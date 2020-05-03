В чем преимущества All-on-4 над обычным протезированием?

Зубные протезы, устанавливающиеся по технологии All-on-4, крепятся к челюсти м помощью четырех имплантов в виде винтов, два из которых устанавливаются вертикально по фронтальной зоне, параллельно с другими зубами. Другие два винта по боковым углам, в задних зонах челюсти. С помощью подобного метода установки имплантов увеличивается зона обхвата костных тканей винтами, увеличивается так же и уровень стабилизации протезов.
Во время классического протезирования зубного ряда в челюстную кость вставляется не менее 8-10 винтов, что увеличивает срок восстановления в послеоперационный период и повышает нагрузку на десны.
Существуют следующие преимущества технологии All-on-4 над другими ортопедическими методами:
1. Компьютерное моделирование – монтирование зубных протезов при all on 4 имплантации производится только после тщательной компьютерной проработки, которая полностью исключает любые врачебные ошибки.
2. Применение мульти-юнит абатментов наклонного типа – позволяет превосходно выровнять форму протеза под прикус поциента, сделав зубной ряд ровным и подходящим под черты лица.
3. Пропадает необходимость наращивать костную ткань – вживление протезов происходит под определенным углом, без нагрузки на пораженные зоны.
4. Фиксация протеза – происходит сразу же после его монтирования при помощи гибкого материала на основе акрила.
5. Применение титана – из него производится стержни имплантов, крепятся которые через коронки к самим деснам.
Зубные протезы All-on-4 отлично подходят для восстановления верхней челюсти, так как в данной области костная ткань имеет слишком мягкую, рыхлую структуру.
К главным достоинствам технологии протезирования All-on-4 следует отнести скоротечное получение желаемого результата, малая времязатратность операции и короткий срок реабилитации. Сразу после операции по технике All-on-4 пациент может похвастаться обворожительной улыбкой с ровным и здоровым зубным рядом.
В данном методе ортопедии почти отсутствуют противопоказания, что подтверждает и тот факт, что All-on-4 можно проводить и людям преклонного возраста. Стоимость процедуры All-on-4 порадует каждого человека, который знает не понаслышке о проблеме утраты зубов.
Экономия заключается меньшем количестве имплантов.
Будьте здоровы, друзья!