Онкология в Германии

В XXI веке в лечении онкологических заболеваний достигнут огромный прогресс, многие виды рака полностью излечиваются. Но для успешного лечения нужны современные препараты, опытные хирурги и качественное оборудование, поэтому в развитых странах результаты борьбы с онкопатологией гораздо лучше. Если в вашей стране уровень медицины недостаточно высокий, вы можете пройти лечение онкологии в Германии. Немецкие врачи многократно повысят ваши шансы в борьбе с раком.
Хирургическое лечение рака в Германии
В Германии проводят не только классические открытые операции при онкологических заболеваниях. Всё чаще рак лечат малоинвазивными способами.
Многие онкопатологии на начальных стадиях могут быть вылечены без разрезов на коже. Например, опухоли желудка и пищевода удаляют через рот, новообразования мочевого пузыря – через уретру, а рак кишечника – через задний проход.
На 2-3 стадии эндоскопическое лечение обычно не проводят. Но для выполнения операций при многих онкопатологиях применяют лапароскопическую технику. Через короткие разрезы на животе можно удалить новообразования желудка, поджелудочной железы, толстого кишечника, простаты, почки, надпочечника.
Кроме лапароскопии, в Германии используют торакоскопию. Эти операции проводят при опухолях средостения и легкого. Врач удаляет их через короткие разрезы на груди, что облегчает процесс восстановления и снижает риск осложнений.
Во многих клиниках проводятся робот-ассистированные вмешательства – самые безопасные, минимально травматичные. Чаще всего их делают при опухолях органов таза. Но роботы-хирурги под умелым управлением врачей-хирургов могут удалить и другие новообразования, например, рак легкого.
Лучевая терапия в Германии
Чаще всего при онкологических заболеваниях применяют дистанционное облучение. В Германии оно отличается повышенной безопасностью. В этой стране применяются новые типы линейных ускорителей, которые доставляют необходимую дозу радиации очень точно, с разных сторон, чтобы минимизировать ущерб для здоровых тканей. Повышение точности облучения позволяет врачам безопасно повышать дозу радиации, тем самым добиваясь лучших онкологических результатов.
При некоторых видах рака используются и другие методы лучевой терапии:
Другие локальные методы лечения
Опухоли можно не только удалить, но и разрушить различными способами. При нерезектабельных новообразованиях, у ослабленных пациентов, при наличии отдаленных метастазов в Германии применяются новейшие методики локального контроля опухолей:
Все эти методы лечения рака за рубежом щадящие, безопасные, после них не приходится долго восстанавливаться. Некоторые процедуры помогают вылечить онкологию полностью, другие обеспечивают локальный контроль опухоли в течение многих лет.
Медикаментозная терапия
Препараты применяются у большинства пациентов с онкологическими заболеваниями. Их используют для снижения риска рецидива или контроля метастатической опухоли.
Кроме традиционной химиотерапии, в отделениях онкологии в Германии используют гормональную, таргетную, иммунную терапию. Для оценки чувствительности опухоли к препаратам проводят молекулярно-биологическую диагностику рака.
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