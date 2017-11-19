Читайте в Итогах 2017 года (Традиционный дайджест международных, федеральных и региональных новостей, случившихся за год)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события уходящего года и прогнозы на будущий
Сегодня в Итогах:
- Международные итоги года – Трамп будет удивлять мир и дальше, Донбасс становится всё более опасным для России;
- Федеральные итоги года – Путин отдаёт часть молодёжного электората несистемной оппозиции, экс-губернаторам приходится заниматься собственным трудоустройством;
- Региональные итоги года – Арктический форум и ARCTIC OPEN доказали гостеприимство северян, депутаты Госдумы 7 созыва опростоволосились перед избирателями.
Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/40107-itogt-uhodya-2017-goda-i-prognozy-na-2018-y.html