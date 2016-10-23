Ай да Моисеев! Памятник Сталину в Архангельске установлен на земле видного единороса?

Вчера в Архангельске на частной территории был торжественно открыт доступ к бюсту Иосифа Сталина, что вызвало неоднозначную реакцию во всем российском обществе.
Пикантность ситуации в том, что по некоторым данным памятник коммунисту-генералиссимусу установлен на земле единороса, в недавнем прошлом руководителя АРО «Единая Россия» бизнесмена и депутата Сергея Моисеева.
Участник Ассоциации «Вольное дело» Елена Горяшина:
"Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!" (Из письма А.С.Пушкина своему другу П. Вяземскому).
Ай да Моисеев, ай да...
Вы знаете, на чьей земле поставлен памятник Сталину? Да! На земле Сергея Моисеева.
Собственник земли, на которой теперь будет стоять СТАЛИН на архангельской земле - МОИСЕЕВ.
Наверное, у Моисеева давно кармическая связь со Сталиным. Может, это сам Сталин потребовал от Моисеева покинуть пост главного единоросса Архангельской области? Может, Моисеев вовсе не покемонов ловил в правительстве Архангельской области, когда его Орлов застукал, а на связи со Сталиным был?
Ай да Моисеев, ай да.