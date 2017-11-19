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Готовится к выходу в эфир очередной выпуск программы "Сказки бабушки Галины"

- почему «Вольное дело» контролировало День печати в Северодвинске;

- что за дементор представляет 29.сру;

- о чем молчит Елене Горяшина в Йоганесбурге;

- какие люди представляют Архангельскую область в «Лицах России»;

- зачем свобода слова журналу «Двина».

Обо всем этом и еще кое-о-чем вы узнаете из очередного выпуска флегматично-познавательной программы «Сказки бабушки Галины, бескорыстно снятой, озвученной и смонтированной участниками Ассоциации «Вольное дело».

Весь вечер на арене Николай Прокофьев (Архсвобода), Андрей Рудалев (Беломорканал), Илья Азовский (Эхо севера) и Леонид Черток (RUSNORD).

17 январь 16:24 | : Политика / Экономика / Скандалы

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"Сказки бабушки Галины", новогодний выпуск. О дуремарах и прочих знаковых персонажах уходящего 2017-го
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"Сказки бабушки Галины", выпуск 25. Лизуны из Архангельского облсобрания
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