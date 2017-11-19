Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Константин Щемелинин: Февральские санкции - зачем они нам?

В начале февраля 2018 года США обещают ввести новые, персональные санкции против определенного числа россиян. Эта перспектива кого волнует, кого страшит, а кого — совершенно не беспокоит. Попробуем разобраться, сколько человек попадут под будущие санкции. 

В настоящее время порядка 200 человек из России включены в различные санкционные списки США. 

Новые санкции будут ведены в соответствии и законом, который вступил в силу за полгода до этого — летом 2017 года. Что, депутатам Конгресса и Сената США делать было нечего летом, кроме как спешить и принимать этот закон, работая даже по выходным? Значит, была, с точки зрения американцев, надобность — сильная надобность к тому, чтобы санкции вступили в силу не позже, чем в начале февраля 2018 года.  

Есть только одно объяснение такой спешке к определенной дате — выборы Президента России, которые пройдут 18 марта 2018 года. Таким образом, становится ясно, что новыми санкциями американцы хотят как-то повлиять на исход этих выборов. 

Раз наличия двухсот человек в санкционных списках, с точки зрения США, недостаточно для влияния на выборы Президента России, значит, по новому сакционному закону таких людей должно стать гораздо больше. 

300 человек под санкциям — сколько это, гораздо больше, чем 200? 500 — это не «гораздо больше», чем 200. 1000 — это уже «гораздо больше», чем 200. 2000 — это тоже «гораздо больше», чем 200. 5000 или 10000 — это слишком много. 

Получается, что в новый санкционный список США вполне могут быть включены порядка 2-3 тыс. россиян. Достаточный ли это по силе будет удар, с точки зрения США? Ведь второй попытки не будет — надо успеть к выборам Президента России! Может и достаточный, а может и нет, но вряд ли в новые санкции будут внесены свыше 5000 человек.

Таким образом, можно сделать вывод: в новый санкционный список США, вероятно, будут внесены не менее 1000, но и не более 5000 россиян.

Константин Щемелинин, крымский писатель

22 декабрь 14:34 | : Политика / Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Сказки бабушки Галины", выпуск 25. Лизуны из Архангельского облсобрания
"Сказки бабушки Галины", выпуск 24
"Сказки бабушки Галины", выпуск 23. Архангельские вписки - загадка для чиновников и родителей
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2017 (182)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)
Август 2017 (234)
Июль 2017 (212)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.