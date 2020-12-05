Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Новости спорта Беларуси - Защитник “Ислочи” Годфри Биток Стефан расторгнул контракт с клубом Body

В этой статье наши журналисты собрали для Вас самые последние новости спорта https://sportarena.by/ - футбол, теннис и бокс. Читайте в этом выпуске: Годфри Биток Стефан ушел из “Ислочи”, в которой играл на позиции защитника; белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла Джессике Пегули и покинула Australian Open; знаменитый боксер Флойд Мейвезер хочет провести выставочный бой с американским рэппером 50 cent. 

Годфри Биток Стефан покинул “Ислочь” 

Стефен перешел в польский клуб “Ягеллония”. Напомним, что в составе “Ислочи” он играл на протяжении двух последних сезонов. В 59-ти матчах игрок забил 8 мячей и выполнил 7 ассистов. В минувшем сезоне нигериец сыграл 27 матчей и выполнил 4 результативных действия (2+2). 

Кстати, в польскую “Ягеллонию” недавно перешел защитник “БАТЭ” Боян Настич.

Сейчас польский клуб находится на седьмой строчке рейтинга. 7 февраля “Ягеллония” сыграла против “Вислы”, однако проиграла ей “всухую” со счетом 0:2.   

Виктория Азаренко вылетела с Открытого чемпионата Австралии после поражения от Джессики Пегули 

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла американке Джессике Пегули в двух сетах со счетом 5:7, 4:6. Таким образом, она завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии, от этом сообщали новости тенниса https://sportarena.by/tennis/.

За несколько дней до этого белорусская спортсменка отказалась от участия в четвертьфинале турнира в Мельбурне, так как травмировала спину. 

В следующем раунде Пегула выступит против победителя пары Дестани Айава - Саманта Стосур. 

Незадолго до этого во второй круг Australian Open прошли первая ракетка Беларуси Арина Соболенко и Егор Герасимов. 

Флойд Мейвезер хочет драться с 50 cent 

Боксер Флойд Мейвезер планирует посвятить 2021-й год выставочным боям. Один из них пройдет в Токио. Уже известны противники Мейвезера - Логан Пол, а также его брат Джейк Пол (если победит Бена Аскрена). 

До Флойда дошли слухи, что американский рэппер 50 cent хочет драться с ним, но считает Мейвезера мелковатым. Американский боксер ответил Фифти, что готов провести выставочный поединок в конце года. 

Также спортсмен добавил, что весовые категории его не волнуют. Он отметил, что братья Полы заработают много при любом раскладе. Но бой против 50 cent принесет огромный куш только победителю, а проигравшему не достанется ничего. 

Напомним, что изначально бой Флойд Мейвезер - Логан Пол был намечен на 20 февраля. Но его, скорее всего, перенесут. 

Последний поединок американец провел еще в августе 2017-го года. В тот раз он нокаутировал ирландца Конора Макгрегора. 

18 февраль 08:31 | : Разное

Главные новости


РеваншИдиотизм в Архангельске. Что «может повторить» депутат Дятлов?
Вся правда о квартале 100

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2021 (200)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20