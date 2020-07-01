Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Основные классы лома черных металлов

Прием металлолома – эффективный способ избавиться от ненужных отходов черных и цветных металлов, а также повлиять на экологическую ситуацию в стране. В Санкт-Петербурге данные услуги оказывает компания «СевЗап АКБ». Сегодня на рынке существует множество разновидностей черных металлов. Наиболее распространенными являются следующие:

  1. Чугун - твердый, прочный, дешевый, самосмазывающийся.
  2. Мягкая сталь - характеризуется высокой прочностью на растяжение, пластичностью. Из-за низкого содержания углерода не может быть закалена. Содержание углерода от 0,1 до 0,3% и железа от 99,7 до 99,9%. Используется в инженерных целях и вообще не имеет специализированных металлических изделий.
  3. Высокоуглеродистая сталь - самая твердая из углеродистых. Менее пластичный, жесткий материал. Содержание углерода от 0,6 до 1,4% и железа от 98,6 до 99,4 %. Используется для изготовления режущих инструментов, таких как сверла.
  4. Нержавеющая сталь-коррозионностойкая. Состоит из железа, никеля и хрома.

Другие типы черного металла - строительная, режущая, высоконапряженная, высокотемпературная, низкотемпературная и пружинная сталь

Процесс производства черных металлов

Черные металлы добывают из железной руды. Источником является земная кора, содержащая металлы и их соединения, такие как оксид железа. Руду часто смешивают с другими веществами. Для того чтобы оптимизировать использование металла, он должен быть извлечен из смеси.

Метод, используемый в основном для извлечения металлов из руды, зависит от их реакционной способности. Например, железо, менее реакционноспособный металл, можно извлечь восстановлением с помощью углерода или монооксида углерода.

Применение черных металлов

Прием черных металлов осуществляется для последующей утилизации и вторичной переработки отходов. Чермет используется во многих областях деятельности. Из них производят:

  • Балки, плиты, гайки и болты;
  • Тяжелое дробильное оборудование;
  • Блоки цилиндров автомобилей, детали станков, тормозные барабаны, рукоятки станков и зубчатые колеса, сантехнические приспособления;
  • Шестерни, валы, детали двигателя;
  • Режущие инструменты для токарных станков;
  • Трубы, столовые приборы;
  • Стамески, напильники, токарные инструменты, молотки, сверла, метчики и штампы;
  • Металлические тросы, пружины, проволоку, садовый инвентарь.

Лом черных металлов, таких как кузова автомобилей и старая сельскохозяйственная техника, содержит много токсичных химических веществ, включая масло, бензин и дизельное топливо, аккумуляторные кислоты, трансмиссионные и тормозные жидкости, а также охлаждающую жидкость радиатора, которая может выщелачиваться в окружающую среду при захоронении на свалках или в других незаконных местах. Этот тип металлолома создает угрозу безопасности и пожара. Нелегально сваленный металлолом дорого обходится местным властям. Эти расходы включают сбор и утилизацию материалов, усиление правоприменения и надзора, судебное преследование. Чтобы избежать этого, целесообразно обратиться в пункт приема металлолома.

Классификация металлолома

Лом черных металлов делится на несколько классов, которые имеют цифровое и буквенное обозначение:

  • 1-16 – лом стали;
  • 16-24 – лом чугуна;
  • 25-28 – без класса.

Вот несколько примеров:

  • 1 «А» - переплавленная кусковая обрезь.
  • 2 «А» и «Б» - кусковые отходы.
  • 3 «А» и «Б» - кусковой утиль (габариты: 800*500*500).
  • 4 «А» и «Б», 5 «А» и «Б» - куски (200*150*100) (исключение – изделия из проволоки).
  • 6 «А» и «Б», 7 «А» и «Б» - металлическая стружка.
  • 11 «А» и «Б» - листовой металлопрокат и трубные изделия.
  • 12 «А» - отходы хозяйственно-бытовой деятельности, изделия из проволоки.
  • 17 «А» и «Б», 18 «А», 21 «А» - чугунные чушки.
  • 19 «А», 20 «А» и «Б», 22 «А» - лом чугуна, трубы, заготовки.
  • 27 «А» - окалина, оставшаяся после ковки.

Цифры указывают на характеристики качества, буквы – на наличие легирующих добавок: А – углеродистые металлы, Б – легированные. Прием цветных металлов осуществляется также по классам, но у таких изделий несколько иные характеристики. Более подробную информацию о приеме лома можно узнать на официальном сайте компании «СевЗап АКБ».



 

30 июль 15:40 | : Разное

Главные новости


Сказ об административном пендале, или Каргопольские страдания
«Тихий» министр Ерулик перед увольнением решил отдохнуть
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2020 (291)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)

Деньги


все материалы
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20