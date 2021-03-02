Время для экспериментов. Возможно ли спасти рваные кроссовки?

Зачастую, первое о чем мы думаем, если пара любимых кроссовок пришла в негодность — это качество исполнения. Но все намного сложнее, чем вы думаете. Ведь причин может быть очень много. Например: особенность стопы, неаккуратная ходьба, активный образ жизни, частая чистка и даже простая случайность в общественном месте. Даже самые качественные и долговечные модели могут порваться. Но не стоит унывать, ведь сегодня мы с Вами поделимся несколькими советами, как можно быстро и без лишних затрат привести в приемлемое состояние кроссовки.
Что делать, если порвалась подошва? Все просто, ее можно зашить. Для этого Вам понадобиться капроновая нить. Чем она лучше? В первую очередь надежностью, так как изделие сможет прослужить еще какое-то время. Если такого варианта у Вас нет, можно воспользоваться нитками для вязания. Далее, помните о том, что материал должен быть обезжирен и свернут вдвое. Сделать это можно при помощи состава на основе спирта или ацетона. После таких несложных манипуляций нарисуйте отметки в нужных местах. Для того чтобы Вам было удобно возьмите шило или крюк. Помните о том, что стежки должны размещаться на расстоянии 8 мм.
Если проблема образовалась в области пятки, в таком случае советуют использовать нитку как скрепляющий материал. Итак, для начала нам понадобится небольшой кусочек ткани или кожи, выбирайте уже сами. Именно этот лоскуток будет использоваться в качестве заплатки. В общей сложности потребуется два таких кусочка для внешней и внутренней части изделия. Чтобы вся ваша конструкция плотно держалась, следует прошить края вначале внутренней части, а уже потом внешней.
Наконец-то мы добрались с Вами к самой распространенной проблеме — ремонт верхней части изделия. Есть множество вариантов повреждений. Например, если кроссовки изготовлены из кожаных материалов либо замши, основной проблемой может стать трещины в изгибах. Чаще всего, на поврежденные участки приклеивают либо, пришивают латку из более тонкого и эластичного материала. Однако, лучше все же избежать появления трещин. Для этого стоит смазывать обувь специальным кремом, в случае замши чистить сухой щеткой с жесткой щетиной и стиральным ластиком, дабы поднять ворс. В случае, когда проблема образовалась на сетчатой поверхности или ткани необходимо вооружиться нитью в цвет изделия и аккуратно ввести иглу. А далее просто стягивать материал до момента, пока шов не скроет поврежденную область. Производить манипуляции следует не по краю дыры, а захватывать больше ткани по бокам.
В случае, когда спасти изделие не получается, то наши эксперты HypeSneakerShop все же советуют тогда приобрести новую модель. Но обращают Ваше внимание на то, что лучше покупать изделия из качественных и дорогих материалов, чтобы максимально продлить жизнь вашим кроссовкам или ботинкам. Если и совершать такие ответственные покупки, то только в проверенных местах.