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Как-будто наперегонки. В день страна теряет по одному губернатору

Не дожидаясь решения Кремля, в отставку подал глава Красноярского края Виктор Толоконский.

Если судить по постам в соцсетях, уже бывший глава одного из крупнейших субъектов Российской Федерации до сих пор не знает, как сложится его дальнейшая судьба. «Я не первый раз прощаюсь с коллегами, обычно всегда был мыслями уже в новой работе. Сегодня это не так. Извиняюсь, если кого-то обидел. Я бываю вспыльчив, но работал с любовью всегда. И если не хватило всем душевного тепла – извините».

Напомним, Толоконский 10 лет был губернатором Новосибирской области, затем полпредом президента в Сибирском федеральном округе, с 2014-го возглавил Красноярский край.

Основная претензия к его правлению – не приняли местные элиты. Впрочем, по инсайдерской информации, у него давно не складываются отношения с поистине всемогущим Игорем Сечиным.

Итак, в день уходит по одному губернатору из пресловутого «кремлёвского списка». Чуть ли не наперегонки… но в порядке строгой очередности, чтобы не напоминало бегство. Наблюдатели подозревают, что те, кто сделает это добровольно, получили устную гарантию от дальнейших преследований по коррупционным делам.

В понедельник и вторник страна лишилась двоих – самарского Меркушкина и нижегородского Шанцева.

27 сентябрь 12:12 | : Политика

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