"Антипремия - 2017". "Вольное дело" приглашает читателей (и зрителей) к сотрудничеству

Ассоциация независимых СМИ и Блогеров Архангельской области «Вольное дело» проводит конкурс среди людей, чиновников и депутатов Поморья на самые нелепые их поступки и высказывания в 2017 году.
Обращаемся за помощью к Вам в деле составления списка "Антипремии 2017".
Номинации и список конкурсантов в каждой можно предлагать...
Пока имеются номинации:
Чушь года - на самое нелепое и глупое высказывание
КрасавчеГ года - среди политиков-любителей селфи
Залет года - на самый громкий "залет"
Мамка года – конкурс среди женщин-политиков
Голытьба года – среди тех, чье богатство (как финансовое, так и духовное) оказалось фейком.
Итоги конкурса будут подводиться 27 декабря 2017 в Сказках бабушки Галины или в Вестях Поморде
Удачи нам всем!