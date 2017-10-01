На то и Вася. Три вопроса от архангельского общественника Поздеева президенту Путину

Накануне традиционной пресс-конференции с главой государства, известный в Архангельске общественник и ярый сталинист, лидер движения «Мое жилье» Василий Поздеев разослал по местным СМИ свои три вопроса Владимиру Путину. Вдруг кто из нас получит приглашение в Кремль и не будет знать, о чем спросить.
Поздеева интересует:
Одновременно большевик-ортодокс высказал свои претензии к путинскому курсу, которые формулирует следующим образом:
- отсутствие ясной перспективы развития страны;
- полное вытеснение трудового народа и трудовых коллективов из политической и культурной сферы общественной жизни;
- засилье в руководстве страны «агентов иностранного влияния» и откровенных «врагов народа»;
- бесконтрольное разбуханием «властной вертикали», насквозь состоящей из взяточников и расхитителей народной собственности.
Впрочем, наблюдатели советуют предварительно показать это послание независимым психиатрам…