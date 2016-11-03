Владимир Гармашов: "Ничего нельзя исключить". Бывший руководитель аппарата мэрии Архангельска готовит свое возвращение?

У наших коллег из ИА «Эхо севера» (Вольное дело») появилась информация, что известный в регионе предприниматель и управленец Владимир Гармашов готов вернуться в Архангельск в новом качестве.
Для начала он подал документы на конкурс по замещению вакантной должности заместителя губернатора по экономике и финансам. В данный момент ее занимает Алексей Гришков, который, по мнению наблюдателей, двинется вверх по карьерной лестницы, возможно, в федеральные структуры исполнительной власти.
Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что Гармашов собирается участвовать в ближайших выборах депутатов Областного собрания от партии ЛДПР.
В телефонном разговоре с представителем редакции ИА RUSNORD Владимир Сергеевич сказал, что «ничего не исключает». И добавил:
«Я не знаю, почему в последнее время идёт информационный ажиотаж вокруг моей фамилии. Возможно это связанно с проблемами управления городской администрации. Я веду спокойный образ жизни и далёк от политики. Подавать заявление на замещение вакантной должности считаю бесперспективно, так как это определяет только губернатор. Если Игорю Анатольевичу не хватает профессиональных кадров в управлении регионом, и он сочтёт нужным пригласить меня занять эту должность, то я, конечно, буду рассматривать это предложение…».
Владимир Гармашов ушел с поста руководителя аппарата мэрии Архангельска в ноябре 2015 года, после чего переехал вместе с семьей в город Сочи, где проживает его отец. По словам Гармашова-младшего, в столице Зимней Олимпиады 2014 года он «приводит в порядок нервную систему, расшатанную за годы государевой службы», и в плане духовной релаксации посещает православные монастыри.