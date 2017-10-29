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"Антипремия - 2017". "Вольное дело" приглашает читателей (и зрителей) к сотрудничеству

Ассоциация независимых СМИ и Блогеров Архангельской области «Вольное дело» проводит конкурс среди людей, чиновников и депутатов Поморья на самые нелепые их поступки и высказывания в 2017 году.

Обращаемся за помощью к Вам в деле составления списка "Антипремии 2017".

Номинации и список конкурсантов в каждой можно предлагать...
Пока имеются номинации:

Чушь года - на самое нелепое и глупое высказывание
КрасавчеГ года - среди политиков-любителей селфи
Залет года - на самый громкий "залет"
Мамка года – конкурс среди женщин-политиков
Голытьба года – среди тех, чье богатство (как финансовое, так и духовное) оказалось фейком.

Итоги конкурса будут подводиться 27 декабря 2017 в Сказках бабушки Галины или в Вестях Поморде
Удачи нам всем!

20 декабрь 17:06 | : Политика

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