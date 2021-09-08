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Первые на вейп-рынке СНГ: как Plonq и «Собиратор» запустили новый проект и подняли планку экологичных инициатив

Тренд на экологичность только набирает обороты среди предприятий на рынке СНГ. Бренд Plonq стал первым, кто озадачился своим влиянием на окружающую среду. Поэтому вместе с компанией «Собиратор» запустил проект по сбору и утилизации одноразовых электронных сигарет. 


В декабре 2021 команда Plonq запускает масштабную экоинициативу по сбору и переработке использованных электронных сигарет. Партнером бренда выступает компания «Собиратор», которая побуждает людей к осознанному образу жизни и экологизирует бизнес.

Совместный проект Plonq и Собиратора направлен на создание новой нормы использования одноразовых электронных сигарет.

6 декабря 2021 года команда Plonq разместила контейнеры для сбора использованных одноразовых ЭСДН в 50 партнерских точках продаж по Москве. В течение 2022 года команда Plonq планирует масштабировать сеть пунктов приема отработанных ЭСДН по всей России. В дальнейшем инициатива распространится на другие страны СНГ, сообщает Cultmoscow.com.


Сегодня в России нет утвержденных нормативов обращения с многокомпонентными отходами, поэтому ответственность за заботу об окружающей среде должны взять на себя сами производители, считает национальный директор по продажам Plonq Антон Моисейченко:


«Российское законодательство не устанавливает четкого алгоритма переработки и утилизации сложных отходов, к которым относятся использованные одноразовые электронные сигареты. Поэтому Plonq стремится ввести внутренние экостандарты и призвать других производителей последовать этому примеру. Уверен, что при поддержке Собиратора нам удастся осуществить эту инициативу и положительно повлиять на рынок электронных систем доставки никотина».


Контейнеры от Plonq и Собиратора  для сбора отработанных устройств будут использовать и для сбора одноразовых электронных сигарет других брендов. По словам представителя компании «Собиратор» Эльвиры Салиевой, совместный кейс проекта с Plonq должен задать новый стандарт для всего рынка вейпов и электронных сигарет в России:


«Мы очень рады, что в российской вейп-индустрии есть социально-ответственные компании. Тот факт, что Plonq первыми вышли с нами на связь и предложили стратегию бережного обращения с использованными устройствами, воодушевляет и обнадеживает. Надеемся, что примеру компании последуют и другие производители в смежных и других областях».

По словам Антона Моисейченко, рынок СНГ —  один из приоритетных регионов для компании Plonq. Со временем инициатива будет расширена на другие страны мира.


Вся информация о проекте доступна по ссылке: https://plonq.ru/eco


Справка:


За сентябрь-октябрь 2021 года в России было продано ~8 млн электронных сигарет. Как правило, пользователи выбрасывают отработанные устройства. Впоследствии отходы сжигают или захоранивают, нанося экологии непоправимый вред: при производстве и сжигании пластиковых устройств в атмосферу выделяются миллионы тонн углекислого газа, захороненный пластик разлагается 200-500 лет, а сотни видов животных находятся под угрозой вымирания из-за отравления почв и водоемов.


О Plonq


Plonq — международный бренд премиальных электронных испарителей. Устройства Plonq разрабатывает команда специалистов из США, России и Китая. Бренд задает новый стандарт одноразовых e-сигарет, объединив технологии, эргономичный дизайн, экологичные материалы и хороший вкус как главную ценность. Сегодня на российском рынке представлены одноразовые электронные испарители Plonq 500. Флагман Plonq  — умная сигарета для управления курением Plonq X. Официальный релиз запланирован на конец 2021 — начало 2022.


О Собираторе


Собиратор — команда экспертов в теме раздельного сбора, переработки и экологичного образа жизни. Компания работает над формированием общества осознанного потребления, способствует экологизации общества и бизнеса, проводит образовательные мероприятия для повышения информированности о состоянии экологии и способах защиты окружающей среды.

Собиратор вырос из проекта, который был известен московским Экоцентром. Сегодня это компания с тремя Экоцентрами в России и большими планами на расширение в регионы.

 

13 декабрь 11:34 | : Разное

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