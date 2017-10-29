Готовится к эфиру новый выпуск передачи "Сказки бабушки Галины""

- роль устьянского кабанчика в невеселой судьбе экс-министра Улюкаева;

- как архангельские водоросли напугали президента Путина;

- вся правда о посещаемости интернет-ресурсов, аффилированных властью;

- цифры в жизни губернатора Орлова;

- и почему сотрудники «Архэнергосбыта» перепутали инкассацию с полицией…

…обо всём этом и не только вы узнаете из нового выпуска анархо-синдикалистской передачи «Сказки бабушки Галины», сляпанной шаловливыми ручонками участников Ассоциации «Вольно дело».

Снова строят рожи в камеру «Николай Прокофьев (Архсвобода), Илья Азовский (Эхо севера) и Леонид Черток (RUSNORD). Андрей Рудалев отсутствует по уважительной причине.