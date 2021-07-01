Типы апартаментов на современном рынке недвижимости

Рынок недвижимости уверенно заполняет относительно новый тип строительных объектов — апартаменты. Несмотря на то, что в России они появились впервые лишь в середине 10-х годов 21 века, в прошлом году доля апартаментов составляла уже более четверти (если быть точным, то почти 26%) объектов от всех новостроек Москвы, постепенно замещая жильё в виде традиционных квартир.
Происходит это по целому ряду причин:
1. Во-первых, апартаменты, в отличие от квартир, не относятся к жилому фонду. Это не препятствует обычному проживанию людей в них, но существенно сокращает статью расходов у застройщика, что влечёт за собой следующий факт:
- Стоимость апартаментов ниже на 15-20% в сравнении с квартирами, так как снижение расходов девелопера на строительство позволяет ему сделать цену для потенциального покупателя существенно ниже.
2. Апартаменты являются объектом выгодных инвестиций. Рост 12-15% за год у апартаментов, против 5-7% у квартир за тот же срок.
Сами апартаменты подразделяются на несколько основных типов, каждый из которых имеет некоторые уникальные особенности, но в целом, эти понятия довольно схожи.
Какие виды апартаментов существуют?
Эксперты выделяют четыре типа апартаментов.
Апарт-отель
Апарт-отель — тип жилья, который объединил в себе удобства обычной квартиры и гостиничный сервис, что-то среднее между отелем и апартаментами. Здесь, можно останавливаться на долгий срок и готовить внутри номера, но при этом пользоваться услугами отеля. Например, вы можете обратиться за помощью на стойке ресепшена, а также заказать уборку, входящую в стоимость номера. Некоторые апарт-отели также предоставляют питание.
Жильё такого типа способно на какое-то время заменить гостю собственную квартиру, так как в номерах есть мини-кухня и рабочая зона. Апарт-отель подойдёт семьям с детьми и людям, которые ездят в командировки. Проживание в апарт-отеле позволит совмещать питание в ресторане с питанием в номере, так как здесь можно готовить.
Что касается особенностей бронирования, то обычно оно предполагает открытую дату выезда и проживание на длительный срок. В некоторых местах могут устанавливать минимальный срок проживания. Несмотря на высокий уровень комфорта, стоимость номеров в таком заведении ниже, чем в стандартной гостинице.
Стоит отметить, что в российских апарт-отелях возможно размещение только в номерах квартирного типа, в то время как за границей эти гостиницы могут совмещать апартаменты с обычными номерами. Исходя из этого, в России активно строятся апарт-отели, которые предназначены исключительно для проживания, например, клубный дом «Долгоруковская 25».
Инвест-отель
По сути, это гостиница, в которой номера (юниты) принадлежат разным собственникам. То есть вы можете купить один юнит, а можете целый этаж. Дальше за дело берётся управляющая компания. Который занимается управлением и администрированием объекта, ежемесячно выплачивая владельцу юнита (юнитов) прибыль.
Основное отличие апарт-отелей и инвест-отелей в длительности аренды номеров. В инвест-отелях можно остановиться на срок, не превышающий месяц. Такие апартаменты относительно небольшие и компактные, однако они прекрасно вмещают в себя всё необходимое для не долгосрочного пребывания. Клиент может арендовать сразу несколько юнитов.
Кондо-отель
Кондо-отель (апарт-отель) — это особый формат, объединяющий преимущества отеля и кондоминиума. Последний подразумевает совместное владение жилой недвижимостью и земельным участком вокруг нее. Обычно это гостиничный комплекс класса «5 звезд» (до 1 500 номеров) с гостиничной инфраструктурой, включающей рестораны, бары, спа-клубы, салоны красоты, бассейны, конференц-зоны. Подобно гостиницам, кондо-отель управляется оператором, однако принадлежит не только управляющей компании, но и частным лицам. Кондо-отель управляется квалифицированными менеджерами под единым сетевым брендом — таким, как, например, Four Seasons или Pierre et Vacances, а также Hyatt, Hilton, Le Meridien и другими. Отличительная особенность – высокая стоимость аренды юнита (апартамента), в данном комплексе.
Многофункциональный комплекс с апартаментами
Для начала определимся что такое «МФК»- объект (или несколько объектов) недвижимости, сочетающий в себе помещения двух или более эксплуатационных назначений (магазины, офисные площади, развлекательные заведения), в которых могут быть объединены коммерческая и жилая функции. При этом, как правило, одна из функций является основной.
Для понимания можно привести в качестве примера торгово-офисные центры, в том числе и те, в которых часть помещений или корпусов продаются как апартаменты – например МФК Бурный Сити во Владивостоке. Стоит отметить, что в таком комплексе, по соседству с апартаментами, будет располагаться и офисы, что, несомненно, повлияет и на комфорт проживания.
Клубный дом
Чаще всего, апартаменты могут быть представлены в формате «клубного дома». Данный тип недвижимости характеризуется особой престижностью. В абсолютном большинстве случаев он располагается в центре города, реже — максимально близко к нему.
В отличие от других типов апартаментов, клубный дом включает в себя относительно небольшое количество жилых помещений, так как такие объекты изначально ориентируются на определенную небольшую аудиторию с приблизительно одинаковым доходом, социальным статусом и другими, объединяющими жильцов, факторами.
Ещё одно важное отличие клубного дома заключается в том, что при отделке (как внутренней, так и внешней) используются различные дизайнерские решения из безопасных природных материалов. Всё это сочетается с продуманными инженерными технологиями (бесшумный лифт, улучшенная система вентиляции). По итогу потенциальный покупатель получает красивые элитные апартаменты с полным набором удобных и современных технологий.
Клубный дом обладает крайне развитой внутренней инфраструктуры: подземный паркинг, гостиничный сервис, просторные лобби. Территория у таких апартаментов закрытая, зачастую охраняемая.
Подводя итоги, можно сказать следующее: Клубный дом – это особый формат премиального- элитного жилья, предназначенный для людей, которые претендуют на высокое качество жизни, приятное и необременительное соседство, а также на высокий уровень инфраструктуры, который бы в полной мере удовлетворял потребности жильцов.
Приобретение апартаментов крайне выгодная сделка для инвесторов. Отличным примером проверенного застройщика является премиальный апарт-комплекс — Клубный дом “Долгоруковская 25”!
Источник: https://dolgorukovskaya25.ru/events/tipy_apartamentov