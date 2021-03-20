20 марта 2021 года: уникальная волонтёрская онлайн-конференция «Созидательное общество. О чём мечтали пророки»

20 марта состоится международная онлайн-конференция «Созидательное общество. О чём мечтали пророки». Трансляция будет осуществляться усилиями волонтёров на тысячах стриминговых платформ и во всех соцсетях мира. Основной посыл мероприятия – привлечь внимание к проблемам текущего потребительского формата общества, рассмотреть вопросы культуры и истории в контексте мировых конфессий и обозначить созидательный вектор развития цивилизации как приемлемый выход из череды кризисов.
Спикерами мероприятия будут известнейшие деятели культуры, науки и искусств, а также представители различных мировых конфессий, учёные-исследователи, и многие другие. Уникальность необычной конференции заключается и в том, что синхронный перевод будет осуществляться волонтёрами одновременно более чем на 40 языков мира. Это стало возможным благодаря взаимоподдержке и дружбе, которые всегда отличают волонтёров, независимо от места проживания, социального положения, возраста и так далее. В ключевые моменты развития мира именно так и происходит.
Будьте той переменой, которую вы хотите видеть в этом мире», – сказал однажды Махатма Ганди, и его слова как никогда актуальны и в наши дни тоже. Лев Николаевич Толстой в свою очередь был уверен, что «способность помнить прошедшее и представлять себе будущее дана нам только для того, чтобы, руководясь соображениями о том или другом, вернее решать поступки настоящего». Что и говорить, очень хотелось бы, чтобы настоящие ценности – такие как ценность человеческой жизни, дружба и любовь – были бы всё-таки в приоритете в современном мире.
Однако XXI век полон вызовов и требует решения множества неотложных задач, решить которые можно только объединившись. Нескончаемые войны и кризисы (экономические, климатические, медицинские и т.д.) ставят под большой вопрос само существование единой разумной цивилизации, не говоря уже о большем. В результате кризисов, под постоянной угрозой находятся судьбы самых незащищенных категорий людей на планете – это дети, женщины и пожилые люди. А ведь все мы достойны иной участи, ведь мы – люди, мы – человечество. Парадигма «свой-чужой», которая навязывается в потребительском формате выживания общества, не свойственна для истинной природы человека.
Сегодня как никогда крайне актуально поднять вопрос исторического и культурного наследия цивилизации, а именно – о чём говорили и о чём мечтали все великие пророки. Будда в своё время говорил: «Если ты по-настоящему любишь себя, ты никогда не сможешь причинить боль другому». Пророк Мухаммед (мир ему) сказал: «Не уверовал тот из вас, кто не возлюбил брата своего, как самого себя». Иисус говорил: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». И всё это – истинная мудрость тысячелетий, переданная нам как величайшее достояние, в котором ценность жизни человека является наивысшей ценностью. Но живём ли мы, миллиарды людей, по заветам пророков?
На сегодняшний день статистика говорит о том, что, согласно данным ООН, ещё до начала пандемии, голодающих во всем мире насчитывалось порядка 690 миллионов человек. Это просто немыслимая цифра! Сейчас, в 2021 году, количество голодающих уже намного больше. И это происходит в наш прогрессивный XXI век, когда имеются передовые технологии не только в пищевой промышленности, но и в сфере логистики и транспорта. Даже более того, эксперты уверены, что при дальнейшем развитии науки и высоких технологий Земля спокойно может обеспечить продовольствием намного большее количество человек, десятки миллиардов людей.
В интервью для волонтёрского канала АЛЛАТРА ТВ в передаче «Созидательное общество – перспектива цивилизации» академик Игорь Михайлович Данилов однажды отметил: «Развитие современных технологий, науки, способно прокормить пятьдесят миллиардов людей без проблем. То есть и воды хватит, и всего хватит. И места хватит, и еды более чем достаточно. Это современная наука может».
Вопрос только в том, как начать жить и действовать по совести и по чести, здесь и сейчас, так, как и мечтали пророки. По факту потребительский формат общества себя полностью изжил. И на смену ему уже давно приходит новая, эволюционная ступень развития – созидательное общество. Подробнее о созидательном формате общества можно узнать на официальном сайте: allatraunites.com/ru Там же опубликована интересная статья «Основы и этапы построения Созидательного общества». Присоединиться к волонтёрской инициативе может каждый совершеннолетний житель планеты, достаточно нажать на кнопку «Присоединиться».
Созидательное общество стоит на крепком фундаменте – на выборе и решении миллиардов людей жить так, как и подобает настоящему Человеку с большой буквы. Сутью и квинтэссенцией Созидательного общества являются 8 основ, которые появились благодаря миллионам ответов людей во время интервью и соцопросов в течении практически девяти лет на платформе Международного общественного движения «АЛЛАТРА» - https://allatra.org/ru. И, по сути, тут всё очень просто: ценность жизни человека является наивысшей ценностью. Остальные основы прямо дополняют друг друга и исходят одна из другой: прозрачность и открытость информации для всех, свобода и безопасность, созидательная идеология, развитие личности. А также – справедливость и равенство, самоуправление общества.
Прямым следствием информирования являются действия: 20 декабря 2020 года состоялась не имеющая аналогов масштабная онлайн-конференция «Созидательное общество. Вместе мы можем» (180 стран мира, огромное количество онлайн-подключений, тысячи стриминговых платформ, 35 языков синхронного перевода). Чуть ранее, 11 мая 2019 года, состоялась первая конференция «Общество. Последний шанс» – люди по обе стороны океанов впервые встретились друг с другом без посредников и обсудили важнейшие темы современности (изменение климата, кризисы и т.д.). Но главное – был дан старт созидательной повестке дня, а значит, выбор в пользу развития был сделан.
Сегодня пришло время, когда мы, как разумная цивилизация, можем воплотить в реальность мечты пророков – жить в мире, гармонии, достатке и уюте. Ведь благодаря современным техническим возможностям (интернет и средства коммуникации) не составит труда решать насущные и актуальные вопросы общественной жизни уже всем вместе. Как говорится, было бы желание, а возможности приложатся. Потому что никто, кроме людей не сможет изменить мир к лучшему. Так получилось, что сегодня из-за пандемии миллиарды людей находятся онлайн, а значит, это дополнительная возможность подключиться к самым новейшим, передовым созидательным инициативам, здесь и сейчас, таким, как конференция 20 марта. Потому что это – реальный шанс сказать «Да!» позитивным переменам в обществе.
20 марта 2021 года (в 15:00 по Гринвичу, в 18:00 по Москве) состоится очень важная, третья по счёту, уникальная онлайн-конференция – «Созидательное общество. О чём мечтали пророки». Подключатся люди из всех стран мира! Подключайся и ты!