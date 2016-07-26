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Рейтинг влияния глав российских регионов... и то, что за кадром

Опубликован январский рейтинг влияния глав российских регионов.

Составители предупреждают, что трендом месяца стало усиление политического влияния ряда глав регионов, включенных в Высший совет «Единой России» на съезде партии. Одна из сопутствующих тенденций — ослабление глав, исключенных из руководящего органа партии. Другой важной тенденцией прошедшего месяца стала активизация ряда руководителей экономически значимых субъектов РФ, выступивших с критикой политики федерального центра.

Первые три места распределили между собой: мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Санкт-Петербурга Сергей Полтавченко.

Последние три: губернатор ЕАО Александр Левенталь, глава Республики Марий-Эл Леонид Маркелов, глава Калмыкии Алексей Орлов.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов занимает 60-е место, прибавив с декабрьского рейтинга 7 пунктов.

Вместе с тем, наблюдатели призывают к спокойному отношению к подобным рейтингам. Например, в число аутсайдеров не попал ни один губернаторов, вошедших в кремлевский список «на вылет». И наоборот, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, чьи дни в должности, похоже, сочтены, отмечен как укрепивший свои позиции.

Не зря гласит народная мудрость – «эксперт предполагает, а Кремль располагает»…

 

 

08 февраль 10:48 | : Политика

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