Рекламные вибрации вертикали власти. "АнтиДжиг" и другие события посёлка Сия





В пос. Сия Пинежского района реализуется необычный проект, который сами жители назвали «Наш дом – Сия». Оригинальность его в том, что жители решили использовать свое бесплатное свободное время, чтобы сделать из поселка конфетку. При этом они постоянно рассказывают об этом в режиме он-лайн с помощью соцсетей и СМИ, чтобы приглашать в него новых жителей. Для чего? Для того, чтобы приток новых жителей поднял рыночные цены на квартиры, а это, в свою очередь, «оплатит» бесплатный труд жителей. Таким образом, жители «на выходе» получат и ухоженный поселок, и рост стоимости их семейного капитала, и финансов на все эти чудеса практически не понадобится.

При этом они умудряются решения всех мелких и больших проблем превращать в рекламу поселка. Подобные и интеллектуальные, и физические коллективные усилия поневоле приводят к формированию активного местного гражданского общества и, конечно, накоплению социального капитала.

Когда три года назад они начинали проект, то исходили из того, что рассчитывать придется только на свои силы. Поэтому очень обрадовались тому, что партия «Единая Россия» в 2016 году разработала программу «Современная городская среда», в которой тоже предусмотрено участие населения, то есть по факту одной из целей программы является активизация гражданского общества, или иначе говоря, возрождение горизонтальных отношений. И неудивительно, что жители поселка в 2017 году активно в нее включились, так как ими уже пройден в этом направлении большой путь.

С другой же стороны, партия «Единая Россия» не так давно внесла изменения в законодательство о местном самоуправлении, которые отменили прямые выборы глав поселений, а в конце 2016 года главой Сийского поселения при помощи конкурсной комиссии была избрана никому неизвестная неместная девушка без высшего образования и без опыта работы.

Другими словами, с одной стороны партия «Единая Россия» активизирует гражданское общество, а с другой – принимает законы, не позволяющие принимать участие в управлении территорией. Как это все одновременно укладывается в голове идеологов ЕР, совершенно непонятно. Впрочем, когнитивный диссонанс, влияющий на тревожность их сна, более интересен психиатрам, чем нам.

Что же из этого противоречия уже получилось на примере Сии, и как это может отразиться на бизнесе, принимающем участие в данной программе?

Сегодня мы можем сказать, что, по-видимому, включились какие-то внутриприродные компенсаторные механизмы: чем активнее гражданское общество в поселке, тем в большей степени неизбранный ими глава администрации его игнорирует. Другими словами, чем активнее горизонталь, тем наглее ведет себя вертикаль.

В результате случилась совершенно необычная вещь: глава, как представитель Заказчика, «вдруг» приказала Подрядчику делать работы, которые не были предусмотрены жителями в документации. Об этом подробно написано в статье «От кухарки до прачки один шаг – в тюрьму» http://rusnord.ru/public/39961-ot-kuharki-do-prachki-odin-shag-v-tyurmu-vsya-eta-dzhiga-ili-kak-rabotaet-siyskaya-prachechnaya.html. Дошло до того, что жители в проекте «Наш дом – Сия» объявили специальную акцию «АнтиДжиг», в которой жители требуют от главы добровольно ухода в отставку.

Подрядчик же попал в ситуацию, с которой никто, похоже, до сих пор не сталкивался. Вроде бы и работы какие-то сделаны, но за большую их часть платить нельзя. И у Заказчика нет оснований для расторжения договора, так как вина лежит на нем. И жители, конечно, не довольны, так как, например, у 6-го дома должны были быть выровнены плиты, а ничего в результате не сделано.

После проведенной экспертизы работ, из 2,5 млн руб. подрядчику можно выплатить только 500 тыс. руб., а что делать с остальными? Расторгать договор? На основании чего? А на днях выяснилось, что и районные власти не перенесли их из бюджета 2017 года и не включили их в бюджет 2018 года. При этом подать в суд на администрацию МО «Сийское» могут и Подрядчик, и жители, права которых нарушены. Другими словами, интересы их совпадают, поэтому бизнес может в полной мере воспользоваться энергией гражданского общества для достижения своих целей.

И вот здесь мы хотим обратить внимание читателей на интереснейший феномен.

Жители поселка и из этой вроде бы очень проблемной ситуации сделали рекламную акцию самих себя: гражданская горизонталь буквально заставляет властную вертикаль принимать полезные решения.

А что вертикаль?

А вертикаль под неусыпным и размеренным воздействием горизонтали излучает громоподобные рекламные вибрации во славу поселка Сия!!!

Может быть такой и должна быть гармония в отношениях между ними?

В конце концов, для чего-то ведь партия «Единая Россия» активизирует гражданское общество, предварительно проткнув своей властной вертикалью социальное пространство до самого дна?

Не так ли, Игорь Анатольевич?