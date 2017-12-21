Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Арктическая инициатива Епископа Иакова. Нужна ли нам Земля Николая II?

 24 января федеральные СМИ опубликовали заявление одного из иерархов Русской Православной Церкви с предложением вернуть «коммунистическим» островам архипелага Северная Земля их исторические название. Речь идет об идее руководителя Патриаршего проекта «Русская Арктика» епископа Нарьян-Марского и Мезенского Иакова (Тисленко).


«География и наименования земель должны запечатлеть путь созидания, а не разрушения. Комично смотрятся в Русской Арктике эти наименования: Комсомолец, Большевик, Пионер. Надо посерьезнее относиться к собственной истории, уважать и любить свою землю… Я даже думаю, что пусть она останется Северной Землей. Мне не совсем понравилась попытка всем островам придать исключительно имена царской семьи, у них нет в этом особенной заслуги… Может быть, главный остров назвать именем Николая II, а остальные в честь исследователей Арктики»,заявил епископ.


Красный «парад» на карте       

                                             

 За словами Владыки хлынул вал статей с заголовками: «РПЦ предложила переименовать…», «Пионер в Арктике – это комично!» итд. Саркастическим комментариям не было конца и края. Кто-то хотел выдать предложение епископа за официальную позицию всей Церкви. Но чаще «хайп» пытались словить, просто придираясь к словам.

Конечно, ничего откровенно комичного в названии островов нет... Но зачем к этому цепляться?!  Все мы, и епископ Иаков тут не исключение, учились в школе. Владыка, как и многие из нас родом из СССР. Ходил в самую обычную среднюю школу. Как любой из нас, за исключением разве что безнадежных двоечников, увлеченно рассматривал «Атлас России» … ну или РСФСР. А там на страничке «Физическая география Восточной Сибири» - те самые Пионер с Большевиком.. И что «красный парад» советизмов никого не озадачил? Среди романтических названий «Море Лаптевых» «Горы Быранга», сурового Таймыра и могучего Енисея...Большевик, Комсомолец, Октябрьская Революция! Никому не хотелось задать вопрос учителю: откуда и почему?

 Кстати, для тех, кто повнимательнее, там в Атласе есть еще и маленький, почти незаметный, остров Крупской. Той самой Надежды Константиновны – первого наркома образования. Ей Ильич подарил выкованное из монетки медное колечко, вместо золотого. Революционная целесообразность, товарищи! Большевистская скромность! То-то и оно...

 

Земля Николая II – последнее

Великое географическое открытие России

 

  Поход Б.А. Вилькицкого, более известный как Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана 1912 – 1915 гг. – событие вообще-то выдающееся. Это последнее по-настоящему Великое географическое открытие не только для России, но и, пожалуй, в мировой истории. Потому нет ничего удивительного что открытые земли назвали в честь августейшей особы. Но не все так просто. По итогам экспедиции вплоть до начала 1930-х гг. все считали, что Земля Николая II – один большой остров. Его очертания на ранних картах размыты. Точных границ не знал никто. Даже сам первооткрыватель.

 Справедливости ради следует сказать - позиции России в Арктике еще до падения монархии оспаривались по всему периметру. Общеизвестный факт: остров Северный архипелага Новая Земля в начале XX в. де-факто был территорией Норвегии, а Баренцево море – «Клондайк» для норвежских рыбаков и зверобоев. Остров Врангеля в Чукотском море, как, впрочем, и саму Чукотку США рассматривали как зону своих притязаний. Продолжение Аляски. С Норвежцами ситуацию удалось переломить только на кануне 1914 г…Незадолго до начала Первой Мировой Войны. Но это совсем другая история…


«Советский Фронтир» в Арктике

                                                                                                                                             

 Что заставило Советскую Россию в 1926 г. переименовать безлюдный участок суши, названный в честь русского царя в Северную Землю? Все та же революционная целесообразность. Но дело тут конечно не в партийной идеологии, не только в стремлении уничтожить всякое упоминание о старом строе. Гражданская война в России завершилась к 1922 г. Однако Интервенция не закончилась, просто перешла из активной в холодную фазу. Американский промышленный капитал в это время по-прежнему рассматривает прибрежные земли Сибири и Дальнего Востока как новые, перспективные колонии. Открытый Россией к северу от Таймыра остров – не исключение.

 Президиум ВЦИК своим постановлением о переименовании подтвердил суверенитет России над этим участком суши. Более того, в этом же году Владимир Ленин провел на карте знакомый нам по глобусу пунктир от мыса Рыбачий на западе и мыса Дежнева на востоке до Северного полюса. Спешными темпами страна стала строить Краснознаменный Северный Флот. Так был создан наш Фронтир в Арктике

 В 1931-1934 гг. советские полярники Николай Урванцев и Георгий Ушаков фактически заново открыли миру архипелаг. Вдруг оказывается, что это не один остров, а несколько. Каждому из которых они на правах первооткрывателей дают изв естные нам названия: Пионер, Комсомолец, Большевик, Октябрьской Революции итд. Северная Земля - бывшее название крупнейшего из островов архипелага стало общим для всего архипелага. Это было время Homo Soveticus. Время совсем других героев…Шмидта, Челюскина, Воронина и Папанина.

Завоевания царей в Ледовитом океане и ленинский пунктир до Северного полюса оставались незыблемыми вплоть до лихих 90-х. До того момента, пока Борис Ельцин не подписал межгосударственную конвенцию в Арктике. С тех пор владения России ограничены отрезком в 200 миль от берега вглубь океана. Конвенцией было допущено расширение на 150 миль в случае, если страна докажет, что арктический шельф является продолжением сухопутной территории. После этой диверсии наша страна постоянно вынуждена доказывать, что Российская Арктика на самом деле российская, а не международная.

 Одним из последствий дипломатии уступок, стала передача в 2011 г.  Норвегии 90 тыс. кв. км. морской акватории в Баренцевом море, с богатейшими запасами нефти на шельфе. Это решение, принятое Д.А. Медведевым, понятное дело, в России не афишировалось. А вот Норвегия отметила его как национальный праздник. Реально Россия потеряла еще больше - передача этих территорий влечет отказ от прав еще на 240 тыс. кв.км площадей Арктики в районе Шпицбергена. А ведь Норвегия – еще и член НАТО.

 

 

Геополитическая реальность и проблема топонимов


 Еще одно последствие - попытка заставить Россию передать Северный морской путь (СМП) под международную юрисдикцию. Поскольку с разбегу в 1990–е это сделать не получилось, в ход пошли самые благовидные предлоги. От расширения природоохранных зон на стратегически важных участках СМП до защиты прав малочисленных народов Севера. От протестантской религиозной миссии среди коренного населения - до создания условий для межэтнических конфликтов.

Интернационализация главной морской транспортной магистрали в Арктике – геополитическая проблема. В случае очередных уступок нас ждала бы частичная утрата суверенитета над Сибирью и Дальним Востоком. Для этого не требуется смены международного статуса. Все произошло бы естественным путем - за счет экономического переподчинения регионов внешним центрам силы. Впрочем, такой сценарий развития остается.

В качестве альтернативы Россия выдвинула предложенный Дмитрием Рогозиным проект структуры, которая бы осуществляла транспортно-логистический контроль на всех участках морской трассы. Как говорится. все новое - это хорошо забытое старое. В 1932 г. экипаж ледокола Александр Сибиряков, под командованием Отто Шмидта впервые в истории прошел моря советской Арктики за одну навигацию…В этому же году И. Сталин создает ГУ СМП – Главное Управление Северного морского пути.

История учит многому, надо только стараться у нее учиться…Но вернемся к островам.

 Восстановление российской государственности в Арктике – это реальность, с которой считаются. Епископ Иаков поставил перед обществом вопрос, а вместе с тем и задачу, которую Церковь должна была озвучить. Потому что имеет на это полное право. Его предложение – это призыв восстановить преемственность между дореволюционной, советской и современной Россией. Церковь сама является этой живой преемственностью. Хранительницей Предания. Едва ли не последней.

С чего можно начать в Арктике? Нанести на карту островных территорий, топонимы, исторически связанные со всеми тремя эпохами, со всеми тремя поколениями русских людей в XX веке. Так чтобы рядом с именами государя Николая II и Бориса Вилькицкого соседствовали имена Отто Шмидта, Николая Урванцева и Георгия Ушакова… Символически этот шаг свидетельствовал бы не только о справедливости, но и примирении эпох и поколений…

 Роль Российской Империи в Арктике подвергают сомнению. Роль СССР признают все. Значение современной России – ставят под вопрос. Вывод делайте сами.  Арктика – жизненно важное для народов России пространство. Эти земли даны нам Богом. Наша государственность закреплялась и формировалась здесь огромным самоотверженным трудом многих поколений. Здесь создается значительная часть национального благосостояния страны. Названия и имена на карте – это не только дань географии. Топонимика территорий – это часть нашего общего исторического наследия. Когда человек теряет память - полноценная личность перестает существовать. Если народ теряет память, то он уходит с исторической сцены, вместе со своей культурой и цивилизацией.


Денис Данилов, Андрей Алексеев

Проект «Patria Arcticum», специально для ИА «RUSNORD»                                                  

29 январь 15:17 | : Политика / За кулисами политики

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 29-й. Тучи над «Двиной»
"Сказки бабушки Галины", выпуск 27. От Дубаи до Архангельска
"Сказки бабушки Галины", новогодний выпуск. О дуремарах и прочих знаковых персонажах уходящего 2017-го
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2018 (198)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)
Август 2017 (234)


Деньги


все материалы
«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20