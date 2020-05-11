Приложение или официальный сайт: что выбрать для ставок

Официальный сайт и мобильное приложение: как делать ставки в БК Париматч. Какие виды ставок на спорт доступны бетторам. Быстрый вывод средств без комиссии и задержек.
Высокие коэффициенты и отличная ширина линий на спорт — лишь некоторые из причин сделать ставку в Париматч. Посетив официальный сайт конторы, вы откроете для себя совершенно другой мир современного гемблинга, который стал еще более увлекательным, доступным и прибыльным. Делайте ставки на основном портале или через приложение, что не так давно было анонсировано конторой.
Для игры на реальные деньги достаточно пройти быструю регистрацию на сайте БК и обязательную верификацию, предоставив сканы документов, подтверждающих личность. Делать ставки в Париматч могут исключительно совершеннолетние авторизованные пользователи.
Изучить все возможные виды ставок на спорт на сайте Париматч можно в соответствующем разделе. При этом их можно условно поделить на несколько основных категорий: одиночные, множественные и дополнительные. Для знакомства с беттингом оптимальным выбором станут одиночные ставки, которые отличаются максимальной простотой и представляют собой прогноз на исход конкретной встречи. Здесь максимально легко рассчитать выигрыш, потому ординары также популярны среди профессиональных бетторов. Сначала, испытайте удачу в ординарах, обретая необходимый опыт для успеха в более сложных ставках.
Еще одна популярная категория — множественные ставки. Они могут быть как простыми, так и сложными. Наиболее популярны экспрессы (ставки на исходы нескольких событий) и системы (комбинация экспрессов, где ставки делаются на несколько событий с разным набором исходов).
Помимо детального изучения видов ставок, от беттора также потребуются глубокие познания в выбранном виде спорта и правильный выбор рабочей стратегии.
Букмекер гарантирует быстрый вывод средств без задержек и скрытых комиссий. Для получения выигрыша можно использовать популярные платежные системы (банковские карты, электронные кошельки, счета мобильных операторов). Сроки зачисления денег зависят от выбранного метода: до трех банковских дней (на карты) и за минуту (перевод или электронные кошельки). Система не взимает комиссии за пополнение и вывод денег.
Полученная дополнительная прибыль в виде выигрышных ставок может быть получена только после авторизации на сайте или регистрации с обязательной верификацией.
Оформить заявку на вывод можно с десктопной версии сайта или через официальное приложение Париматч, которое доступно для гаджетов на базе ОС Андроид и iOS.