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Оборудование для склада

Склад — это объект, на котором выполняется полный производственный цикл, сложная система, в которой взаимодействуют люди, складское оборудование, технологии учета и хранения. Для правильного функционирования производства эффективное складское оборудование необходимо не меньше, чем квалифицированные кадры.

Важные преимущества техники для склада:

  • максимальная производительность в ограниченном пространстве;

  • повышение оперативности выполнения операций;

  • упорядоченность размещения товаров;

  • минимизация ручного труда;

  • снижение риска производственного травматизма.

Складские тележки

Тележки для склада бывают двух видов: электрические и гидравлические. 

Электрические рохли — идеальное решение для гипермаркетов, средних и крупных складских помещений. Такие транспортировщики оснащены электродвигателями и тяговыми аккумуляторами, благодаря чему помогают оперативно перемещать большое количество товаров. Это избавляет от необходимости физического труда работников и значительно ускоряет процесс погрузки и разгрузки.

Основные преимущества электрических тележек:

  • простое управление;

  • минимум времени на обучение оператора;

  • высокая скорость перемещения грузов.

Гидравлические тележки — оптимальное решение для небольших складов и магазинов. Простота конструкции обеспечивает надежность и долговечность подъемного механизма. Движение рохли осуществляется за счет гидравлической системы.

Основные преимущества гидравлических тележек:

  • низкая стоимость;

  • простота обслуживания;

  • невысокие эксплуатационные расходы;

  • отсутствие высоких требований к квалификации оператора.

Штабелеры

Штабелер — компактное средство, используемое для погрузки или разгрузки и многоуровневой укладки грузов, расположенных на паллетах. Такое оборудование просто необходимо на складах со стеллажной системой хранения. Штабелеры бывают электрическими и гидравлическими.

Электрические штабелеры оснащены электродвигателями и тяговыми аккумуляторами. Помимо погрузки/разгрузки и укладки грузов, выполняют функцию электротележки. За счет мачты такие модели способны поднимать грузы весом до 1500 кг на высоту до 6 м. 

Электроштабелеры являются незаменимыми помощниками на любом складе с высокими стеллажами. Их главные преимущества:

  • простое управление;

  • высокая скорость перемещения грузов;

  • компактность, что позволяет работать в условиях ограниченного пространства.

Ручными штабелерами можно поднимать грузы весом до 2000 кг на высоту до 3 м. Основу конструкции составляют гидравлический домкрат, поднимающий и опускающий домкрат. Электродвигателя в машине нет, поэтому ее не используют для перемещения грузов. 

Гидравлический штабелер — оптимальный выбор для небольших складов, супермаркетов, маленьких предприятий. Его основные преимущества:

  • низкая стоимость;

  • простота управления и обслуживания;

  • низкие эксплуатационные расходы (нет необходимости подзаряжать или заправлять);

  • компактность.

Ричтраки

Ричтрак — это тот же штабелер, только используемый для работы со стеллажами высотой до 12 м. Помимо высокой мачты, он оснащен выдвижными вилами, позволяющими задвигать паллеты вглубь стеллажей. В отличие от вилочного погрузчика, ричтрак предназначен преимущественно для укладки паллетированных грузов и не приспособлен для транспортировки товаров. Имеет небольшие размеры, поэтому приспособлен к работе в условиях ограниченного пространства, в частности между стеллажами и штабелями.

Главные преимущества этого транспортного оборудования:

  • солидная высота подъема;

  • высокая производительность;

  • мобильность и маневренность.

Вилочные погрузчики

К вилочным погрузчикам относится целый класс складского транспорта, предназначенного для поднятия, транспортировки, погрузки/разгрузки и складирования самых разных видов грузов.

По типу источника энергии делятся на электрические модели и модели с двигателями внутреннего сгорания (дизельными, газовыми, бензиновыми). По типу расположения подъемного устройства бывают фронтальные (с вилочной кареткой спереди), ковшевые (с навешенным ковшом) и полуповоротные (с вилами сбоку).

Основные преимущества: 

  • высокие характеристики грузоподъемности;

  • широкая сфера применения (склады, производственные площади, гипермаркеты, строительные магазины, торговые центры и т. д.).

Подъемные столы

Подъемный стол — это грузоподъемная машина, применяемая для вертикального перемещения и подачи грузов. Используется на производствах, складских хозяйствах, в торговых залах.

Главные преимущества:

  • автоматизация тяжелого физического труда;

  • высокая производительность;

  • экономия ресурсов;

  • снижение риска производственных травм.

Столы оборудованы электрическими приводами, которые приводят в действие гидравлическую систему. За счет этого машина работает практически бесшумно.

 

25 январь 17:30 | : Разное

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