На то и Вася. Три вопроса от архангельского общественника Поздеева президенту Путину

Накануне традиционной пресс-конференции с главой государства, известный в Архангельске общественник и ярый сталинист, лидер движения «Мое жилье» Василий Поздеев разослал по местным СМИ свои три вопроса Владимиру Путину. Вдруг кто из нас получит приглашение в Кремль и не будет знать, о чем спросить.

Поздеева интересует:

Куда Вы ведёте страну и какие задачи ставите перед собой на 2018 – 2024 годы? Что из советского наследия по руководству политическим, экономическим и культурным развитием страны Вы считаете возможным применить в президентский период 2018 – 2024 годы? Готовы ли Вы к «хирургическим», или иным решительным действиям по чистке разбухшего, «дефективно – паразитического» бюрократического аппарата, опасного для страны и для Президента, в том числе?.

Одновременно большевик-ортодокс высказал свои претензии к путинскому курсу, которые формулирует следующим образом:

- отсутствие ясной перспективы развития страны;

- полное вытеснение трудового народа и трудовых коллективов из политической и культурной сферы общественной жизни;

- засилье в руководстве страны «агентов иностранного влияния» и откровенных «врагов народа»;

- бесконтрольное разбуханием «властной вертикали», насквозь состоящей из взяточников и расхитителей народной собственности.

Впрочем, наблюдатели советуют предварительно показать это послание независимым психиатрам…