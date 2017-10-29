"Антипремия - 2017". "Вольное дело" приглашает читателей (и зрителей) к сотрудничеству

Ассоциация независимых СМИ и Блогеров Архангельской области «Вольное дело» проводит конкурс среди людей, чиновников и депутатов Поморья на самые нелепые их поступки и высказывания в 2017 году.

Обращаемся за помощью к Вам в деле составления списка "Антипремии 2017".



Номинации и список конкурсантов в каждой можно предлагать...

Пока имеются номинации:

Чушь года - на самое нелепое и глупое высказывание

КрасавчеГ года - среди политиков-любителей селфи

Залет года - на самый громкий "залет"

Мамка года – конкурс среди женщин-политиков

Голытьба года – среди тех, чье богатство (как финансовое, так и духовное) оказалось фейком.



Итоги конкурса будут подводиться 27 декабря 2017 в Сказках бабушки Галины или в Вестях Поморде

Удачи нам всем!