"Вольное дело": Новые тенденции в кадровой политике Кремля

Как мы уже сообщали вчера, со своего поста слетел губернатор Самарской области, его место занял Дмитрий Азаров.

Уже сегодня за ним пошел глава Нижегородской области Валерий Шанцев, которому ставят в вину неразрешаемый конфликт местных элит (для них он так и остается москвичом), плюс предельный для чиновника возраст в 70 лет. Он же днем ранее заявлял через своих помощников, что не отвлекается на досужие сплетни... а сегодня подал заявление по собственному.

Теперь СМИ заключают между собой пари, гадая, кто следующий на вылет.

Однако участник Ассоциации «Вольного дело» ИА «Эхо севера» пошло дальше, копнуло глубже… и вышло на новые тенденции в кремлёвской кадровой политике:

Ключевым в анализе смены власти в Самарской области является не столько отставка Меркушкина, сколько назначение Путинным его приемника.

Им стал Дмитрий Азаров, который: во-первых — член Совета Федерации, а во-вторых — последний всенародно избранный мэр Самары.

На фоне обсуждения в ГосДуме законопроекта о восстановлении прямых выборов глав муниципалитетов, этим назначением Президент вполне ясно обозначил свою позицию по отношению к формированию местного самоуправления. А также то, что «скамейка запасных» для смены губернаторов вполне себе включает и Совет Федерации, члены которого могут быть всегда востребованы кремлевской администрацией.

Назначение Дмитрия Азарова можно считать кадровой находкой. Новый и. о. губернатора не только имеет серьезный управленческий опыт, но прекрасно ориентируется в местном общественно-политическом ландшафте. Дмитрий Азаров предметно знает проблемы местного самоуправления.

В администрации Самары он начал работать первым заместителем главы города.

В 2010 году победил в первом туре на выборах мэра, набрав 66,94% голосов избирателей. Эти выборы тогда стали крайними для Самары — новый губернатор Меркушкин по примеру родной Мордовии провел реформу местного самоуправления и отменил всенародные выборы мэра.

Причем, как полагало большинство экспертов, причиной стала вовсе не управленческая уникальность разрекламированной «Саранской модели» сити-менеджмента, а желание избавится от самостоятельного мэра столицы региона.

Но убрать Азарова с политической сцены Меркушкину не удалось — Дмитрий Игоревич стал сенатором от Самарской области в Совете Федерации, где возглавил Комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

И именно на него пал выбор президента Путина. Как прогнозируют аналитики, скорее всего, возвращение Азарова в Самару будет триумфальным.

Как уже неоднократно сообщали СМИ, под угрозой ротации высших управленческих кадров находятся, по меньшей мере, еще 9 субъектов РФ. Причем это только половина из списка руководителей 20 регионов, где это произойдет в ближайшие недели или месяц максимум. Затем последует продолжение, причем не исключены громкие отставки и непосредственно в ходе президентской выборной компании. По мнению экспертов, общим трендом станет уход так называемых «губернаторов-хозяйственников», и призыв на освободившиеся места более гибких политиков, имеющих разнообразный управленческий опыт и реальные победы на выборах при максимальной явке избирателей.

Заметим, что отсутствие в «кремлевском списке» фамилии архангельского губернатора другими журналистами воспринимается как новый кредит доверия, полученный Игорем Орловым от президентской администрации.