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IT-конференция 24/07: учёные, волонтёры и специалисты поднимают темы о глобальном

24/07 состоится международная онлайн-конференция «Глобальный кризис. Это уже касается каждого», на которой прозвучат ключевые темы современности (социальный, экономический, климатический, пандемический кризисы). В числе прочего, будет раскрыта тема внедрения передовых технологий в сфере IT-индустрии. И речь прежде всего пойдёт об искусственном интеллекте, который на сегодняшний день уже активно влияет на жизнь миллиардов людей, но из-за потребительского формата общества далеко не всегда в лучшую сторону. 

 Факты говорят о том, что искусственный интеллект (ИИ) уже давно занял свою нишу в  повседневности. Это касается прежде всего таких направлений, как поисковики в интернете, промышленное производство, а также банковское дело, киноиндустрия, образование, сфера пассажироперевозок, системы безопасности и многое другое. И здесь хочется сразу сделать ремарку, что по идее искусственный интеллект является прекрасным подспорьем и по своей сути призван облегчить труд людей. Поэтому очень важно его внедрять и использовать по всему миру. Однако, этот инструмент должен служить людям исключительно во благо, а не наоборот.

В настоящий момент наблюдается совершенно противоположный эффект от внедрения ИИ. Увольнения людей в результате доминирования искусственного интеллекта показывают, что сегодня человечество как цивилизация пока что находится в потребительском архаичном формате общества, направленном на улучшение жизни единиц в ущерб большинству. Это происходит только потому, что общественность не проинформирована о созидательном варианте развития, которое ориентировано прежде всего на каждого человека, на безопасность и стабильность, уверенность в завтрашнем дне. 

 О чём говорят факты? 

Профессии, в которых роботы активно заменяют человека: служащие заводов и фабрик (в Китае в городе Дунгуань в 2015 году открыт первый полностью роботизированный завод); водители (большинство лидеров мировых брендов уже разработали беспилотное авто, помимо этого такси с автопилотом уже курсируют в тестовом режиме по городам планеты); юристы (юридическая компания BakerHostletler в США в 2016 году приняла в штат нового сотрудника – робота Росса ROSS Уотсона на базе системы Watson от IBM); в сфере общепита (McDonald's например постепенно переходит на полную автоматизацию по всему миру). 

Журналист Тимофей Плец для Forbes.ru в 2017 году пишет: «...Как показало исследование, в котором статьи журналистов сравнивали с работой ИИ, последний был лучше по таким показателям как: достоверность, точность, информативность, объективность и содержательность! Получается, что роботы обошли репортёров почти по всем тем ключевым аспектам, которые делают журналистику такой важной для общества». Среди других фактов можно отметить, что в мае 2020 года Microsoft уволила сотрудников редакций сервисов Microsoft News и MSN. «Вместо них новостями и рекламой будут заниматься специальные алгоритмы», – информирует РБК. 

 В журналистике за достижения в сфере СМИ роботам уже вручают награды, боты активно пишут новости (экономика, спорт), облегчают задачу онлайн-переводчикам, пишут картины, монтируют короткометражки, активно задействованы в медицинской сфере и так далее. Всё это замечательно и хорошо. Однако взамен роботы при текущем потребительском формате общества лишают возможностей заработка на жизнь для слишком большого количества людей. Безусловно, прогресс не стоит на месте и всё очень стремительно развивается. Но одновременно с развитием техники и технологий существует острая потребность развития общественного самосознания, популяризация морально-нравственных ценностей не на словах и бумаге, а на деле. 

 

Другие профессии

 

Педагоги, IT-специалисты, фермеры, муниципальные служащие и целый ряд других направлений – все эти профессии уже сегодня под угрозой полного замещения искусственным интеллектом. Более того, в настоящий момент активно ведутся разработки супер-интеллекта, который будет контролировать уже буквально всё. С одной стороны это очень удобно, как минимум сократятся до нуля ДТП на дорогах (а это миллионы сохраненных жизней!), но с другой стороны велик риск ситуации с точностью до наоборот. Искусственный интеллект AutoML, способный создавать свои собственные уникальные ИИ (без участия людей) специалисты Google представили миру например ещё в 2017 году. 

 На тему передовых технологий недавно вышло весьма примечательное интервью на популярном волонтерском канале allatra.tv – во время беседы профессор Игорь Михайлович Данилов в полной мере раскрывает плюсы и минусы от внедрения ИИ. Плюсы достаточно очевидны при созидательном обществе, минусы же можно наблюдать в режиме реального времени. При этом картину мира дополняет климатическая ситуация, которая откровенно выходит из-под контроля, а значит прежнее мироустройство меняется на глазах – правила потребительской геополитики уже не работают как прежде, и поэтому всем странам важно срочно искать точки соприкосновения, быть открытыми к диалогу, идти на компромисс. При условии что мы как цивилизация заинтересованы в выживании.

Во время интервью Игорь Михайлович отметил: «Прямо сейчас. Да, прямо сейчас масса программистов, лучших программистов, прописывают различные коды. Но эти коды, различные коды, которые они прописывают, это коды их будущей безработицы. И не только их, но и их друзей и товарищей. Это действительно так. В этом и заключается весь смысл создания мега-интеллекта, искусственного интеллекта, который вы, друзья, и прописываете прямо сейчас. И даже не ведаете об этом. Это интересно конечно, делать что-то новое. Но когда делаешь что-то, по крайней мере надо знать, что ты делаешь и для чего. Ответственнее относиться к своей работе. Тогда и мир лучше будет».   

 

Выход и решение

 

Потенциал искусственного интеллекта очень велик, но наибольшая польза от его развития возможна только при созидательном обществе. В противном случае аналитики, эксперты и мировые СМИ предрекают массовую безработицу одновременно миллиардам людей. При жёстком потребительском формате цивилизации после внедрения ИИ человек оказывается в одночасье уволенным и остаётся без перспектив к дальнейшему существованию. При прямо противоположном подходе, при созидательном обществе, у людей высвобождается масса времени на жизнь, на саморазвитие, волонтерские проекты, семью, путешествия. 

 Чтобы не повторился единичный ужасающий инцидент – во время военного конфликта в Ливии в 2020 году полностью автономный беспилотный дрон неожиданно принял решение уничтожить человека, – необходимо срочно поднимать этические и нравственные вопросы дальнейшего внедрения ИИ в жизнь людей, и менять социальный курс с потребительского на созидательный вектор развития мирными и законными методами. Помимо этого, при нынешнем потребительском формате в условиях политической, социальной и климатической нестабильности внедрение ИИ вызывает довольно предсказуемые последствия: экономика балансирует обратно пропорционально снижению уровня жизни у населения. Просто ценность жизни каждого человека в действительности должна быть на первом месте, тогда и остальное всё становится на свои места. 

К слову, ценность жизни как раз гарантируется в созидательном обществе и является первой основой из восьми основ Созидательного общества (подробнее можно узнать на allatraunites.com). Другие основы прямо исходят и дополняют друг друга: свобода и  безопасность, прозрачность и открытость информации для всех, созидательная идеология и развитие личности, справедливость и равенство, самоуправление общества. Все восемь основ Созидательного общества были выявлены в результате соцопросов и интервью по всей планете в течение десяти лет (2011-2021 гг). 

 24 июля (в 18:00 МСК) состоится очень значимое событие, которое способно повлиять на дальнейший ход истории. Усилиями волонтеров онлайн-трансляция «Глобальный кризис.Это уже касается каждого» будет переводиться одновременно на 72 языка. В мероприятии примут участие известные медийные лица, политики, журналисты, ученые, популярные культурные деятели, блогеры и другие любознательные исследователи. Каждый из спикеров поднимет ключевые темы XXI века – и это тот самый поток созидания и развития, который так необходим сегодня общему дому планете Земля.

Ключевыми темами конференции являются: цифровая трансформация и внедрение высоких технологий на базе искусственного интеллекта (выгоды и риски); четвёртая промышленная революция и угроза массовой безработицы; будущее без работы (причины неизбежного краха мировой экономики при сохранении потребительского формата); проблема перенаселения (мифы и факты); интенсивное истощение ресурсов планеты; глобальное изменение климата; значимость каждого человека в построении созидательного общества; выживание человечества и обновление цивилизации. 

Посмотреть конференцию в реальном времени может каждый человек!

 

21 июль 14:19 | : Разное

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