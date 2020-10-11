Онлайн-зачет по финансовой грамотности как метод финансового образования для МСП

В начале декабря 2020 года прошел Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности для малого и среднего бизнеса, в котором активное участие принял АО АКБ "ЦентроКредит" https://www.ccb.ru/. Будущее МСП, по мнению специалистов банка, во многом зависит от финансового менеджмента. Один из выводов Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности для МСП, проходившего с 7 по 16 декабря 2020 года, - это то, что организовавшие мероприятие Банк России и Агентство стратегических инициатив подняли важную тему. По наблюдению сотрудников среди клиентов банка в области финансового образования есть специфика. Это связано с тем, что в компаниях этого типа - в отличие от крупных компаний, в которых есть консультанты и / или несколько отделов, занимающихся финансовой деятельностью, владелец МСП, своеобразный оркестр, который заботится практически обо всем - закупает расходные материалы, продает продукцию, организует персонал, ведет документацию в контролирующих органах и т.д. Соответственно, для предпринимателя может не хватать времени и сил для подробного рассмотрения финансовой составляющей бизнеса. Отсюда необходимость в том, чтобы бизнесмены МСП обязательно повышали базовую подготовку, адаптированную к профилю финансовой и производственной реальности их бизнеса. Управление финансами организации поможет принять правильные решения для выживания предприятия.
Например, когда МСП набирает обороты, требуется взаимодействие знаний, поведения и отношений, направленных на предварительную подготовку к решению проблем выживания, необходимых для прохождения через так называемую долину смерти - период предпринимательской уязвимости во время кризиса, подобному современной пандемии коронавируса. В бизнесе гибкость и творческая адаптируемость, особенно в финансовых стратегиях, помогают гарантировать минимальный запас ликвидности, то есть своеобразного «кислорода», необходимой чтобы выжить предприятия.
По мере роста МСП возникают потребности в принятии решений, решении проблем и разработке стратегий, требующих финансовых знаний, которые часто игнорируются из-за незнания или боязни проводить количественные расчеты. Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности для МСП как раз и направлен на знание принципов и методов, которые требуются для хорошего управления финансовыми ресурсами небольшой компании. Следовательно, это ключ к знаниям, интегрированным и адаптированным к потребностям МСП.