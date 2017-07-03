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Их имена должен знать каждый! Как депутаты Архангельского областного Собрания голосовали за снижение прожиточного минимума

Поименный список депутатов, голосовавших на сентябрьской сессии 27.09 по вопросу о СНИЖЕНИИ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА для пенсионеров и семей, имеющих детей:

"За" - Авалиани М. М. (ЕР), Аннин А. О. (ЕР), Белокоровин Э. А. (ЕР), Болотов А. В. (КПРФ), Бородин А. Н. (ЕР), Бреховских В. П. (ЕР), Виткова О. К. (ЕР), Воробьев О. В. (ЕР), Вторый С. А. (ЕР), Григорьева А. В. (ЕР), Гусев Д. В. (ЕР), Драчева А. А. (независимый) Дятлов А. В. (ЕР), Заря В. Н. (ЕР), Казаринов В. Е. (ЕР), Карташова Р. Н. (ЕР), Коробицын Е. М. (ЕР), Коротаева Т. Н. (ЕР), Котенко И. М. (ЕР), Кочмарик Н. М. (ЕР), Кукушкин А. С. (ЕР), Левачев В. Г. (ЕР), Макаров А. Ю. (ЕР), Меньшаков А. А. (ЕР), Моисеев С. В. (ЕР), Насонов Я. А. (ЕР), Новиков А. В. (КПРФ), Новожилов В. Ф. (ЕР), Новоселов С. И. (ЕР), Пиковской В. Н. (ЕР), Поздеева Е. Н. (ЕР), Поликарпов А. Е. (ЕР), Попова В. П. (ЕР), Сергеева Л. П. (ЛДПР), Сердюк Ю. И. (ЕР), Сидоровский О. С. (ЕР), Тараканов Н. В. (ЕР), Трусов А. Н. (ЕР), Фортыгин В. С. (ЕР), Холодов А. Н. (ЕР), Чеглаков А. Н. (ЕР), Чесноков И. А. (ЕР), Эммануилов С. Д. (ЕР).

Итого - 39 депутатов ЕР, 2 КПРФ, 1 ЛДПР и 1 независимый депутат.

Не поддержали - Павлов В. Н. (КПРФ), Петров В. С. (РОДИНА), Пивков С. А. (ЛДПР), Попов И. Л. (Патриоты России), Шаров Ю. В. (независимый), Виноградова Н. И. (КПРФ), Голышев М. Э. (ЕР), Гришин В. Д. (КПРФ), Громов А. А. (РОДИНА), Мильченко Д. С. (СР), Назаров А. Н. (ЕР), Осицына О. С. (ЛДПР), Палкин М. А. (ЕР), Попов А. А. (ЕР), Попова Н. С. (ЛДПР), Пуканов В. В. (КПРФ), Сохин В. Б. (СР), Ухин Е. В. (ЕР), Чупров М. М. (ЕР).

Итого - 11 депутатов от всех фракций Облсобрания.

Примечание: во фракции КПРФ 4 человека – половина поддержала предложение, а половина нет. Раскол в стане коммунистов… или опять в кнопках запутались?

03 октябрь 12:15 | : Политика / Скандалы

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