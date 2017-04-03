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Читайте в Итогах недели от 23 апреля 2017 года (Еженедельный обзор международных, федеральных и региональных новостей)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события минувшей недели

Сегодня в Итогах:

- На Восток – Эрдоган окончательно уводит Турцию из цивилизованного мира;

- На войне, как на войне – исходит противостояния КНДР и США ещё далеко не ясен;

- Реальная экономика – россияне всё больше разочаровываются в патриотической составляющей;

- Край засекреченных инвесторов – почему Архангельской области не нужны миллиарды со стороны.

Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/38236-itogi-nedeli-s-17-po-23-aprelya-2017-goda.html

23 апрель 08:39 | : Политика

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