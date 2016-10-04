С новым 17-м. Революция - тревоги, прогнозы, предпосылки

Какие ассоциации вызывает «семнадцатый год»? Если вы хотя бы недолго ходили в советскую школу до начала перестройки, то в ответе можно не сомневаться – с Великой Октябрьской Социалистической Революцией. Военный парад 7 ноября, символизирующий, что завоевания революции под надежной защитой, два выходных, праздничный продуктовый заказ, застолье, похмелье…
Но так было не во всех семьях. Например, в моей октябрьский переворот 1917-го иначе как «заварушкой» не называли. Ещё в детстве я узнал, что потеряла эта часть моей семьи в связи с выше обозначенными событиями. Поместий у моих дворянских родственников не было, зато имелись собственные дома в Москве и Петербурге. О которых моей прабабушке было больно вспоминать, живя в хрущёвской «трёшке» со смежными комнатами на одной жилплощади с семьёй старшей дочери, состоящей из пяти человек.
- Твоей дед был рохля, - прямолинейно говорила она мне, - испугался с кузенами Белоусовичами бежать в Париж… за ним бы и мы потянулись.
- Бабушка, тогда бы меня на свете не было…
- Ну и что?! Был бы кто-то другой… намного счастливей.
Но эти настроения жили только в семье по материнской линии. С отцовской 7 ноября был главным праздником в году, та моя бабушка очень гордилась личным участием в Гражданской войне. И только несколько лет назад я узнал, что её отец, мой, соответственно, прадед был известным в Екатеринославле (Днепропетровск) предпринимателем-миллионщиком – торговал зерном, сплавлял лес по Днепру, строил мосты, некоторые из которых простояли до наших дней. И в ЧК его сдали собственные детки… исправив в метриках папу-буржуя на папу-бондаря… благо у чекистов такие возможности имелись.
Это я написал в подтверждении своего же старого постулата – в отношениях каждого к истории своей страны всегда есть личный, часто субъективный мотив. Уж такая она ветреная дама, эта история… ни разу не математика. Наглядный тому пример: в советской школе мы изучали Февральскую буржуазную революцию как некий малозначащий придаток к основной Октябрьской социалистической. Хотя ещё жившие тогда очевидцы событий из Ленинграда полушёпотом рассказывали о пьяной матросне, беззастенчиво грабившей город, пользуясь параличом воли у нового правительства, погрязшего без главы (царя) во внутренних разборках. И, как только стало можно, на свет выползли рукописные свидетельства того, что знаменитый штурм Зимнего дворца из эйзенштейновского кинофильма «Октябрь» не более, чем режиссёрская фантазия.
Однако магия числа действует. Вот пророчествует милая, но простодушная Мариэтта Чудакова, известная писательница и литературовед самого демократического толка: «Мне кажется, что люди не отдают себе отчет, какой год нас ожидает - столетие Октября. ...Октябрь был катастрофическим для России, потому что он увел ее с исторического пути в историческое стойло на семьдесят с лишним лет, - или в исторический тупик - кому какое слово больше нравится».
То есть, предчувствие… чего? Кто рискнёт? Понятно, что уважаемой Мариэтте Омаровне грезится очередной приход либералов, так сказать, по исправлению прошлых ошибок. Но это даже не смешно, ибо те, кто сегодня на виду, не могут договориться на уровне взаимодействия при вполне мирных выборах (есть, конечно, и подпольные либералы, но тогда это не революция, а дворцовый переворот… что технический более реально и исполнимо). К тому же несколько лет назад на Болотной им вставили такую «клизму»… нет, не рискнут.
Есть ещё две силы (чисто теоретически). Национал-патриоты. Те, что с «Русским маршем» ходят, все грозные из себя. Это, извините, не дай бог, позор на весь мир, тупиковая ветвь развития, не говоря уже о кровавости подобного путча.
Или социальный взрыв, во главе которого, скорее всего, встанут коммунисты. Только вряд ли у них получится провести смену власти гуманистическими методами, которые благосклонно воспримет цивилизованный мир и даже окажет посильную помощь. У наследников большевиков традиции такие же разрушительные, как и сама их идеология.
Как я помню, любая революция начинается с предпосылок. В 1917-м это была Первая мировая война. Затянувшаяся… выпившая из народа, что называется, все соки. Военная операция в Сирии на неё никак не тянет. Даже на «Афганскую кампанию» не тянет, так или иначе приблизившую конец социализма. По крайней мере, пока. Пока только бомбим, и «чёрные тюльпаны» с Ближнего Востока не стали повседневной реальностью.
Какие последствия у затянувшейся войны? Голод. Именно голод, а не санкции на пармезан и хамон. Голод, когда продукты проблематично даже купить за деньги. Зайдите сегодня в ближайший супермаркет. Вы там революцию видите?
Собственно, и политических движений у нас нет, всех всё более-менее устраивает. Кто-то играется в политические игры… в основном те, кто не нашёл себя на другом, более приличном поприще. Обратите внимание – перед той революцией поддерживать власть в среде интеллигенции, творческих людей считалось абсолютным моветоном. Сегодняшняя власть научилась покупать лояльность мастеров культуры (или это они сами научились продаваться… с какой стороны посмотреть).
То же касается и национальных движений, классический пример – Северный Кавказ, прежде всего, Чечня. Я абсолютно убеждён – если бы путч 91-го года удался, Союз всё равно в течении года рухнул под давлением с окраин. Только крови бы пролилось… даже страшно представить эти реки.
И главный вопрос – чего ради совершать революцию, на какой строй поменять этот? Социализм доказал свою несостоятельность по всему миру. Национально-ориентированное государство – только не в России, иначе затяжная гражданская война. Возвращение монархии? Не смешите, поезд ушёл, ни у кого рука не поднимется (язык не повернётся) объявлять Путина «помазанником Божьим», а иначе в России получить исключительную власть не получится. Капитализм? Так вот он, за окнами, его просто нужно довести до цивилизованного состояния. Как в развитых странах Запада.
Короче, революция отменяется… хотя никто не запрещает помечтать.
Леонид Черток