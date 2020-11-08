Оборудование для склада

Склад — это объект, на котором выполняется полный производственный цикл, сложная система, в которой взаимодействуют люди, складское оборудование, технологии учета и хранения. Для правильного функционирования производства эффективное складское оборудование необходимо не меньше, чем квалифицированные кадры.
Важные преимущества техники для склада:
максимальная производительность в ограниченном пространстве;
повышение оперативности выполнения операций;
упорядоченность размещения товаров;
минимизация ручного труда;
снижение риска производственного травматизма.
Складские тележки
Тележки для склада бывают двух видов: электрические и гидравлические.
Электрические рохли — идеальное решение для гипермаркетов, средних и крупных складских помещений. Такие транспортировщики оснащены электродвигателями и тяговыми аккумуляторами, благодаря чему помогают оперативно перемещать большое количество товаров. Это избавляет от необходимости физического труда работников и значительно ускоряет процесс погрузки и разгрузки.
Основные преимущества электрических тележек:
простое управление;
минимум времени на обучение оператора;
высокая скорость перемещения грузов.
Гидравлические тележки — оптимальное решение для небольших складов и магазинов. Простота конструкции обеспечивает надежность и долговечность подъемного механизма. Движение рохли осуществляется за счет гидравлической системы.
Основные преимущества гидравлических тележек:
низкая стоимость;
простота обслуживания;
невысокие эксплуатационные расходы;
отсутствие высоких требований к квалификации оператора.
Штабелеры
Штабелер — компактное средство, используемое для погрузки или разгрузки и многоуровневой укладки грузов, расположенных на паллетах. Такое оборудование просто необходимо на складах со стеллажной системой хранения. Штабелеры бывают электрическими и гидравлическими.
Электрические штабелеры оснащены электродвигателями и тяговыми аккумуляторами. Помимо погрузки/разгрузки и укладки грузов, выполняют функцию электротележки. За счет мачты такие модели способны поднимать грузы весом до 1500 кг на высоту до 6 м.
Электроштабелеры являются незаменимыми помощниками на любом складе с высокими стеллажами. Их главные преимущества:
простое управление;
высокая скорость перемещения грузов;
компактность, что позволяет работать в условиях ограниченного пространства.
Ручными штабелерами можно поднимать грузы весом до 2000 кг на высоту до 3 м. Основу конструкции составляют гидравлический домкрат, поднимающий и опускающий домкрат. Электродвигателя в машине нет, поэтому ее не используют для перемещения грузов.
Гидравлический штабелер — оптимальный выбор для небольших складов, супермаркетов, маленьких предприятий. Его основные преимущества:
низкая стоимость;
простота управления и обслуживания;
низкие эксплуатационные расходы (нет необходимости подзаряжать или заправлять);
компактность.
Ричтраки
Ричтрак — это тот же штабелер, только используемый для работы со стеллажами высотой до 12 м. Помимо высокой мачты, он оснащен выдвижными вилами, позволяющими задвигать паллеты вглубь стеллажей. В отличие от вилочного погрузчика, ричтрак предназначен преимущественно для укладки паллетированных грузов и не приспособлен для транспортировки товаров. Имеет небольшие размеры, поэтому приспособлен к работе в условиях ограниченного пространства, в частности между стеллажами и штабелями.
Главные преимущества этого транспортного оборудования:
солидная высота подъема;
высокая производительность;
мобильность и маневренность.
Вилочные погрузчики
К вилочным погрузчикам относится целый класс складского транспорта, предназначенного для поднятия, транспортировки, погрузки/разгрузки и складирования самых разных видов грузов.
По типу источника энергии делятся на электрические модели и модели с двигателями внутреннего сгорания (дизельными, газовыми, бензиновыми). По типу расположения подъемного устройства бывают фронтальные (с вилочной кареткой спереди), ковшевые (с навешенным ковшом) и полуповоротные (с вилами сбоку).
Основные преимущества:
высокие характеристики грузоподъемности;
широкая сфера применения (склады, производственные площади, гипермаркеты, строительные магазины, торговые центры и т. д.).
Подъемные столы
Подъемный стол — это грузоподъемная машина, применяемая для вертикального перемещения и подачи грузов. Используется на производствах, складских хозяйствах, в торговых залах.
Главные преимущества:
автоматизация тяжелого физического труда;
высокая производительность;
экономия ресурсов;
снижение риска производственных травм.
Столы оборудованы электрическими приводами, которые приводят в действие гидравлическую систему. За счет этого машина работает практически бесшумно.