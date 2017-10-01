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В Москве пройдет итоговый «Форум Действий» ОНФ. Самый масштабный

Общероссийский народный фронт проведет итоговый «Форум Действий» в Москве 18-19 декабря. Предстоящий «Форум Действий» получил название «Россия, устремленная в будущее». Он станет самым масштабным в истории движения – в нем примут участие более 4 тыс. человек: активисты и эксперты ОНФ, руководители федеральных органов власти, федеральные и региональные журналисты.

В составе делегации Архангельской области на «Форум Действий» отправятся представители регионального отделения ОНФ : Елена Вторыгина, Александр Поликарпов, Сергей Альбицкий, Айман Тюкина, Кирилл Неелов, Филипп Варзумов, Олег Коноплев, Алексей Кукушкин, Алексей Нестеренко, Владимир Торопов, Игорь Симоненко, Сергей Креталов, Юрий Шалауров.

Больше половины участников форума – это представители активной молодежи из разных регионов страны, для которой будет организована специальная площадка в рамках «Молодежки ОНФ». «Форум Действий» ОНФ будет проходить в течение двух дней. В первый день состоятся дискуссии на шести тематических площадках: «Экология будущего: устойчивое развитие», «Экономика будущего: цифровая страна», «Территории будущего: новые пространства», «Медицина будущего: здравоСохранение», «Образование будущего: новая школа», «Молодежка ОНФ».

В ходе дискуссий планируется рассмотреть современные тенденции и новые прорывные модели, которые в обозримом будущем могут стать определяющими в экономике и социальной сфере страны, в вопросах повышения качества жизни человека. Во второй половине дня обсуждение путей развития России будет осуществляться в формате мозговых штурмов: каждый участник площадки сможет озвучить свою идею и высказать мнение относительно тех или иных инициатив. Во второй день на основе результатов мозговых штурмов будут сформулированы соответствующие предложения, которые традиционно станут базой для дальнейшей работы активистов Народного фронта с администрацией президента и правительством РФ.

Также в рамках «Форума Действий» пройдет награждение победителей конкурса «Молодежки ОНФ» под названием «Образ будущего страны». Напомним, что на конкурс было прислано более 10 тыс. работ в номинациях «Эссе» и «Креатив». Архангелогородка Марина Симакина стала победительницей конкурса, она нарисовала креативный рисунок, который был высоко оценен жюри.

«Безусловно, дискуссии по вопросам медицины, экологии и образования очень важны для нас. Региональное отделение ОНФ в процессе своей деятельности уделяло немало внимания решению проблем в этих сферах. У нас есть свои предложения, которые могут повлиять на качество жизни людей в Архангельской области. Надеемся, они будут услышаны», - сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Олег Коноплев. 

14 декабрь 11:05 | : Политика

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