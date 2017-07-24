Сергей Пивков: "Я таких выборов не припомню". Как ЛДПР освободила от бремени ответственности председателя ТИК Русакова

Наблюдатели от оппозиционных партий делятся своими впечатлениями от воскресных выборов.

Так, депутат областного Собрания от фракции ЛДПР признается, что таких сложных выборов его родном Новодвинске, как воскресные, он не помнит. По его словам, особенно большую активность на этот раз проявили соцсети, где кандидатов от его партии откровенно мочили, а защитников и сторонников безжалостно банили. Также, по мнению Пивкова, совершенно некорректно вело себя Новодвинское городское телевидение, которое даже не удосужилось зарегистрироваться для участия в агитационной кампании, выпуская сюжет за сюжетом против кандидатов от ЛДПР, но не связывая их непосредственно с выборами. На проходной градообразующего предприятия (АЦБК) лежала стопка предвыборного дайджеста, направленного против одной партии.

На вопрос о судьбе Андрея Русакова (бывший председатель городской избирательной комиссии, подавший в отставку под градом критики), Пивков выразился в том плане, что «мы помогли человеку сделать правильный выбор – сосредоточиться на работе в родной «Единой России», секретарем городского отделения которой он являлся и является».

Относительно планов новой городской команды депутатов их коллега по облсобранию сказал о готовности к конструктивному диалогу с партией власти, но и способности отстаивать свою точку зрения по принципиальным вопросам. Напомним, в шестой созыв Гордумы Новодвинска прошли 8 кандидатов от ЛДПР и 13 от ЕР.

Свое мнение по прошедшим выборам высказал в соцсетях и координатор от АРО ЛДПР Игорь Арсентьев:

32 вновь избранных депутата. Отмечу победу двух наших неискушенных однопартийцев Дмитрия Зангина и Владимира Сухарева в одномандатных округах Северодвинске, которые противопоставили деньгам и административному ресурсу работу с людьми, увеличение представительства наших депутатов в Новодвинске и Онежском районе, впервые мы получили депутатские мандаты в Шенкурском и Каргопольском районе, в Вельском районе фракция ЛДПР будет представлена 3 депутатами. Отмечу также поражение в одномандатных округах представителей ЕР Павла Боровикова и Надежды Павловской, что говорит о том, что вельчане наконец захотели увидеть альтернативу действующим "вечным" депутатам. В Плесецком районном Собрании теперь будет 3 представителя ЛДПР, на Соловках и в Лешуконии по 1. Не очень довольны результатом в Лешуконском и Плесецком районах — мы эту ситуацию детально проанализируем. Лешуконский район, безусловно, ввиду своей отдалённости не смог позволить нам полноценно провести предвыборную кампанию.