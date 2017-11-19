Константин Щемелинин: Февральские санкции - зачем они нам?

В начале февраля 2018 года США обещают ввести новые, персональные санкции против определенного числа россиян. Эта перспектива кого волнует, кого страшит, а кого — совершенно не беспокоит. Попробуем разобраться, сколько человек попадут под будущие санкции.

В настоящее время порядка 200 человек из России включены в различные санкционные списки США.

Новые санкции будут ведены в соответствии и законом, который вступил в силу за полгода до этого — летом 2017 года. Что, депутатам Конгресса и Сената США делать было нечего летом, кроме как спешить и принимать этот закон, работая даже по выходным? Значит, была, с точки зрения американцев, надобность — сильная надобность к тому, чтобы санкции вступили в силу не позже, чем в начале февраля 2018 года.

Есть только одно объяснение такой спешке к определенной дате — выборы Президента России, которые пройдут 18 марта 2018 года. Таким образом, становится ясно, что новыми санкциями американцы хотят как-то повлиять на исход этих выборов.

Раз наличия двухсот человек в санкционных списках, с точки зрения США, недостаточно для влияния на выборы Президента России, значит, по новому сакционному закону таких людей должно стать гораздо больше.

300 человек под санкциям — сколько это, гораздо больше, чем 200? 500 — это не «гораздо больше», чем 200. 1000 — это уже «гораздо больше», чем 200. 2000 — это тоже «гораздо больше», чем 200. 5000 или 10000 — это слишком много.

Получается, что в новый санкционный список США вполне могут быть включены порядка 2-3 тыс. россиян. Достаточный ли это по силе будет удар, с точки зрения США? Ведь второй попытки не будет — надо успеть к выборам Президента России! Может и достаточный, а может и нет, но вряд ли в новые санкции будут внесены свыше 5000 человек.

Таким образом, можно сделать вывод: в новый санкционный список США, вероятно, будут внесены не менее 1000, но и не более 5000 россиян.

Константин Щемелинин, крымский писатель