера. От протестантской религиозной миссии среди коренного населения - до создания условий для межэтнических конфликтов.

Интернационализация главной морской транспортной магистрали в Арктике – геополитическая проблема. В случае очередных уступок нас ждала бы частичная утрата суверенитета над Сибирью и Дальним Востоком. Для этого не требуется смены международного статуса. Все произошло бы естественным путем - за счет экономического переподчинения регионов внешним центрам силы. Впрочем, такой сценарий развития остается.

В качестве альтернативы Россия выдвинула предложенный Дмитрием Рогозиным проект структуры, которая бы осуществляла транспортно-логистический контроль на всех участках морской трассы. Как говорится. все новое - это хорошо забытое старое. В 1932 г. экипаж ледокола Александр Сибиряков, под командованием Отто Шмидта впервые в истории прошел моря советской Арктики за одну навигацию…В этому же году И. Сталин создает ГУ СМП – Главное Управление Северного морского пути.

История учит многому, надо только стараться у нее учиться…Но вернемся к островам.

Восстановление российской государственности в Арктике – это реальность, с которой считаются. Епископ Иаков поставил перед обществом вопрос, а вместе с тем и задачу, которую Церковь должна была озвучить. Потому что имеет на это полное право. Его предложение – это призыв восстановить преемственность между дореволюционной, советской и современной Россией. Церковь сама является этой живой преемственностью. Хранительницей Предания. Едва ли не последней.

С чего можно начать в Арктике? Нанести на карту островных территорий, топонимы, исторически связанные со всеми тремя эпохами, со всеми тремя поколениями русских людей в XX веке. Так чтобы рядом с именами государя Николая II и Бориса Вилькицкого соседствовали имена Отто Шмидта, Николая Урванцева и Георгия Ушакова… Символически этот шаг свидетельствовал бы не только о справедливости, но и примирении эпох и поколений…

Роль Российской Империи в Арктике подвергают сомнению. Роль СССР признают все. Значение современной России – ставят под вопрос. Вывод делайте сами. Арктика – жизненно важное для народов России пространство. Эти земли даны нам Богом. Наша государственность закреплялась и формировалась здесь огромным самоотверженным трудом многих поколений. Здесь создается значительная часть национального благосостояния страны. Названия и имена на карте – это не только дань географии. Топонимика территорий – это часть нашего общего исторического наследия. Когда человек теряет память - полноценная личность перестает существовать. Если народ теряет память, то он уходит с исторической сцены, вместе со своей культурой и цивилизацией.





Денис Данилов, Андрей Алексеев

Проект «Patria Arcticum», специально для ИА «RUSNORD»