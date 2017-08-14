ЛДПР объявила бойкот сессии Пинежского совета депутатов

Открытое обращение руководителя фракции ЛДПР Игоря Арсентьева к председателю Собрания депутатов МО «Пинежский р-н» Наталье Шехиной:

Уважаемая Наталья Леонидовна!

Довожу до Вашего сведения, что на состоявшемся 20.09.2017 года заседании депутатов фракции ЛДПР в Собрании депутатов МО «Пинежский муниципальный район» принято решение не участвовать в сессии Собрания депутатов, назначенной на 22 сентября 2017 года.

Причиной данного решения является чудовищное неуважение к депутатам фракции ЛДПР, проявленное Вами, конкурсной комиссией по отбору кандидатов и самими кандидатами на должность главы муниципального образования «Пинежский муниципальный район», «прошедшими» конкурсную процедуру.

Считаем, что своими действиями конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Пинежского района подменила решение депутатов районного Собрания, не дав им право на сессии рассмотреть все кандидатуры и заслушать всех кандидатов, изъявивших желание участвовать в выборах.

В результате проведенного конкурсной комиссией «отбора» кандидатов, выборы главы района превратились в фарс, профанацию! За депутатов, по сути, уже приняли решение о том, кто станет главой района, и сейчас пытаются оказать давление на тех, кто с этим решением не согласен.

Кроме того, ни один из прошедших отбор кандидатов не провел встречи с депутатскими фракциями, представленными в районном Собрании. Отсюда напрашивается простой вывод – мнение оппозиционных депутатов не только не учитывается, его даже не хотят слышать!

Депутаты фракции ЛДПР не намерены терпеть подобное к себе отношение, поэтому отказываются принимать участие в сессии районного Собрания 22 сентября 2017 года!

Мы требуем отмены решения конкурсной комиссии, допуска к участию в выборах главы всех кандидатов, проведения консультаций кандидатами на столь ответственную должность со всеми фракциями Собрания депутатов и независимыми депутатами!

Просим Вас, как председателя районного Собрания, обеспечить честную, открытую и прозрачную процедуру избрания главы Пинежского района. А соучастниками фарсового спектакля, запланированного на сессию 22 сентября и называемого «избрание главы Пинежского района», мы становиться не будем!

Просим озвучить данное заявление на сессии Собрания депутатов муниципального образования «Пинежский муниципальный район» 22 сентября 2017 года.

Руководитель фракции ЛДПР И.В. Арсентьев

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