Константин Щемелинин: Что им стоит Крым построить...

Какую страну стремятся построить русские, украинцы-малороссы, украинцы-галичане и русины

Поясним: люди, образующие этнос, ведут себя определенным образом: принимают какие-то решения, чем-то жертвуют, а чем-то — нет, с кем-то дружат, а к кому-то относятся настороженно и т.д.

Например, у русских есть такой стереотип поведения, как «русские не сдаются». В реальности, конечно же, русские сдаются в плен, но само наличие такого негатива к плену в этническом стереотипе делает из русских чрезвычайно стойких и мужественных воинов, а это — основа для бесчисленных побед русского войска!

У каждого этноса есть определенное количество такого рода стереотипов поведения, но чтобы ясно увидеть результаты государственного строительства данного этноса, нужно оценивать то, что получилось сделать у этого народа через несколько веков.

Например, в XIII веке от пассионарного толчка образовались литовцы, русские, турки и эфиопы. На сегодняшний XXI век уже можно говорить об определенных результатах: литовцы живут в маленькой слабой стране, русские образовали великую евразийскую державу, турки сформировали мощную региональную страну, а эфиопы живут в бедной, но крупной стране.

Можно привести и другой пример: пассионарный толчок I века вызвал к жизни новые этносы в частности, готов, славян, христиан и даков. Готы образовали мощные государства (кроме того, готы взяли непобедимый до того Рим!), исчезнувшие через несколько веков; славяне заселили всю Восточную Европу и, частично, Южную Европу; христиане создали великую Византию, просуществовавшую свыше тысячи лет, а даки своего государства образовать не смогли.

Аналогичным образом ведут себя и рассматриваемые этносы:

1) Русы образовали великую страну «от моря до моря»: от Белого моря до Черного моря. Идейные наследники русов — русские — также сформировали великую державу «от моря до моря», которая раскинулась от Белого, Балтийского и Черного морей до Тихого океана.

2) Малороссы не поддерживают промышленность — современная Украина проводит политику деиндустриализации, уничтожая судостроение, авиастроение, тяжелое машиностроение и т.д., но при этом всячески развивая сельское хозяйство. Мало того, современный Киев добровольно отдает свой суверенитет — Украина все время своей независимости подчинялась, в основном, США и ЕС, и в меньшей степени, Канаде и Израилю. Подробно стереотип малороссов описан в моем исследовании «Кто такой современный киевлянин?».

3) Галичане, как и русины, активно ездят на работу в Европу и Россию на заработки в качестве рабочей силы.

Вывод: русские строят великую державу «от моря до моря», украинцы-малороссы строят сельскохозяйственную страну, а украинцы-галичане и русины строят страны, которые бы являлись поставщиками рабочей силы.

И вот примеры из нынешней жизни:

А) Именно поэтому, что украинцы-малороссы не знают, как строится великая держава, они не понимают, почему Россия взяла Крым; не понимают, зачем русские воюют в Сирии; не понимают, зачем РФ строит Крымский мост, развивает судостроение в Крыму, а также не понимают, почему Москва так упорно не уступает давлению США и ЕС в вопросах Крыма и ДНР с ЛНР.

Б) Именно потому, что Российская Империя владела Польшей, русские и не едут туда на заработки, а украинцы-галичане едут, ибо они не чувствуют в себе силы подчинить поляков.

В) Именно потому, что русские строят свою великую державу, они и восстали на Донбассе, ибо не хотят быть на вторых ролях, пусть даже в сытой Европе.

Г) Именно потому, что украинцы-малороссы и украинцы-галичане не знают, как строить великую державу, они отрезают воду, электричество и железную дорогу от Крыма, надеясь тем самым вызывать у крымчан чувство благодарности к Киеву за это.

Таких примеров из недавнего прошлого Украины можно привести много, а со временем будет, вероятно, гораздо больше!

Константин Щемелинин, крымский писатель

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