Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В чем преимущества All-on-4 над обычным протезированием?

Зубные протезы, устанавливающиеся по технологии All-on-4, крепятся к челюсти м помощью четырех имплантов в виде винтов, два из которых устанавливаются вертикально по фронтальной зоне, параллельно с другими зубами. Другие два винта по боковым углам, в задних зонах челюсти. С помощью подобного метода установки имплантов увеличивается зона обхвата костных тканей винтами, увеличивается так же и уровень стабилизации протезов.

Во время классического протезирования зубного ряда в челюстную кость вставляется не менее 8-10 винтов, что увеличивает срок восстановления в послеоперационный период и повышает нагрузку на десны.

Существуют следующие преимущества технологии All-on-4 над другими ортопедическими методами:

1. Компьютерное моделирование – монтирование зубных протезов при all on 4 имплантации производится только после тщательной компьютерной проработки, которая полностью исключает любые врачебные ошибки.

2. Применение мульти-юнит абатментов наклонного типа – позволяет превосходно выровнять форму протеза под прикус поциента, сделав зубной ряд ровным и подходящим под черты лица.

3. Пропадает необходимость наращивать костную ткань – вживление протезов происходит под определенным углом, без нагрузки на пораженные зоны.

4. Фиксация протеза – происходит сразу же после его монтирования при помощи гибкого материала на основе акрила.

5. Применение титана – из него производится стержни имплантов, крепятся которые через коронки к самим деснам.

Зубные протезы All-on-4 отлично подходят для восстановления верхней челюсти, так как в данной области костная ткань имеет слишком мягкую, рыхлую структуру.

К главным достоинствам технологии протезирования All-on-4 следует отнести скоротечное получение желаемого результата, малая времязатратность операции и короткий срок реабилитации. Сразу после операции по технике All-on-4 пациент может похвастаться обворожительной улыбкой с ровным и здоровым зубным рядом.

В данном методе ортопедии почти отсутствуют противопоказания, что подтверждает и тот факт, что All-on-4 можно проводить и людям преклонного возраста. Стоимость процедуры All-on-4 порадует каждого человека, который знает не понаслышке о проблеме утраты зубов.

Экономия заключается меньшем количестве имплантов.

Будьте здоровы, друзья!

10 сентябрь 09:02 | : Разное

Главные новости


15 октября: Может ли Годзиш претендовать на второй срок?
Александр Цыбульский: Бардак начался еще до Орлова
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2020 (105)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)

Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20