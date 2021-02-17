Достоинства международных автомобильных перевозок грузов

Международная автомобильная транспортировка грузов имеет обширный список неоспоримых преимуществ. Одним из них, несомненно, можно назвать гибкий график движения транспортного средства, который при острой необходимости может быть перестроен под дату доставки перевозимого груза получателю.
На сегодняшний день многие международные транспортные компании, специализирующиеся на автоперевозках, тесно сотрудничают с отечественными или с иностранными брендами, производящими различную транспортную технику. Соответственно, существует возможность использовать транспорт с различными техническими характеристиками.
Автомобильные перевозки сегодня предоставляю возможность очень удобного и легкого отслеживания. С помощью современных систем навигации, таким как GPS и ГЛОНАСС маршрут трансорта находится под непрестанным контролем заинтересованных лиц. Такое преимущество делает международные перевозки автомобильным транспортом одним из наиболее безопасных способов доставки грузов.
Автомобильные грузоперевозки подходят и для перевозки сборных грузов, так как имеется возможность быстро менять маршрут движения и тем самым подбирать товар во время пути транспортировки.
В чем же заключаются главные плюсы международных автомобильных перевозок?
Оперативность. Автомобильные перевозки значительно отличаются от железнодорожных, водных и авиа-перевозок, которые так или иначе привязаны к расписанию работы вокзалов, портов и аэропортов. В свою очередь, перевозка при помощи автомобильного транспорта является круглосуточной и может производиться вне расписания.
Мобильность. Каждое предприятие составляет свой собственный маршрут движения транспорта. Таким образом, в результате маршрут удовлетворяет как клиента, так и компанию-перевозчика.
Экономичность. Так, по статистике, международные автомобильные перевозки занимают лидирующие места в минимальном ценовом диапазоне.
Удобный автомобильный транспорт для международных перевозок.
Сегодня, одним из самых приемлемых автомобильных транспортных средств, для осуществления грузоперевозок вне границ одной страны, являются еврофуры с тентом. Дело в том, что благодаря универсальной конструкции данного авто, погрузка или разгрузка может осуществляться в кратчайшие сроки, так как на фуре установлены съемные элементы – каркас, борта и тент.
Евротенты могут быть использованы для перевозки грузов, которые обладают различной формой и размером. Благодаря демонтированному тенту и каркасу, становится возможным использовать автомобиль как открытую площадку, высота бортов которой составляет до полуметра, для погрузки поддонов с грузом. Таким образом, международные грузоперевозки при помощи евротентов, являются востребованными во всем мире.