Выбираем кровать в спальню: на что обратить внимание?

Кровать занимает центральное место в интерьере спальни, поэтому к её внешним характеристикам предъявляются особенно высокие требования. Кроме привлекательного дизайна, органично вписывающегося в интерьер спальни, кровать должна отвечать требованиям по удобству, быть надёжной, долговечной, эргономичной и безопасной для здоровья. Рассмотрим эти и другие критерии выбора кровати более подробно.
Что влияет на удобство кровати
Одним из важнейших критериев удобства мебели выступает оптимальный размер. Самыми популярными являются двуспальные кровати, поскольку они имеют достаточно просторное спальное место для комфортного размещения двух взрослых. Многие покупают такие кровати и для одного человека, особенно, если не хочется стеснять себя в свободном пространстве и хочется размаха. Достаточно часто современные покупатели выбирают кровати на заказ с мягкой обивкой изголовья. Такие модели совершенно справедливо считаются абсолютными рекордсменами по уютности и комфорту. Однако не стоит умалять достоинств и моделей с твёрдым изголовьем – при правильном выборе модели она также способна подарить высокий уровень комфорта и эргономики. Качественные кровати от производителя максимально удобны за счёт дополнительного функционала, такого как подъёмные механизмы и выдвижные ящики, в которых можно хранить спальные принадлежности и постельное бельё.
Каковы критерии выбора дизайна
Рынок мебели для дома может приятно удивить многообразием моделей кроватей, выполненных в разных стилистических решениях. В зависимости от особенностей конкретного интерьера, можно подобрать кровать в классическом или одном из современных стилей. При выборе кровати стоит придерживаться той стилистики, которая уже легла в основу оформления интерьера спальни. Только в некоторых случаях допускается смешение стилей в рамках реализации дизайн проектов в стиле фьюжн. Однако здесь стоит быть очень осторожными и руководствоваться советами дизайнеров, чтобы не нарушить органичность стиля пространства. При выборе модели кровати стоит обращать внимание не только на стилистику оформления, но и на цветовую гамму. Современные кровати выполнены в самых разных цветах – от белоснежного до угольно-чёрного. Поскольку интерьер спальни обычно выполнен в спокойных тонах, то и кровать лучше всего выбирать приглушённых, не кричащих цветов и оттенков, но иногда уместны и яркие контрасты.