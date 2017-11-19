Итоги уходящего 2017 года и прогнозы на 2018-й

Сегодня в Итогах:

- Международные итоги года – Трамп будет удивлять мир и дальше, Донбасс становится всё более опасным для России;

- Федеральные итоги года – Путин отдаёт часть молодёжного электората несистемной оппозиции, экс-губернаторам приходится заниматься собственным трудоустройством;

- Региональные итоги года – Арктический форум и ARCTIC OPEN доказали гостеприимство северян, депутаты Госдумы 7 созыва опростоволосились перед избирателями.

Вот и Петух пролетел. Клевал, не скрою, но в допустимых пределах. И никакой он не жареный, скорее, сациви из этой когтистой птички. А дальше Собака идёт… ну, с ней-то мы всегда договоримся.

Международные итоги года

2017-й стал Годом Трампа, к нему присматривались, к нему прислушивались, к нему принюхивались.

Ну, а кто-то разве сомневался. Вот прогноз из моих прошлогодних итоговых Итогов: Тут два пути – или наши отношения с США будут улучшаться, или испортятся так, что и Трумэну не снилось. В любом случае, Трамп мне представляется человеком крайностей… или талантливо играет в такого. Шоу только начинается, будем наблюдать.

Понаблюдали. Как и было ясно заранее (мне, в частности), Дональд Трамп настроен стать президентом американцев. А не русских, китайцев, израильтян, арабов, немцев и пр. Что у него получается – сам Путин отдал ему должное на своей пресс-конференции, оценив успехи американской экономики. А уж мои знакомые, живущие за океаном, те, что не инфицированы левацкими бреднями, на него, если не молятся, то премного уважают. Ещё бы – за год сократил безработицу на 300 тысяч…

«Восемь лет позора и постыдства позади. В это никто не верил, но патологической лгунье и преступнице не удалось войти в Белый дом и довести до конца дело Обамы по превращению великой державы в помойку, которую ни в грош не ставят враги и которой не верят друзья. Америка сказала «нет». Достаточно. Хватит».

Это из ЖЖ одного знакомого. Русского, кстати, не еврея. Что, удивлены? Человек, между прочим, совсем не хотел туда ехать. Но жена в начале 90-х университетский грант получила. Вот он и поехал… посмотреть, не отказываться же. И прижился, живёт там уже четверть века, жену сменил, профессию. Доходы? Не хочу распалять зависть. Причём это не бизнес в нашем ущербном понимании экспорт-импорт, а работа руками и головой. Очень достойно. Хотя стареть намерен в России. На американскую пенсию…

Кстати, сам недавно узнал, что евреи, хоть и основная часть эмиграции из России, но не единственная. У них было два этапа – предреволюционный, который исчерпывающе (на мой взгляд) описал Шолом-Алейхем, и тот, который наступил после принятия поправки Джексона-Веника и длился до перестройки. Уже в 90-м, когда я там был, одного пятого пункта было недостаточно – будь любезен, докажи, что именно тебя дома притесняют, насилием угрожают. Не у всех получается, кстати, а для грантов и рабочих виз нужны совсем другие аргументы.

Так, для справки – первопроходцами в американской иммиграции из России были староверы, в подавляющем большинстве своём, этнически русские. Потом был поток белой эмиграции, бежавшей от красного террора (евреи, кстати, в тот период были по другую сторону баррикад). Для ориентации данные из интернета - на русском языке в Америке общается 879,434 человека, на украинском – 152,325 и на белорусском – 1,805. По-армянски там говорят 237,840, по-литовски – 39,790, на латышском – 16,035, таджикском – 435, осетинском - 50. Это только часть ИМЕННО иноязычных граждан США, представляющих практически все республики и автономные области бывшего СССР. Сколько там тех, кто находится нелегально или по грин-карте? Кто же вам ответит…

Но напоминаю, Трамп в своих предвыборных речах не раз говорил, что прикроет эту иммиграционную халяву, причём не только нелегальную. И сдержал слово – прикрыл лотерею Green Card (мы про причины и последствия дважды говорили). Вместо неё он предлагает ввести конкурсную систему отбора. Это даст больше шансов получить вид на жительство мигрантам с высоким уровнем образования, знающим английский язык и способным претендовать на высококвалифицированные рабочие места, а также быть финансово независимыми от государства, что позволит снизить нагрузку на американских налогоплательщиков. И, кстати, даст работу своим, которые не хотели учиться и способны только землю копать… думаете, таких в Америке мало?

Что касается внешней политики, тут Трамп более связан условностями своего республиканского истеблишмента и договорённостями с демократической стороной. Помните, как мы мечтали – вот взойдёт он на престол и сразу поедет в Архангельск на Арктический форум с Путиным в дёсна целоваться. Хрена с два! Дональд в этом случае ведёт интересную, на мой взгляд, политику. Как просто хороший американский парень Доня он не скрывает своего расположения к русскому Володе. Но как президент всех американцев, у которых разные взгляды на статус и благо своей страны, он не спешит кидаться в дружеские объятия. Наоборот, изо дня в день настаивает на величии собственной нации… как будто мы ведём себя по-другому. И его угрозы в сторону КНДР – «щас как бабахну» - не звучат простым сотрясанием воздуха. Этот может.

В итоге мы (Россия) оказываемся в крайне несимпатичной мне компании Китая, Ирана и Северной Кореи. Да, отчаянные ребята собрались… только эта отчаянность больше от собственной голозадости – беднякам терять не привыкать.

Вот мы и упёрлись в санкции. Вашингтон с дьявольской периодичностью добавляет всё новые и новые, Брюссель их поддерживает. Хрен бы с этими помидорами, авокадами… с рикоттой тоже хрен. Хрен с тем, что куда-то закрыт въезд нашим оборзевшим элитам и персональным друзьям Путина (ему-то самому хрен закроешь, не по-дипломатически). Но под удар попали наши нефтегазовый сектор, горнодобывающая, металлургическая, железнодорожная и судоходная отрасли. И, что действительно очень плохо и опасно для здоровья нации – фармацевтическая. Все слышали шум по поводу отказа от прививок? Сами врачи (те, что честные) предупреждают – препараты изготавливаются из нашей отечественной хрени, последствия и побочные действия мало предсказуемы.

Да, я с вами согласен – лишь бы не было войны. Но и болезней тоже совсем не хочется.

Мой прогноз: Дональд Трамп явно себе нравится именно таким – крутым и непредсказуемым. Так себя будет вести и в дальнейшем. У него немало сюрпризов в рукаве. На днях по доброте душевной предупредил о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге. А потом, из того же чувства, раскроет имена высших российских чиновников, хранящих свои трудовые накопления в американских финансовых институтах (он давно обещает). Представляете скандал такого уровня да под выборы нашего президента?! А я не представляю. Как и патриота-силовика на месте премьер-министра России, что запросто станет спусковым крючком для целой очереди сенсационных разоблачений. Делайте выводы…

Ближний Восток – традиционно горячая точка земного шарика.

Во-первых, Сирия. Хорошо, что не стала (пока) вторым Афганистаном для России с Америкой. Вы хорошо разбираетесь в том, с кем там воюем мы, а с кем они? Вроде бы, с бандитами-террористами, но почему-то с разными. Сунниты… шииты… не наше христианское это дело.

Путин несколько раз сказал – всё, уходим, в последний раз твёрдо. Лично меня не покидает вопрос – а зачем тогда заходили? Да, потери в живой силе (формулировка – жуть) минимальные… но это же люди, наши люди!

Надежды на то, что президент Асад, не слезая с толчка (моя прошлогодняя формулировка), подпишет отречение, провалились. Единственное, он как будто бы согласился на честные демократические выборы с участием оппозиции. Честные… демократические… на арабском Востоке… ах, не смешите мои шлёпанцы, вот уж где будет работать административный ресурс со скоростью и густотой огня зенитного орудия.

Тогда зачем это всё? Политические выгоды? Режимом Асада фактически командует Тегеран, а не Москва - иранцы и ближе, и понятнее, и Коран так велит (мы никуда не денемся от статуса неверных). Экономические? Покажите на инвесторов, готовых к серьёзным вложениям на сирийской территории в её нынешнем состоянии (и физическом, и политическом). Военные? Ну да, продемонстрировали кое-что из новейшего вооружения в деле, даже что-то продали (наверное). Только на ком тренировались? Смешно сказать, на исламском сброде, среди которого, если верить ТВ, полно студенток МГУ с гуманитарных факультетов. Потягались силой? По-моему, американцы там даже не начинали воевать. А вот как приплывет к тем берегам парочка их авианосцев (век бы не видеть)…

Да и вообще, играть заметную роль на Ближнем Востоке – дело зело дорогостоящее. Это при СССР наша компартия могла позволить себе покупать целые режимы, политические партии и национально-освободительные движения за счёт наших нищенских (по меркам цивилизованного мира) зарплат и всеобщего дефицита. Но не сейчас, когда любые лишние денежки, оставшиеся после самых срочных социальных выплат, уплывают… лично я не знаю, куда. Что касается создания какой-то «широкой международной коалиции»… С кем мы её создавать хотели? С бандитами из Хезболлы?

Так что то, что мы уходим из Сирии, да под самые президентские выборы – это месседж. Отчасти хороший – Путин всё-таки придерживается роли миротворца в кампании, которая уже идёт, а не военачальника, для которого любая война - как мать родна. Отчасти плохой – отечественная экономика совсем исхудала, иначе бы мы ещё пободались.

Во-вторых, Израиль. Трамп с широкого плеча признаёт Иерусалим столицей страны. Моментально возникает исламская коалиция, которая делает то же самое, но по отношению к несуществующей в реальности Палестине. Идут разговоры о начале новой интифады, над еврейскими городами звучат тревожные сирены. Первые же неуправляемые ракеты, выпущенные с территории Газы, падают рядом с детским садиком… куда запросто могут ходить и арабские дети. Прикажете радоваться – они показали своё истинное лицо, им наплевать даже на своих? А то мы этого не знали…

Я всё чаще читаю о том, что Трамп оказал Израилю медвежью услугу. Добро бы он нагнул своих партнёров из Европы и те поддержали бы его почин. Так ведь ничего подобного. Лишь очередной всплеск левацких настроений и знакомых разговоров о взаимных уступках (если не об оккупации).

Кстати, и в самой Америке. Евреи-реформисты выступили против. Их ответ на решение Трампа крайне неубедительный, но они составляют 35% еврейских избирателей. Возможно, они бы и ушли от демократов к республиканцам, видя впечатляющие успехи в экономике… теперь точно фигушки.

О реакции России и говорить не хочется – предсказуемо до противности. Старая песня из советских времён о дружбе с народом Палестины. Вы хоть одного палестинца лично знаете? А еврея? То-то же…

Мой прогноз: Мы выведем наши войска из Сирии… но не все. Военные базы останутся и будут греть чьё-то пламенное сердце несокрушимой мощью родного оружия, способного контролировать даже далёкий Ближний Восток. Дай бог, мы потянем (финансово). Что касается Израиля… только молиться за его жизнь и процветание, а также быструю и безболезненную кончину всех его злейших врагов.

Осталась Украина. Ах, это, право же, смешно. Я изначально не верил в позитивные перемены. В какие? Да ни в какие! Когда пришёл Ющенко, я знал, что будет бардак и передел, как на бандитской стрелке. Когда пришёл Янукович, я знал, что ничего не изменится… разве что центр силы перекочует с запада на восток. Когда пришёл Порошенко… нет, такого даже я не ожидал.

Теперь политической стабильности Украины (а разве она там была?) угрожает… грузин. Ну, дают хлопцы! Вроде бы, пример Сталина должен был чему-то научить. Так ведь нет, всё им лобио с сацибели грезится…

Зря Путин столько говорил об этом наглом бутузе. Он, пожалуй, ещё и возгордился, возомнив себя равновеликой политической фигурой. Но ведь собирает в Киеве по 15 тысяч сторонников, Навальному в Москве и семь вряд ли потянуть. Или на Украине действительно победил политический интернационализм? Чудеса! Так чего же вы, гады, когда я с вами в армии служил, из себя щирых националистов строили?!

В принципе, такой Саакашвили нам (России) нужен. После Южной Осетии, которая напрочь смела впечатления от любые самых удачных реформ – уж он-то знал, с каким настроением его танкисты шли на Цхинвал. После губернаторства в Одессе, откуда за те два года уехали последние евреи… потому что от грузина во власти можно ждать любых сюрпризов. После сегодняшних шалостей… которые ещё дальше отодвигают Украину от Европы.

Но России такой украинский лидер выгоден. По оценкам ряда аналитиков, самого Саакашвили, как Мишико, на весь Киев поддерживают человек… 200, и то этнические грузины. Остальные выступают не за него, а против Порошенко… но под его знаменем. Самая контрпродуктивная позиция не только для столичного истеблишмента, но и для всей страны, вам любой политолог это скажет (только Чуракова не спрашивайте).

Что касается остальных бывших республик СССР, той же Грузии… когда я о них пишу (всё реже и реже), то упираюсь в одно – это абсолютно чужие нам иностранные государства, чуть более или чуть менее враждебные. Моим детям, например, Америка и та ближе, и поехать туда больше резонов. А, главное, есть к кому.

Мой прогноз: Неблагодарное это занятие, что-то прогнозировать по Украине. Всё больше похожа она на незаживающий нарыв под левым соском Европы. Чем дальше продолжается то, что творится на Донбассе, тем меньше желания иметь с ней какие-либо дела, что в настоящем, что в будущем. Просто из инстинкта самосохранения - представляете, какая шпана там мазу держит? Может, само как-нибудь рассосётся… хотя вряд ли.

Федеральные итоги года

Был ли уходящий 2017-й «Годом Путина»? Из моих прошлогодних Итогов - «Мы говорим Россия – подразумеваем Путин», и наоборот. Так уже было при проклятом царизме, когда тот, кто в Кремле, идеально хороший и всех любит… но вот зловредные бояре-раздолбаи жить народу не дают. Как вы помните, всё кончилось почти бескровной революцией, но очень кровавой Гражданской войной. Нет уж, не дай бог…

А этот ещё в большей степени. Во-первых, 100-летие Октябрьской революции. Народ мог явственно почувствовать исторический прогресс. С одной стороны, доброго и мудрого царя мы теперь выбираем всенародным тайным голосованием. Что бы заполошные там не голосили про Провидение и помазанника божьего… всё происходит согласно Конституции и доктрине исторического материализма. Во-вторых, Владимир Первый ещё не устроил ни Ходынки, ни Невского расстрела… даже никого ещё толком не выпорол (в прямом, а не в переносном). Так чьё самодержавие прогрессивней? Вопросов нет.

А ещё президент держал интригу – пойдёт или не пойдёт он на выборы. Я, конечно, посмеивался над информационными вбросами «рассматривается кандидатура Медведева… а что, ведь справился пацан». Но таковы условия игры – кто-то натурально всплёскивал руками, кто-то по долгу службы. Однако чувствовалась недоработка в искусстве постановки массовых зрелищ. Лично меня больно резанули по глазам равнодушные лица рядом с Путиным, когда он наконец-то объявил о своём походе в президенты. Понимаю, что ГАЗ… чёрная кость… но какая-то самодеятельность там должна быть? Хотя бы для групповки. А то махали мишурой, как будто комаров отгоняли на вечерней зорьке.

Вообще, по законам политической драматургии, Путина должны были умолять не покидать россиян в столь непростое время. Вспомните, когда он первый раз соскочил в премьер-министры - ещё ни кризиса не было, ни санкций, ни белоленточников… на Цхинвал тоже никто не пёр. Все понимали, что центр стратегических решений вместе с ним переместился из Кремля в Белый дом и только… но до сих пор на Медведева сваливают предательство Каддафи. Если это был продуманный ход на долгосрочную перспективу, то мои аплодисменты. По крайней мере, если в последние 12 месяцев кто-то из представителей госкорпораций в публичном поле поминал Дмитрия Анатольевича, как вариант… то сам же наигранно ужасался. Увы, но это больше самодеятельность, чем профессиональная постановка.

В классическом варианте Путина должны были просить не бросать россиян, он должен был в какой-то момент (но не слишком быстро) поддаться уговорам (но не перегибая с отнекиваниями). Всё произошло именно так… или почти так. Эстетика «встречи с трудящимися», на которой «страной дан наказ партии» воспроизведена с гротескной точностью. Народу зрительно дали понять, что именно он полноправный хозяин этого раба на галерах, а не роттенберги и прочие друзья по спорту. То есть, на максимально понятном 80 % населения языке. Вот отсюда и берутся те самые проценты поддержки, которым кто-то смеет не верить.

Кстати, интересная деталь – заветное «да» Путин произносит в Нижнем Новгороде, который считает своей малой родиной Сергей Кириенко. Которого, в свою очередь, считают архитектором нынешней президентской кампании. Говорите – как всё закручено? А то!

Единственная странность – Путин на той знаменательной встрече с нижегородскими автомобилестроителями вдруг вспомнил Минина с Пожарским и их народное ополчение. И вот в каком контексте: «Потом они освободили Москву от интервентов, положили конец так называемому Смутному времени, и после этого началось развитие единого централизованного мощного российского государства». И кто у нас теперь в роли интервентов? ИГИЛ, который мы разгромили в Сирии, на эту роль не подходит чисто географически, да и целятся они чаще в Санкт-Петербург. Неужели сказано про оппозицию, жирующую на госдеповские печеньки? Так Навальный может и возгордиться.

Если бы у Лёши были шансы, я бы всерьёз нервничал при всей своей любви к переменам. Но то, как он ведёт свою избирательную кампашку (извините, другого термина подобрать не могу), только укрепляет меня в мысли о засланности этого казачка. Могу себе гипотетически представить, что это долгосрочный проект на ближайший десяток лет, когда сегодняшняя школота наконец станет полноценным электоратом, но не верю в тех, кто готов вложить в эту фантастику серьёзные деньги. Вот и весь мой сказ.

Впрочем, для молодёжи устроили форум в Сочи. Не очень убедительный и, как можно было понять из телерепортажей, слишком заформализованный. Соответственно, наступающее поколение не особо берется в расчёт при весеннем расчёте голосов. Судя по всему, упор будет делаться на бренд «народный президент», а молодое поколение в постиндустриальном мире совсем не любит отождествлять себя с народными массами (по старшему сыну и его друзьям вижу). Скорее всего, часть голосов этого поколения заранее решили отдать кандидатам от оппозиции, той же Ксюше Собчак, над которой старшие возрастные группы только угорают или трижды сплёвывают через левое плечо (на более серьёзных политиках из старой гвардии сознательно не останавливаюсь, вы же понимаете, что это несерьёзно). Стрёмное прекраснодушие… но кремлёвским не привыкать жить сегодняшним днём.

Кто получил щелчок по носу (но сделал вид, что не заметил), так это «Единая Россия». Тем, что Путин пошёл не от неё, а самовыдвиженцем, он в сегодняшней ситуации окончательно привязал партию власти к малопопулярному в народе Дмитрию Медведеву. Причём я не удивлюсь, если после своей закономерной победы на выборах новоизбранный президент отправит весь кабинет министров в отставку (вместе с главой кабинета), а вернёт далеко не всех. Это совсем не значит, что ожидается смена экономического курса на более патриотический. Мы просто не можем позволить себе играть в такие рискованные игры, не те запасы в закромах. Но представим себе, что Медведева сменяет Кудрин, о чём говорят постоянно, как бы приучая народ к этой мысли. И что, с премьерским креслом он получит в нагрузку партию?! И Кудрин откажет, да и ЕР сама первая повесится от такого руководства. И народ наш, хотя простоват и наивен, но не до такой же степени!

Ситуация почти патовая, впору делать ставки – или Кудрина разменяют, или «Единую» (о ценности обоих промолчу).

Но при всём вышесказанном я вижу плюсы от участия в предвыборной кампании и Собчак, и Навального. Пусть первая только и говорит, что об опасности реставрации социализма, о преступлениях ленинизма-сталинизма, есть те, кто ностальгирует по тем временам, и эта ересь не должна попасть в молодые головы. Одновременно пусть второй отрицает любые левые идеи, лишь бы снова не скатился к пропаганде национализма. Хотя в последнее время я заметил, что именно его адепты всё чаще принимают красную окраску.

Всё это соответствует моим убеждениям. Но голосовать вряд ли буду.

Мой прогноз: Путин победит с меньшим результатом, чем сегодня прогнозируют его клевреты со Старой площади и при очень средней явке. Оргвыводы по регионам? Вряд ли… разве что по самому архитектору – Кириенко отодвинут от руля внутренней политики АП, как несправившегося. Дальше… дальше будем наблюдать новый акт борьбы либералов и силовиков за влияние, но это в последнем сюжете.

Самый острый политический момент уходящего года – целая волна отставок глав российских регионов. Неважно, по какой процедуре они проходили, какие слова говорились на официальном уровне. Народ следил, затаив дыхание, как за самым интересным шоу на выживание. Вы не будете возражать против того, что у самого идеального и неконфликтного губернатора обязательно найдётся армия недоброжелателей? Причём она кратно увеличивается при каждом слухе о скорой отставке. О, народ…

Народ, конечно, любит отставки по-жёсткому. Это когда не в советники, не в министры, а сразу в камеру СИЗО - любимое зрелище. И сразу репутация президента поползла-поползла вверх в конкретном регионе. Что актуально за полгода до выборов. Но посадить сразу десяток глав регионов… легче просто отменить федеральное деление и ввести режим ЧС. Поэтому решили максимально почистить ряды, но без излишнего кровопролития. Кстати, могу спорить – накинь петлю себе на шею какой-нибудь орловский Потомский после звонка из Кремля… и сразу вся ротация закончится. А вы говорите, что действующая власть немилосердная. Настоящих буйных мало, это да.

Но не только с предвыборной показухой были связаны те осенние отставки. По мнению московских политологов, по сравнению с полной покорностью региональных властей в предыдущие 10–12 лет, в России разгулялся настоящий парад суверенитетов. Кое-кто связывает это явление с пошатнувшейся экономикой. Нет, отделяться никто не собирается, это уже сепаратизм, да и пчёлы от мёда не улетают. Но решительные губернаторы, особенно из окраинных и национальных регионов, а также депутаты Госдумы, на них завязанные, не стесняясь ставят перед Москвой политические и экономические вопросы. Это раньше вертикаль власти перераспределяла в пользу центра налоги, перекраивала под себя избирательное и партийное законодательство, сковывала местные влиятельные группы дисциплиной «Единой России», отменяла выборы губернаторов и мэров – все покорно сносили. Теперь же, когда финансовый поток из центра естественным образом сократился, регионы стали всё громче высказывать недовольство экономической и политической экспансией Москвы.

Нет, они требуют не деньги, зная, что их просто нет. Они требуют самостоятельности, ссылаясь на мнение народа. Важное уточнение, происходит это не только там, где правитель несколько раз избирался всенародно и его рейтинг сравним с путинским. Выступают просто крутые мужики… сами по себе крутые.

Вот поэтому и наступило время молодых технократов, изначально крепко впаянных в вертикаль власти, являющихся, прежде всего, кремлёвской командой, балдеющих от доверия самого Путина. Это только пока не тронули кузбасского Тулеева и белгородского Савченко, пока проверяют схему на всяких нарьян-марах. Но скоро вы увидите…

Как правило, причина недовольства действиями Центра кроется в распределении доходов – Москва слишком много забирает себе. Но исполнение пресловутых Майских указов лежит на регионах. Из столицы подсказывают, как хитрее сделать. Например, перевести санитарочек в уборщицы, которые уже не попадают в категорию медработников и, значит, без прибавки обойдутся. На днях жена говорила с медсестрой, которая не знает, как на 15 000 прокормить-одеть ребёнка. Жалуется – последние несколько лет зарплата только уменьшается, а приработки обрубаются. На кого же рассчитаны эти указы?!

Ещё одна примета времени – все крупные и, главное, эффективные собственники являются частью номенклатуры. Пусть не самолично, но через родственников или близких друзей. Кремль это знает… но тогда надо действительно вводить одинарный срок руководства регионом, а к такой кадровой чехарде страна просто не готова.

Вы обратили внимание на то, что осенью сохранили свои места завсегдатаи нижних мест различных рейтингов – мурманская Ковтун, биробиджанский Левинталь, барнаульский Бердников и т.д. Знаете, почему? Желающих не нашлось. А те, кто, вроде бы, не против, не внушают доверия Москве. Зато, когда таковые найдутся… тогда и посмотрим.

Мой прогноз: Отставки губернаторов и дальше будут использоваться по мере необходимости манипулирования электоральным настроением. Причём последние осенние показали – халява с кадровым устройством на тёплые места закончена, такая армия советников по общим вопросам просто не нужна (когда писались эти слова, ещё не было известно о новом назначении заполярного Кошина – при. Ред.). Другое дело, когда возвращаешься в старую профессию с новыми связями и возможностями… только у многих ли она есть?

Под самый финал уходящего года разрешилось с бывшим экономическим министром Улюкаевым. Разрешилось так, как мало кто ожидал – 8 лет реального строгого срока с сумасшедшим штрафом в придачу. После ареста Белыха и Улюкаева системные либералы совсем было расстроились… а он (Путин) им бац компенсацию в лице нового премьера той же политической ориентации. Это я год назад писал. Увы, главный решил по-другому. Такое впечатление, что экс-министру просто не повезло - в решающий момент всё было отдано на волю суда, дабы подтвердить его независимость. А у суда в тот злополучный день было настроение сделать приятное силовикам. Или «Роснефти». Или лично Сечину.

Меня в этой истории больше всего умилили кодовые знаки, которыми обменивались взяткодатель с взятковзятелем. Показал Улюкаев Сечину (из показаний последнего) два пальца… так это не «коза», не вопрос «вторым будешь?», а конкретно два мульта. Почему именно в долларах? Потому что зубом при этом цыкнул, а ногой бы притопнул, получил бы в евро (это я фантазирую). И всё по старинке, в спортивной сумке, никаких оффшоров. Бред. Не говоря уже о том, что только самоубийца (или Валуев) будет что-то требовать с Сечина… даже прикурить.

Считаю я честным человеком Алексея Улюкаева? Нет. Честные до таких номенклатурных верхов в жизни не доберутся, их срежут ещё на уровне директора какого-нибудь финансового департамента. Да, я читал воспоминания Маши Арбатовой про тогдашнего Улюкаева и Улюкаева теперешнего, как он даже внешне менялся… но на то она и Маша.

Больше доверяю рассказам самого экс-министра, недавно ретранслированным на «Эхо Москвы», как он очень долго жертвовал часть своих денег на восстановление какой-то Алексеевской пустыни, строил там бани, скупал шайки, ведра, гигиенические пакеты для монахинь. И жаловался, что, как только с ним случились неприятности, сразу же все от него отвернулись - от рядовых попов до церковных иерархов.

Знаете, что лично меня смущает? Тот прошлый Улюкаев даже внешне тянет только на агностика. Истовая, деятельная религиозность вообще не характерна для либералов, к которым он сам себя относит. Рассказывал бы, что помогал детдому – поверил бы беспрекословно.

А вот если церкви, значит, грехи замаливал. Заранее, на всякий случай, вдруг поможет? Не помогло. Мне эта история сродни иносказательному чистосердечному.

Тем не менее, именно в истории с «Башнефтью» вина Улюкаева для меня неочевидна. Напомню, правительство выставило на продажу 50,1 процентов акций «Башнефти» в рамках приватизации, имеющей в Кремле как сторонников, так и противников. Некоторые чиновники и экономисты, в том числе Улюкаев, подвергли критике участие в торгах государственной компании «Роснефть». В чём, кстати, нет ничего удивительного, ибо в либеральной философии государство является самым неэффективным собственником. К тому же Путин сделку поддержал… а тут кто-то против.

Почему именно Улюкаев? Думаю, за какие-то другие неосторожно сказанные слова, о которых он сам давно забыл, но кто-то запомнил и держал наготове. Надеюсь, никто серьёзно не относится к заверениям Вячеслава Володина, что дело в отношении Улюкаева свидетельствует об «отсутствии в России неприкасаемых» и о «всеобщем равенстве перед законом»? Ежели таковые имеются, они просто не на тот ресурс зашли.

Но является срок Улюкаева глобальным поражением либералов? Вопрос…

Мой прогноз: Зная любовь Путина к нестандартным ходам в любой сфере отношений, могу предположить, что Улюкаев – последний слон, который идёт в жертву народной любви к громким посадкам. Особенно тех, кто сидит на деньгах (в особых случаях такой прецедент может стать моральной компенсацией за собственную невыплаченную зарплату). Зато после 18 марта к нам придёт такое либеральное правительство, что… опять я размечтался?

Региональные итоги года

В этом году Игорю Орлову исполнилось пять лет. В смысле, нахождения в занимаемой должности. И, конечно, целый состав статей - от хвалебных до резко хулительных. В первых особенно упражнялись те ресурсы, что возникли с благословения областной администрации. Поток лести захлёстывал все допустимые в постсоветском обществе нормы приличия. Зачем их создавали? Чтобы противопоставить ругачим - таковы вечные правила этой игры. Хотя продуктивней работать с теми, что есть. Но это уже дело вкуса…

Что ждали от Орлова, сравнивая его с Михальчуком? Покончит с коррупцией. Совсем? Ну, это из области фантастики. Есть туркменский опыт, когда злостных расхитителей расстреляли, показали в прямом эфире, а потом сутки повторяли каждый час «на бис». Но это же не наш метод… плюс население области уменьшится, хорошо, если наполовину – просто сбегут от греха. В сегодняшней реальности суммы, фигурирующие в делах о коррупции, какие-то несерьёзные, из анекдотов. Это и называется – победить? Не знаю.

Это из моего материала на юбилейную тему. За прошедшие с того момента 11 месяцев ситуация кардинально не изменилась. Громких коррупционных дел нет (на уровне областного правительства), одни домыслы – почему ушёл и сразу уехал тот или иной крупный чиновник. Но на то они и есть домыслы.

В той же статье я приводил пример устойчивости Орлова – к человеку, подозреваемому в коррупции, Путин бы в гости не поехал. А он поехал, хотя Арктический форум свободно могли бы перенести хоть в Питер, хоть в Мурманск, хоть в Нарьян-Мар.

Ох, уж этот форум. Как его ждали! Вместе с Трампом, хотя с самого начала было ясно, что это фантастика. Но жизнь без чуда грустна. Вот и грезил народ…

Ей-богу, глупо было надеяться, что Путин, как когда-то Хрущёв, окинет возмущённым взглядом архангельские деревяшки и скажет: «А ну - снести и построить новое!» Тот генсек чем был возмущен – валютная кладовая страны, коей на тот момент был Архангельск и куда ежедневно заходили иностранные суда, жила в своём деревянном убожестве. Но были деньги и технологии (пятиэтажки) ситуацию изменить, что было сделано в приказном порядке.

Наш сегодняшний президент много где бывает, даже в Кызыл (Республика Тыва) заезжает, он и не такое убожество видел. Вот только в Тыве никогда не будет никакого международного форума (хотя бы из-за уровня тамошней коррупции), так что Архангельску оказано действительно большое доверие. Если же Путину понравилась организация (а говорят, что понравилась), то мы попадаем в список городов, пригодных для проведения подобных масштабных мероприятий (говорят, что попали). При том, что губернатор неоднократно повторил – от всего происходящего областной бюджет практически не пострадал, большие расходы взял на себя федеральный центр (хорошо это или плохо, разные пересуды ходят). Фактически область выступила модератором Арктического форума, что, согласитесь, по-современному.

Что же касается своего населения… ну, здесь, как обычно. Первые в один голос говорили о грамотной организации. Всё продумано, всё успели, волонтёров таких набрали, что не стыдно ещё одну Олимпиаду провести, культурная программа на уровне, кормёжка участников выше всех похвал (правда, старались московские повара). Были претензии к излишне жёсткой пропускной системе, так это явно не местная прихоть.

Вторые ко всему относились со скепсисом, нашли непроходимые тропинки на задах САФУ. Да, недоработка, увы, нам это свойственно. Троицкий проспект, как центральную магистраль города, традиционно стараются содержать в приличном состоянии. Однако пришлось мне за две недели до форума побывать во дворе 1-й городской поликлиники… О, ужас! Там, как раз на входе в травмпункт, можно сюжет для «Фитиля» снимать, как люди на пороге ломают руки-ноги… и сразу в гипсовую.

Но, обратите внимание, всё опять зависит от людского восприятия. Новостным хитом, облетевшим в арте все новостные ленты, стал деревянный паркет, проложенный прямо по архангельской уличной слякоти. Кто-то этого стыдился, кто-то наоборот гордился (причём я знаю пример, когда это был один и тот же человек, в зависимости от ситуации).

В итоге появился у региона такой же мем, как и декабрьские водоросли… ну, к ним мы ещё вернёмся.

То, что умеем организовывать приёмы и события (для меня, кстати, стало неожиданностью), подтвердил и кинофестиваль «ARCTIC OPEN», самое большое культурное событие за последние 16 лет моей жизни. Поначалу стеснялся зазывать сюда кого-то из друзей-киношников, но, наслушавшись искренних восторгов от приехавших москвичей, сделаю это всенепременно.

Не думаю, что Архангельску когда-нибудь грозит стать всероссийской дежурной площадкой для проведения подобных мероприятий. Ни климат не позволит (не Сочи), ни тупиковая наша география. Но оба события войдут в историю Поморья с пометкой «было при Орлове», этого уже не сотрёшь

Вот с Арктикой сложнее. Мы на неё рассчитывали… вернее, на самое активное участие в её освоении. Однако в Нарьян-Мар прибыл молодой да наглый, с соответствующими связями в московских кабинетах, который тащит одеяло на свой округ. Вдобавок, что ни день, то очередная новость о равнодушии РЖД к проекту «Белкомур», а без него все телодвижения вокруг Архангельского морского порта не имеют смысла. Но это, как говорится, свыше…

Мой прогноз: Губернатора Орлова очень любят посылать в отставку (как, впрочем, всех его предшественников). В последнее время с присказкой: «Но теперь уж точно после выборов». Значит, до выборов он Москву устраивает, а вот после… нескладушка получается. Другое дело, если будет предложен достойный пост в крупной госструктуре по основной специальности. Но это уже совсем отдельная песня…

Прошёл первый год, когда Архангельская область представлена новыми людьми в Государственной Думе. Тогда ещё говорили – какой карт-бланш «Единой России», с её одномандатниками тягаться бесполезно.

Действительно, два орла-единоросса смели всех конкурентов - что на праймериз, что в основном забеге. Пусть вокруг этого и ходили известные слухи: и про подвоз к участкам, и про подарочки в пакетах от ритейла. Нам-то какая печаль? Мы же не следком и не избирком. Главное, чтобы интересы региона лоббировались, остальное рефлексия. А то просидел на Охотном ряду два срока коммунист Андреев, типа помор… ни толку от него, ни памяти, одни внутрипартийные склоки.

И вот, дождались – в Москве сидят свои. И что? Оценка их деятельности от 1 до 2, что означает лишь видимость работы. Оценивают, кстати, местные журналюги, которые всё видят и знают больше иных проверяющих.

Первый, кто уделал родную область как бог черепаху – Андрей Палкин. Помните, не прошло и месяца с момента его прибытия к новому месту службы, и уже в героях юмористических программ – самый богатый депутат в VII созыве родом из дотационной Архангельской области. Всем неместным сразу приходит в голову аналогия с какой-нибудь банановой республикой, где роскошная вилла народного избранника стоит посреди лачуг благодарных избирателей.

Потом Палкин засветился на телеэкране. Ну, у вас и хитрован – читал я реплики иногородних пользователей соцсетей. А чего ему не хитрить, если его избиратели легко купились на наивное обещание построить им дешёвые дома под социальный найм, хотя такая деятельность запрещена парламентариям, приравненным к чиновникам – в компенсацию им и зарплаты министерские, и соцобеспечение, какое ни одному инвалиду не снилось.

Дальше вообще интересно. Человек из списка российского Forbes, полумиллиардер, пытается признать себя банкротом. Причём молчит до последнего, что порождает массу сплетен и кривотолков. Объяснения же… типа, «так удобней для бизнеса сыновей», вызывают целую волну народного гнева и пролетарского презрения. Добро бы был выпускник Гарварда и прямой потомок Рюриковичей… а то ведь наш простой мужик, от сохи. С выбившихся своих всегда строже спрос и ядовитее зависть… ну, да вы сами знаете. В итоге скандал доходит до высшего руководства партии. Высказывались осторожные предположения, что всё произошло не без подсказки со стороны Елены Вторыгиной, которая болезненно переживала проигрыш праймериз Палкину по южному округу, где она мечтала скрестить шпаги в очном поединке с кем-нибудь из областных эсеров… но это, конечно, наветы врагов.

Пока наш миллионщик-банкрот отделался испугом в виде партийного порицания (можно только догадываться, в какой евроцент ему это встало). Но попутно он же заявил о своей скрытой войне с губернатором Орловым, правда, не очень понятно, на какую тему. Наверное, рассчитывает вернуться к своему бизнесу после окончания срока последнего. Но что толку. Любой другой, занявший этот пост, будет крайне насторожен к человеку, обвинявшему каждого главу региона, что правили здесь, в финансовых домогательствах. А ведь строительство жилья – это вам не нефть пускать на экспорт, всё держится на внутренних региональных отношениях.

Но и коллеги Палкина по Госдуме тоже не ангелы. Вице-премьерство Ольги Епифановой, конечно, имеет значение для имиджа её фракции на Охотном ряду, зато где-нибудь на архангельском Сульфате мужики клали на него с прибором. Здесь же, на месте выборов, её информационная составляющая практически провалена. Журналистам, обращающимся к ней за комментариями, она устало объясняет, как заманалась летать по заграницам, исполнять вице-спикерские функции. Ну, а в архангельской ячейке справедливороссов традиционно скандал на скандале. Из последних сплетен – Епифанова срочно ищет богатенького кандидата в облсобрание, свои деньги с прошлого года она ещё не отбила. Ну, и что ей прикажете в рейтинге ставить – четвёрку с плюсом?!

И даже Елена Андреевна Вторыгина… Нет, работает, как работала, ездит, встречается, презентует (правда, без особого выхлопа, но и время сейчас непростое). Если бы свои информационщики не подводили. Недавний их перл обсуждался неделю – устами зампреда Комитета по делам семьи благословение рожать получили только красивые и молодые. А остальные? Чувствуете, сегрегацией пахнуло… или сексизмом. Сразу вспомнилась известная песенка со словами:

А я люблю военных,

Красивых, здоровенных.

Ещё тогда, в 90-х, хотелось соблюсти паритет:

А я люблю гражданских,

Корявых, низкорослых.

Понятно, что не она писала, и даже не Удалкин… кто-нибудь из его негров. Но надо же интересоваться, что выходит в интернет от твоего имени. Иначе нечего на рейтинги пенять…

К слову, кто из этой четвёртки госдумовских более-менее адекватно смотрится, так это Дмитрий Юрков. Эта деятельность как раз по нему. Он по сути своей политик - есть, что сказать (без спичрайтера), есть, что написать. Но над ним как дамоклов меч висит имидж торговца… сыгравший нужную роль в конкретный день голосования, но раздражающий во все остальные дни. Так и будет ходить в двоечниках до конца каденции.

Мой прогноз: Этот депутатский квартет так и останется макиварой - и для журналистов, и для сетевых острословов. В итоге читаемость и доверие к первой будет стремиться к абсолютному нулю. А ещё вангую, что все эти огрехи отразятся на выборах в областное собрание. Куда пойдут те же самые палкины-епифановы-вторыгины… только маленькие. Вот смеха будет! Или грязи…

Год назад в таких же итоговых Итогах я грустил по поводу печальных дел в региональной журналистике. Уход медиа-барона Попаренко, распродавшего свой холдинг. Сколько пишущего и снимающего народа его проклинало, но на выходе оказалось, что при нём был какой-то прогнозируемый порядок, хоть какие-то правила игры.

Вообще региональное информационное поле скукожилось до размера земляничной полянки (не по Бергману). Когда я только попал в Архангельскую область, здесь царило два вида СМИ – львовские и крупчаковские. Потом к ним добавились бариновские и дерипасовские… но ненадолго. Как-то незаметно конфигурация изменилась – из серьёзных игроков остались СМИ Попаренко и СМИ областного правительства. С исчезновением одного из двух центров вообще всё свелось к минимуму – областные и вольные стрелки из «Вольного дела». Есть парочка интернет-изданий, существующих как бы про запас (на случай информационных войн или избирательных кампаний их владельцев), но значимой роли они не играют.

И это в регионе, где в журналистике присутствует явный вождизм – многие издания просто исчезнут с уходом их главных редакторов, даже передавать по наследству бесполезно.

Настоящим откровением для меня стала встреча со студентами САФУ, будущими журналистами. Снимали передачу, посвящённую цензуре. В советское время я к журналистике и близко не подходил, знал, что не впишусь. После первого же фельетона в школьной стенгазете встал вопрос о моём исключении и политической благонадёжности (тему посещаемости школьной библиотеки элегантно перевёл на популярность самиздата).

Зато теперь – пиши всё, что хочешь (только без мата и подробностей акта зоофилии). Так нет, не нужно им этого. Мы, старички-ветераны в первом ряду что-то пыжились, вспоминали, мерялись славой, добытой в борьбе за свободу слова и печати. Но за нашими спинами сидели (нам так отрекомендовали) лучшие кадры регионального журфака. В количестве, раза в три превышающем «старичков». И веяло от них в наши затылки… равнодушием. Первый же выступавший «от молодёжи» признался, что главная его забота – обезопасить себя в профессиональном смысле. То есть, не нарываться, как Азовский, или Прокофьев, или Черток. Я на секунду представил себе – меня, 20-летнего, приглашают вот на такую взрослую тусовку с гарантией, что всё мною сказанное попадёт в эфир. Да я бы… если и не устроил революцию, то порвал бы и Боровика, и Сейфуль-Мулюкова. Просто так, из юношеского куража.

Нет, неправильно я жил. Девушка, редактор студенческой многотиражки, умильно рассказывала, как пишет про досуг и отдых одногруппников.

- А критика?

- Ни разу за три года. Зачем?

Оказывается, они пекутся о собственной безопасности… в их-то возрасте… да чтоб я сдох!

Знаете, а ведь это равнодушное и опасливое поколение - настоящая бомба. Бомба под любую власть – что федеральную, что региональную, что городскую, что свою вузовскую. Если придёт беда, они не смогут власть защитить даже информационно… Кудряшова на себе испытала. Вот она, главная опасность, исходящая от поколения пресс-релизов.

Был, правда, прорыв. Сотворенный не журналисткой, а простым русским пресс-секретарём (КРАО) Леночкой Ларионовой. Как она смело ткнула прямо в… глаза президенту плакат с «архангельскими водорослями», который за прошедшие с того момента 10 дней облетел все мировые издания, да ещё и не по одному разу. И ведь наш мужественный Путин отвёл глаза и старался не обращать на нашу поморскую ламинарию никакого внимания. Всё потому, что не хотел услышать: «Да мы там жрём одни эти водоросли… мы наважки хотим, что с ловом решили?!».

А вы думали, Лена действовала по заказу одноимённого комбината? Может и так… но сыграла на руку несистемной оппозиции.

Зачем я эту ерунду написал, спрашиваете? Чтобы попрощаться на позитивной ноте.

Мой прогноз: По всем признакам, этот год… как минимум, лето… должен оказаться хлебосольным для действующих журналистов, способных не только пресс-релизы выдавать. Чем меньше мест в законодательном органе, тем ярче схватка. К тому же все партии настолько надоели избирателям, что остается только оглоушить их потоком информации. О себе позитивной, о конкурентах негативной. Справимся? Постараемся…

На этой обнадёживающей ноте я закрываю ТРИНАДЦАТУЮ по счёту папку Итогов недели и убираю в специальный долгий ящик. Следующую, 14-ю, заведу ближе к середине января. Там и увидимся.

С НАСТУПАЮЩИМ!

Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD