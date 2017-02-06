Михаил Гмырин идет на праймериз

Как сообщил редакции ИА RUSNORD собственный северодвинский источник, действующий мэр города корабелов Михаил Гмырин принял решение идти на праймериз «Единой России», предваряющий будущие выборы в местный горсовет.
Праймериз (ударение на «а») это предварительные внутрипартийные выборы, проводимые с целью выдвинуть наиболее сильных и популярных кандидатов на выборы основные. Очень популярное действо в странах с устойчивой демократической системой, часто превращающееся в настоящее политическое шоу. Слово Primary в переводе с английского означает именно «предварительный». В русском языке это несклоняемое слово множественного числа…
Напомним, что в сентябре у северодвинского мэра заканчивается его избирательный срок. По новым правил глава муниципального образования не будет проходить процедуру общенародного голосования.
Кроме Гмырина, на партийный праймериз заявились Владимир Мелехин и Владимир Рудь.
Наблюдатели полагают, что при удачном для него исходе голосования Михаил Аркадьевич сможет претендовать на пост спикера северодвинского горсовета. Впрочем, также не исключается появление его фамилии в списке кандидатов на пост главы муниципального образования «Город Северодвинск».
На выборы действующий мэр идет по одному из ягринских округов.
Программа дебатов в рамках праймериз:
23 мая - Драмтеатр с 16.00 до 19.00
24 мая – НТЦ «Звездочка» с 16.00 до 19.00
25 мая - ДК Молодежи («Строитель») с 16.00 до 19.00
26 мая – ДЮЦ с 16.00 до 19.00