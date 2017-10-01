Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

На то и Вася. Три вопроса от архангельского общественника Поздеева президенту Путину

Накануне традиционной пресс-конференции с главой государства, известный в Архангельске общественник и ярый сталинист, лидер движения «Мое жилье» Василий Поздеев разослал по местным СМИ свои три вопроса Владимиру Путину. Вдруг кто из нас получит приглашение в Кремль и не будет знать, о чем спросить.

Поздеева интересует:

  1. Куда Вы ведёте страну и какие задачи ставите перед собой на 2018 – 2024 годы?
  2. Что из советского наследия по руководству политическим, экономическим и культурным развитием страны Вы считаете возможным применить в президентский период 2018 – 2024 годы?
  3. Готовы ли Вы к «хирургическим», или иным решительным действиям по чистке разбухшего, «дефективно – паразитического» бюрократического аппарата, опасного для страны и для Президента, в том числе?.

Одновременно большевик-ортодокс высказал свои претензии к путинскому курсу, которые формулирует следующим образом:

- отсутствие ясной перспективы развития страны;

 - полное вытеснение трудового народа и трудовых коллективов из политической и культурной сферы общественной жизни;

 - засилье в руководстве страны «агентов иностранного влияния» и откровенных «врагов народа»;

 - бесконтрольное разбуханием «властной вертикали», насквозь состоящей из взяточников и расхитителей народной собственности.

Впрочем, наблюдатели советуют предварительно показать это послание независимым психиатрам…  

 

 

13 декабрь 12:38 | : Политика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Сказки бабушки Галины", выпуск 23. Архангельские вписки - загадка для чиновников и родителей
"Сказки бабушки Галины", выпуск 22. Архангельский политтехнолог, что за зверь?
"Сказки бабушки Галины", выпуск 21. Селёдка как артефакт архангельской коррупции
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2017 (102)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)
Сентябрь 2017 (235)
Август 2017 (234)
Июль 2017 (213)

Опрос

Если бы вы узнали, что в Архангельске приступят к благоустройству дороги в аэропорт, вы бы:

все опросы



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.