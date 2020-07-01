Основные классы лома черных металлов

Прием металлолома – эффективный способ избавиться от ненужных отходов черных и цветных металлов, а также повлиять на экологическую ситуацию в стране. В Санкт-Петербурге данные услуги оказывает компания «СевЗап АКБ». Сегодня на рынке существует множество разновидностей черных металлов. Наиболее распространенными являются следующие:
Другие типы черного металла - строительная, режущая, высоконапряженная, высокотемпературная, низкотемпературная и пружинная сталь
Процесс производства черных металлов
Черные металлы добывают из железной руды. Источником является земная кора, содержащая металлы и их соединения, такие как оксид железа. Руду часто смешивают с другими веществами. Для того чтобы оптимизировать использование металла, он должен быть извлечен из смеси.
Метод, используемый в основном для извлечения металлов из руды, зависит от их реакционной способности. Например, железо, менее реакционноспособный металл, можно извлечь восстановлением с помощью углерода или монооксида углерода.
Применение черных металлов
Прием черных металлов осуществляется для последующей утилизации и вторичной переработки отходов. Чермет используется во многих областях деятельности. Из них производят:
Лом черных металлов, таких как кузова автомобилей и старая сельскохозяйственная техника, содержит много токсичных химических веществ, включая масло, бензин и дизельное топливо, аккумуляторные кислоты, трансмиссионные и тормозные жидкости, а также охлаждающую жидкость радиатора, которая может выщелачиваться в окружающую среду при захоронении на свалках или в других незаконных местах. Этот тип металлолома создает угрозу безопасности и пожара. Нелегально сваленный металлолом дорого обходится местным властям. Эти расходы включают сбор и утилизацию материалов, усиление правоприменения и надзора, судебное преследование. Чтобы избежать этого, целесообразно обратиться в пункт приема металлолома.
Классификация металлолома
Лом черных металлов делится на несколько классов, которые имеют цифровое и буквенное обозначение:
Вот несколько примеров:
Цифры указывают на характеристики качества, буквы – на наличие легирующих добавок: А – углеродистые металлы, Б – легированные. Прием цветных металлов осуществляется также по классам, но у таких изделий несколько иные характеристики. Более подробную информацию о приеме лома можно узнать на официальном сайте компании «СевЗап АКБ».