Новости спорта Беларуси - Защитник “Ислочи” Годфри Биток Стефан расторгнул контракт с клубом Body

В этой статье наши журналисты собрали для Вас самые последние новости спорта https://sportarena.by/ - футбол, теннис и бокс. Читайте в этом выпуске: Годфри Биток Стефан ушел из “Ислочи”, в которой играл на позиции защитника; белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла Джессике Пегули и покинула Australian Open; знаменитый боксер Флойд Мейвезер хочет провести выставочный бой с американским рэппером 50 cent.
Стефен перешел в польский клуб “Ягеллония”. Напомним, что в составе “Ислочи” он играл на протяжении двух последних сезонов. В 59-ти матчах игрок забил 8 мячей и выполнил 7 ассистов. В минувшем сезоне нигериец сыграл 27 матчей и выполнил 4 результативных действия (2+2).
Кстати, в польскую “Ягеллонию” недавно перешел защитник “БАТЭ” Боян Настич.
Сейчас польский клуб находится на седьмой строчке рейтинга. 7 февраля “Ягеллония” сыграла против “Вислы”, однако проиграла ей “всухую” со счетом 0:2.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла американке Джессике Пегули в двух сетах со счетом 5:7, 4:6. Таким образом, она завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии, от этом сообщали новости тенниса https://sportarena.by/tennis/.
За несколько дней до этого белорусская спортсменка отказалась от участия в четвертьфинале турнира в Мельбурне, так как травмировала спину.
В следующем раунде Пегула выступит против победителя пары Дестани Айава - Саманта Стосур.
Незадолго до этого во второй круг Australian Open прошли первая ракетка Беларуси Арина Соболенко и Егор Герасимов.
Боксер Флойд Мейвезер планирует посвятить 2021-й год выставочным боям. Один из них пройдет в Токио. Уже известны противники Мейвезера - Логан Пол, а также его брат Джейк Пол (если победит Бена Аскрена).
До Флойда дошли слухи, что американский рэппер 50 cent хочет драться с ним, но считает Мейвезера мелковатым. Американский боксер ответил Фифти, что готов провести выставочный поединок в конце года.
Также спортсмен добавил, что весовые категории его не волнуют. Он отметил, что братья Полы заработают много при любом раскладе. Но бой против 50 cent принесет огромный куш только победителю, а проигравшему не достанется ничего.
Напомним, что изначально бой Флойд Мейвезер - Логан Пол был намечен на 20 февраля. Но его, скорее всего, перенесут.
Последний поединок американец провел еще в августе 2017-го года. В тот раз он нокаутировал ирландца Конора Макгрегора.