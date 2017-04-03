Читайте в Итогах недели от 23 апреля 2017 года (Еженедельный обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели
Сегодня в Итогах:
- На Восток – Эрдоган окончательно уводит Турцию из цивилизованного мира;
- На войне, как на войне – исходит противостояния КНДР и США ещё далеко не ясен;
- Реальная экономика – россияне всё больше разочаровываются в патриотической составляющей;
- Край засекреченных инвесторов – почему Архангельской области не нужны миллиарды со стороны.
Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/38236-itogi-nedeli-s-17-po-23-aprelya-2017-goda.html